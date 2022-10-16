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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 167168169170
Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 23:39

  rjkz написав:Чем понтоваться - не знаю. Все вроде нормально.
Надо было ужаса насыпать - по ночам разгружает вагоны с углем? :mrgreen:

Да, не так виразилась. Имела в виду, что есть люди говорящие обьективно, реалисти. А есть- рассказивающие красивие истории. История про ребенка тоже прикольная, могу разложить по полочкам, но лень писать.
Wisznia2021
 
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