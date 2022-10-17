Да, не так виразилась. Имела в виду, что есть люди говорящие обьективно, реалисти. А есть- рассказивающие красивие истории. История про ребенка тоже прикольная, могу разложить по полочкам, но лень писать.
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Додано: Нед 16 жов, 2022 23:39
Да, не так виразилась. Имела в виду, что есть люди говорящие обьективно, реалисти. А есть- рассказивающие красивие истории. История про ребенка тоже прикольная, могу разложить по полочкам, но лень писать.
Додано: Пон 17 жов, 2022 06:01
У нее музыка = это и хобби и профессия.
И муж музыкант. Собственно, украинские заработки были - пыль. Основное они зарабатывали на гастролях по забугорью.
За жилье все еще не платят. так получилось, что когда истекло время по одним "спонсорам", она искала аренду и тут волонтеры которые им в свое время помогли, сказали, что семья из Украины отказалась и они живут вдвоем с 10 летним сыном в отдельном доме с одной спальней, санузлом и кухней. И за это не платят пока.
Время - да, я еще в Киеве поражался, когда они сына приводили на занятия на 8 часов, мама в студии (5 минут пешком от их дома) с 5 утра, а папа с сыном уже успели и позавтракать и час по парку побегать и душ принять и 30-40 минут пешком в школу. Но в 9 вечера уже спать ложились. Телевизора в доме нет.
Я когда в школе учился, тоже в 5 утра вставал, бегал с собакой по парку, потом на 6.45 тренировка, на 8 в школу, домашку делал на переменах и на коленях в троллейбусе, прибегал домой, обедал бегом и опять на тренировку (не всегда, но иногда и 2 раза в день) и потом в КГКЮМиР (кто догадается что это?) приходил домой в 10, гулял (уже не бегал) с собакой. в 11 вырубался .
К чему это? Чем больше пытаешься успеть, тем больше успеваешь. Сейчас, правда, сам офигеваю, что это было со мной.
Но и не так давно и Инглищ до 18 часов в сутки доходило учил и на 2-х курсах сразу занимался. И детей развозил по школам и курсам и тд. Вот как? Еще и простыни на форуме.
Додано: Пон 17 жов, 2022 06:16
НЕ, можете не писать.
Я эту семью очень давно знаю и дети вместе занимались.
И семья творческая и ребенок умница во всем. Его родители настолько разносторонне развивали и такую нагрузку, что я своим-бы никогда не стал такое грузить. И музыка и театральная студия и английский и футбол и единоборства. И всегда стремление быть лучшим и первым. И сами пахари каких свет не видел.
При этом именно мама, с которой сейчас общаюсь, очень стеснительная. Она в жизни понтоваться не будет. Собственно, когда я их в 2015-2017 агитировал уезжать, то папа был за, а она все боялась, не решалась, комплексовала.
Серьезно, я их знаю вдоль и поперек. Выдумывать точно не будут. Особенно мне.
И это я еше не все написал. Есть еше кое-что. Но это они точно крейзи. Если напишу, их очень легко можно будет идентифицировать. Поэтому без этой подробности.
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