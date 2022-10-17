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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 167168169170
Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 23:39

  rjkz написав:Чем понтоваться - не знаю. Все вроде нормально.
Надо было ужаса насыпать - по ночам разгружает вагоны с углем? :mrgreen:

Да, не так виразилась. Имела в виду, что есть люди говорящие обьективно, реалисти. А есть- рассказивающие красивие истории. История про ребенка тоже прикольная, могу разложить по полочкам, но лень писать.
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 06:01

  Wisznia2021 написав:
  rjkz написав:Я же написал - селфэмплоймент. Музыкант. Преподает частным образом и играет в местном оркестре. Зарабатывает больше, чем в Украине.
Вроде как читать пора научиться.

Я считаю: преподает, играет в оркестре, ходит на язиковие курси. Сколько у них там часов в сутках? Наверное, больше, чем 24.
Зарабативает больше, чем в Україні - єто нормально, т.к и тратит намного больше, чем в Україні. Один только транспорт сколько стоит! Все єти истории( у меня тоже их целий мешок) для рассказа "соседка соседке". Когда же их слишит человек "в теме"( єксперд и аналитег:)))), которий может разложить по полкам и по молекулам- то- ну, живут, виживают как- то люди, а что еще остается делать в такой ситуации??? Молодци, что идут на курси, на работу- альтернатива походу к психологу. Подруг, родственников чаще всего рядом нет, возможности заниматься хобби- очень дорого и не факт, что найдешь. Есть свои ньюанси. Но ракети над головою не летают. В безопасности. Считать вернувшихся/ оставшихся надо после окончания войни


У нее музыка = это и хобби и профессия.
И муж музыкант. Собственно, украинские заработки были - пыль. Основное они зарабатывали на гастролях по забугорью.
За жилье все еще не платят. так получилось, что когда истекло время по одним "спонсорам", она искала аренду и тут волонтеры которые им в свое время помогли, сказали, что семья из Украины отказалась и они живут вдвоем с 10 летним сыном в отдельном доме с одной спальней, санузлом и кухней. И за это не платят пока.
Время - да, я еще в Киеве поражался, когда они сына приводили на занятия на 8 часов, мама в студии (5 минут пешком от их дома) с 5 утра, а папа с сыном уже успели и позавтракать и час по парку побегать и душ принять и 30-40 минут пешком в школу. Но в 9 вечера уже спать ложились. Телевизора в доме нет.
Я когда в школе учился, тоже в 5 утра вставал, бегал с собакой по парку, потом на 6.45 тренировка, на 8 в школу, домашку делал на переменах и на коленях в троллейбусе, прибегал домой, обедал бегом и опять на тренировку (не всегда, но иногда и 2 раза в день) и потом в КГКЮМиР (кто догадается что это?) приходил домой в 10, гулял (уже не бегал) с собакой. в 11 вырубался .
К чему это? Чем больше пытаешься успеть, тем больше успеваешь. Сейчас, правда, сам офигеваю, что это было со мной.
Но и не так давно и Инглищ до 18 часов в сутки доходило учил и на 2-х курсах сразу занимался. И детей развозил по школам и курсам и тд. Вот как? Еще и простыни на форуме. :lol:
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 06:16

  Wisznia2021 написав:
  rjkz написав:Чем понтоваться - не знаю. Все вроде нормально.
Надо было ужаса насыпать - по ночам разгружает вагоны с углем? :mrgreen:

Да, не так виразилась. Имела в виду, что есть люди говорящие обьективно, реалисти. А есть- рассказивающие красивие истории. История про ребенка тоже прикольная, могу разложить по полочкам, но лень писать.


НЕ, можете не писать.
Я эту семью очень давно знаю и дети вместе занимались.
И семья творческая и ребенок умница во всем. Его родители настолько разносторонне развивали и такую нагрузку, что я своим-бы никогда не стал такое грузить. И музыка и театральная студия и английский и футбол и единоборства. И всегда стремление быть лучшим и первым. И сами пахари каких свет не видел.
При этом именно мама, с которой сейчас общаюсь, очень стеснительная. Она в жизни понтоваться не будет. Собственно, когда я их в 2015-2017 агитировал уезжать, то папа был за, а она все боялась, не решалась, комплексовала.
Серьезно, я их знаю вдоль и поперек. Выдумывать точно не будут. Особенно мне.
И это я еше не все написал. Есть еше кое-что. Но это они точно крейзи. Если напишу, их очень легко можно будет идентифицировать. Поэтому без этой подробности.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 08:19

Re: Еміграція, заробітчанство

rjkz написав: КГКЮМиР (кто догадается что это?)

Моделісти-радіолюбителі?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 13:13

  rjkz написав:Я как-то писал, что одна из моих знакомых после перевалочной в Польше оказалась в ЮК с ребенком.
Ступили на английскую землю с 300 евро в кармане.
Она - музыкант. Уже набрала учеников и играет в местном оркестре. По сравнению с тем, что зарабатывала в Украине, говорит, что платят очень хорошо.
Ребенок очень быстро рванул и в учебе и в Инглише, учится хорошо, в школе стал местной спортивной знаменитостью. 10 лет.
Она по Инглишу была протестирована как эдвенсл, сейчас ездит на курсы при колледже импрувит. Обзавелись друзьями как из местных так и из Украины.
Одна горесть - папа в Украине.

Говорят цены в ЮК ппц. Знакомые выехали туда, собираются возвращаться куда-то попроще, мб ко мне в Испанию или в Польшу. Жена юрист (10 лет работала в Украине), но слабый английский - нафиг никому там не нужна, муж ИТ (средний уровень), работает через апворк на 3000уе в месяц в среднем. В местные конторы пытался пойти, но забраковали, типа нет диплома, начинай на 1500евро, а там посмотрим. И я так понял 3000уе в месяц там ни о чем, аренда и похавать. Правда у них 3 детей, мб если бы без детей были, то было бы проще.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 13:46

  slonomag написав:
  rjkz написав:Я как-то писал, что одна из моих знакомых после перевалочной в Польше оказалась в ЮК с ребенком.
Ступили на английскую землю с 300 евро в кармане.
Она - музыкант. Уже набрала учеников и играет в местном оркестре. По сравнению с тем, что зарабатывала в Украине, говорит, что платят очень хорошо.
Ребенок очень быстро рванул и в учебе и в Инглише, учится хорошо, в школе стал местной спортивной знаменитостью. 10 лет.
Она по Инглишу была протестирована как эдвенсл, сейчас ездит на курсы при колледже импрувит. Обзавелись друзьями как из местных так и из Украины.
Одна горесть - папа в Украине.

Говорят цены в ЮК ппц. Знакомые выехали туда, собираются возвращаться куда-то попроще, мб ко мне в Испанию или в Польшу. Жена юрист (10 лет работала в Украине), но слабый английский - нафиг никому там не нужна, муж ИТ (средний уровень), работает через апворк на 3000уе в месяц в среднем. В местные конторы пытался пойти, но забраковали, типа нет диплома, начинай на 1500евро, а там посмотрим. И я так понял 3000уе в месяц там ни о чем, аренда и похавать. Правда у них 3 детей, мб если бы без детей были, то было бы проще.

А в Испании с 3 детьми и женой со слабым английским ок? Но дешевле, это согласна...
stm
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 13:52

  slonomag написав:
  rjkz написав:Я как-то писал, что одна из моих знакомых после перевалочной в Польше оказалась в ЮК с ребенком.
Ступили на английскую землю с 300 евро в кармане.
Она - музыкант. Уже набрала учеников и играет в местном оркестре. По сравнению с тем, что зарабатывала в Украине, говорит, что платят очень хорошо.
Ребенок очень быстро рванул и в учебе и в Инглише, учится хорошо, в школе стал местной спортивной знаменитостью. 10 лет.
Она по Инглишу была протестирована как эдвенсл, сейчас ездит на курсы при колледже импрувит. Обзавелись друзьями как из местных так и из Украины.
Одна горесть - папа в Украине.

Говорят цены в ЮК ппц. Знакомые выехали туда, собираются возвращаться куда-то попроще, мб ко мне в Испанию или в Польшу. Жена юрист (10 лет работала в Украине), но слабый английский - нафиг никому там не нужна, муж ИТ (средний уровень), работает через апворк на 3000уе в месяц в среднем. В местные конторы пытался пойти, но забраковали, типа нет диплома, начинай на 1500евро, а там посмотрим. И я так понял 3000уе в месяц там ни о чем, аренда и похавать. Правда у них 3 детей, мб если бы без детей были, то было бы проще.

Есть такой сайт - Намбео, 3 мин. траты времени - решают кучу проблем.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 14:09

  stm написав:
  slonomag написав:
  rjkz написав:Я как-то писал, что одна из моих знакомых после перевалочной в Польше оказалась в ЮК с ребенком.
Ступили на английскую землю с 300 евро в кармане.
Она - музыкант. Уже набрала учеников и играет в местном оркестре. По сравнению с тем, что зарабатывала в Украине, говорит, что платят очень хорошо.
Ребенок очень быстро рванул и в учебе и в Инглише, учится хорошо, в школе стал местной спортивной знаменитостью. 10 лет.
Она по Инглишу была протестирована как эдвенсл, сейчас ездит на курсы при колледже импрувит. Обзавелись друзьями как из местных так и из Украины.
Одна горесть - папа в Украине.

Говорят цены в ЮК ппц. Знакомые выехали туда, собираются возвращаться куда-то попроще, мб ко мне в Испанию или в Польшу. Жена юрист (10 лет работала в Украине), но слабый английский - нафиг никому там не нужна, муж ИТ (средний уровень), работает через апворк на 3000уе в месяц в среднем. В местные конторы пытался пойти, но забраковали, типа нет диплома, начинай на 1500евро, а там посмотрим. И я так понял 3000уе в месяц там ни о чем, аренда и похавать. Правда у них 3 детей, мб если бы без детей были, то было бы проще.

А в Испании с 3 детьми и женой со слабым английским ок? Но дешевле, это согласна...

Вообще без проблем. На 4х 1500евро в месяц на еду (это с красной рыбой, хамоном и другими вкусняшками, при желании можно на 30% меньше тратить) + 700евро аренда + 150евро комуналка. Проезд тут копеечный, с проездным 60 центов. Да и остальное примерно как в Украине. Кроме сигарет. Сигареты 4.5евро за пачку - 150евро в месяц улетает.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 14:18

Re: Еміграція, заробітчанство

  slonomag написав:На 4х 1500евро в месяц на еду (это с красной рыбой, хамоном и другими вкусняшками, при желании можно на 30% меньше тратить) + 700евро аренда + 150евро комуналка. Проезд тут копеечный, с проездным 60 центов. Да и остальное примерно как в Украине. Кроме сигарет. Сигареты 4.5евро за пачку - 150евро в месяц улетает.

700евро аренда + 150евро комуналка - реально так дешево? Какая примерно локация (населенній пункт) и площадь хаты?
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 14:29

  BIGor написав:
  slonomag написав:На 4х 1500евро в месяц на еду (это с красной рыбой, хамоном и другими вкусняшками, при желании можно на 30% меньше тратить) + 700евро аренда + 150евро комуналка. Проезд тут копеечный, с проездным 60 центов. Да и остальное примерно как в Украине. Кроме сигарет. Сигареты 4.5евро за пачку - 150евро в месяц улетает.

700евро аренда + 150евро комуналка - реально так дешево? Какая примерно локация (населенній пункт) и площадь хаты?

idealista норм сайт, можете глянуть. Там можно выставить фильтры и прямо на карте сразу посмотреть. Я в Аликанте, до центра пешком 10 мин, до пляжа чуть дальше, около 20 минут идти. 4 комнаты, 70 квадратов, 650евро плачу. Но надо доказательство что работа есть, в идеале рабочий контракт. Или сразу 6-12 месяцев аренды придется оплачивать.
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