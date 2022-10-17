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#<1 ... 167168169170 Додано: Нед 16 жов, 2022 23:39 rjkz написав: Чем понтоваться - не знаю. Все вроде нормально.

Надо было ужаса насыпать - по ночам разгружает вагоны с углем? Чем понтоваться - не знаю. Все вроде нормально.Надо было ужаса насыпать - по ночам разгружает вагоны с углем?

Да, не так виразилась. Имела в виду, что есть люди говорящие обьективно, реалисти. А есть- рассказивающие красивие истории. История про ребенка тоже прикольная, могу разложить по полочкам, но лень писать. Да, не так виразилась. Имела в виду, что есть люди говорящие обьективно, реалисти. А есть- рассказивающие красивие истории. История про ребенка тоже прикольная, могу разложить по полочкам, но лень писать. Wisznia2021 Повідомлень: 147 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 12 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 жов, 2022 06:01 Wisznia2021 написав: rjkz написав: Я же написал - селфэмплоймент. Музыкант. Преподает частным образом и играет в местном оркестре. Зарабатывает больше, чем в Украине.

Вроде как читать пора научиться. Я же написал - селфэмплоймент. Музыкант. Преподает частным образом и играет в местном оркестре. Зарабатывает больше, чем в Украине.Вроде как читать пора научиться.

Я считаю: преподает, играет в оркестре, ходит на язиковие курси. Сколько у них там часов в сутках? Наверное, больше, чем 24.

Зарабативает больше, чем в Україні - єто нормально, т.к и тратит намного больше, чем в Україні. Один только транспорт сколько стоит! Все єти истории( у меня тоже их целий мешок) для рассказа "соседка соседке". Когда же их слишит человек "в теме"( єксперд и аналитег:)))), которий может разложить по полкам и по молекулам- то- ну, живут, виживают как- то люди, а что еще остается делать в такой ситуации??? Молодци, что идут на курси, на работу- альтернатива походу к психологу. Подруг, родственников чаще всего рядом нет, возможности заниматься хобби- очень дорого и не факт, что найдешь. Есть свои ньюанси. Но ракети над головою не летают. В безопасности. Считать вернувшихся/ оставшихся надо после окончания войни Я считаю: преподает, играет в оркестре, ходит на язиковие курси. Сколько у них там часов в сутках? Наверное, больше, чем 24.Зарабативает больше, чем в Україні - єто нормально, т.к и тратит намного больше, чем в Україні. Один только транспорт сколько стоит! Все єти истории( у меня тоже их целий мешок) для рассказа "соседка соседке". Когда же их слишит человек "в теме"( єксперд и аналитег:)))), которий может разложить по полкам и по молекулам- то- ну, живут, виживают как- то люди, а что еще остается делать в такой ситуации??? Молодци, что идут на курси, на работу- альтернатива походу к психологу. Подруг, родственников чаще всего рядом нет, возможности заниматься хобби- очень дорого и не факт, что найдешь. Есть свои ньюанси. Но ракети над головою не летают. В безопасности. Считать вернувшихся/ оставшихся надо после окончания войни



У нее музыка = это и хобби и профессия.

И муж музыкант. Собственно, украинские заработки были - пыль. Основное они зарабатывали на гастролях по забугорью.

За жилье все еще не платят. так получилось, что когда истекло время по одним "спонсорам", она искала аренду и тут волонтеры которые им в свое время помогли, сказали, что семья из Украины отказалась и они живут вдвоем с 10 летним сыном в отдельном доме с одной спальней, санузлом и кухней. И за это не платят пока.

Время - да, я еще в Киеве поражался, когда они сына приводили на занятия на 8 часов, мама в студии (5 минут пешком от их дома) с 5 утра, а папа с сыном уже успели и позавтракать и час по парку побегать и душ принять и 30-40 минут пешком в школу. Но в 9 вечера уже спать ложились. Телевизора в доме нет.

Я когда в школе учился, тоже в 5 утра вставал, бегал с собакой по парку, потом на 6.45 тренировка, на 8 в школу, домашку делал на переменах и на коленях в троллейбусе, прибегал домой, обедал бегом и опять на тренировку (не всегда, но иногда и 2 раза в день) и потом в КГКЮМиР (кто догадается что это?) приходил домой в 10, гулял (уже не бегал) с собакой. в 11 вырубался .

К чему это? Чем больше пытаешься успеть, тем больше успеваешь. Сейчас, правда, сам офигеваю, что это было со мной.

Но и не так давно и Инглищ до 18 часов в сутки доходило учил и на 2-х курсах сразу занимался. И детей развозил по школам и курсам и тд. Вот как? Еще и простыни на форуме. У нее музыка = это и хобби и профессия.И муж музыкант. Собственно, украинские заработки были - пыль. Основное они зарабатывали на гастролях по забугорью.За жилье все еще не платят. так получилось, что когда истекло время по одним "спонсорам", она искала аренду и тут волонтеры которые им в свое время помогли, сказали, что семья из Украины отказалась и они живут вдвоем с 10 летним сыном в отдельном доме с одной спальней, санузлом и кухней. И за это не платят пока.Время - да, я еще в Киеве поражался, когда они сына приводили на занятия на 8 часов, мама в студии (5 минут пешком от их дома) с 5 утра, а папа с сыном уже успели и позавтракать и час по парку побегать и душ принять и 30-40 минут пешком в школу. Но в 9 вечера уже спать ложились. Телевизора в доме нет.Я когда в школе учился, тоже в 5 утра вставал, бегал с собакой по парку, потом на 6.45 тренировка, на 8 в школу, домашку делал на переменах и на коленях в троллейбусе, прибегал домой, обедал бегом и опять на тренировку (не всегда, но иногда и 2 раза в день) и потом в КГКЮМиР (кто догадается что это?) приходил домой в 10, гулял (уже не бегал) с собакой. в 11 вырубался .К чему это? Чем больше пытаешься успеть, тем больше успеваешь. Сейчас, правда, сам офигеваю, что это было со мной.Но и не так давно и Инглищ до 18 часов в сутки доходило учил и на 2-х курсах сразу занимался. И детей развозил по школам и курсам и тд. Вот как? Еще и простыни на форуме. rjkz

Повідомлень: 13789 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7206 раз. Подякували: 4279 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 жов, 2022 06:16 Wisznia2021 написав: rjkz написав: Чем понтоваться - не знаю. Все вроде нормально.

Надо было ужаса насыпать - по ночам разгружает вагоны с углем? Чем понтоваться - не знаю. Все вроде нормально.Надо было ужаса насыпать - по ночам разгружает вагоны с углем?

Да, не так виразилась. Имела в виду, что есть люди говорящие обьективно, реалисти. А есть- рассказивающие красивие истории. История про ребенка тоже прикольная, могу разложить по полочкам, но лень писать. Да, не так виразилась. Имела в виду, что есть люди говорящие обьективно, реалисти. А есть- рассказивающие красивие истории. История про ребенка тоже прикольная, могу разложить по полочкам, но лень писать.



НЕ, можете не писать.

Я эту семью очень давно знаю и дети вместе занимались.

И семья творческая и ребенок умница во всем. Его родители настолько разносторонне развивали и такую нагрузку, что я своим-бы никогда не стал такое грузить. И музыка и театральная студия и английский и футбол и единоборства. И всегда стремление быть лучшим и первым. И сами пахари каких свет не видел.

При этом именно мама, с которой сейчас общаюсь, очень стеснительная. Она в жизни понтоваться не будет. Собственно, когда я их в 2015-2017 агитировал уезжать, то папа был за, а она все боялась, не решалась, комплексовала.

Серьезно, я их знаю вдоль и поперек. Выдумывать точно не будут. Особенно мне.

И это я еше не все написал. Есть еше кое-что. Но это они точно крейзи. Если напишу, их очень легко можно будет идентифицировать. Поэтому без этой подробности. НЕ, можете не писать.Я эту семью очень давно знаю и дети вместе занимались.И семья творческая и ребенок умница во всем. Его родители настолько разносторонне развивали и такую нагрузку, что я своим-бы никогда не стал такое грузить. И музыка и театральная студия и английский и футбол и единоборства. И всегда стремление быть лучшим и первым. И сами пахари каких свет не видел.При этом именно мама, с которой сейчас общаюсь, очень стеснительная. Она в жизни понтоваться не будет. Собственно, когда я их в 2015-2017 агитировал уезжать, то папа был за, а она все боялась, не решалась, комплексовала.Серьезно, я их знаю вдоль и поперек. Выдумывать точно не будут. Особенно мне.И это я еше не все написал. Есть еше кое-что. Но это они точно крейзи. Если напишу, их очень легко можно будет идентифицировать. Поэтому без этой подробности. rjkz

Повідомлень: 13789 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7206 раз. Подякували: 4279 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 жов, 2022 08:19 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: КГКЮМиР (кто догадается что это?)

Моделісти-радіолюбителі? Моделісти-радіолюбителі? Faceless

Модератор Повідомлень: 32143 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1357 раз. Подякували: 7598 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 жов, 2022 13:13 rjkz написав: Я как-то писал, что одна из моих знакомых после перевалочной в Польше оказалась в ЮК с ребенком.

Ступили на английскую землю с 300 евро в кармане.

Она - музыкант. Уже набрала учеников и играет в местном оркестре. По сравнению с тем, что зарабатывала в Украине, говорит, что платят очень хорошо.

Ребенок очень быстро рванул и в учебе и в Инглише, учится хорошо, в школе стал местной спортивной знаменитостью. 10 лет.

Она по Инглишу была протестирована как эдвенсл, сейчас ездит на курсы при колледже импрувит. Обзавелись друзьями как из местных так и из Украины.

Одна горесть - папа в Украине. Я как-то писал, что одна из моих знакомых после перевалочной в Польше оказалась в ЮК с ребенком.Ступили на английскую землю с 300 евро в кармане.Она - музыкант. Уже набрала учеников и играет в местном оркестре. По сравнению с тем, что зарабатывала в Украине, говорит, что платят очень хорошо.Ребенок очень быстро рванул и в учебе и в Инглише, учится хорошо, в школе стал местной спортивной знаменитостью. 10 лет.Она по Инглишу была протестирована как эдвенсл, сейчас ездит на курсы при колледже импрувит. Обзавелись друзьями как из местных так и из Украины.Одна горесть - папа в Украине.

Говорят цены в ЮК ппц. Знакомые выехали туда, собираются возвращаться куда-то попроще, мб ко мне в Испанию или в Польшу. Жена юрист (10 лет работала в Украине), но слабый английский - нафиг никому там не нужна, муж ИТ (средний уровень), работает через апворк на 3000уе в месяц в среднем. В местные конторы пытался пойти, но забраковали, типа нет диплома, начинай на 1500евро, а там посмотрим. И я так понял 3000уе в месяц там ни о чем, аренда и похавать. Правда у них 3 детей, мб если бы без детей были, то было бы проще. Говорят цены в ЮК ппц. Знакомые выехали туда, собираются возвращаться куда-то попроще, мб ко мне в Испанию или в Польшу. Жена юрист (10 лет работала в Украине), но слабый английский - нафиг никому там не нужна, муж ИТ (средний уровень), работает через апворк на 3000уе в месяц в среднем. В местные конторы пытался пойти, но забраковали, типа нет диплома, начинай на 1500евро, а там посмотрим. И я так понял 3000уе в месяц там ни о чем, аренда и похавать. Правда у них 3 детей, мб если бы без детей были, то было бы проще. slonomag Повідомлень: 111 З нами з: 23.11.17 Подякував: 5 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 жов, 2022 13:46 slonomag написав: rjkz написав: Я как-то писал, что одна из моих знакомых после перевалочной в Польше оказалась в ЮК с ребенком.

Ступили на английскую землю с 300 евро в кармане.

Она - музыкант. Уже набрала учеников и играет в местном оркестре. По сравнению с тем, что зарабатывала в Украине, говорит, что платят очень хорошо.

Ребенок очень быстро рванул и в учебе и в Инглише, учится хорошо, в школе стал местной спортивной знаменитостью. 10 лет.

Она по Инглишу была протестирована как эдвенсл, сейчас ездит на курсы при колледже импрувит. Обзавелись друзьями как из местных так и из Украины.

Одна горесть - папа в Украине. Я как-то писал, что одна из моих знакомых после перевалочной в Польше оказалась в ЮК с ребенком.Ступили на английскую землю с 300 евро в кармане.Она - музыкант. Уже набрала учеников и играет в местном оркестре. По сравнению с тем, что зарабатывала в Украине, говорит, что платят очень хорошо.Ребенок очень быстро рванул и в учебе и в Инглише, учится хорошо, в школе стал местной спортивной знаменитостью. 10 лет.Она по Инглишу была протестирована как эдвенсл, сейчас ездит на курсы при колледже импрувит. Обзавелись друзьями как из местных так и из Украины.Одна горесть - папа в Украине.

Говорят цены в ЮК ппц. Знакомые выехали туда, собираются возвращаться куда-то попроще, мб ко мне в Испанию или в Польшу. Жена юрист (10 лет работала в Украине), но слабый английский - нафиг никому там не нужна, муж ИТ (средний уровень), работает через апворк на 3000уе в месяц в среднем. В местные конторы пытался пойти, но забраковали, типа нет диплома, начинай на 1500евро, а там посмотрим. И я так понял 3000уе в месяц там ни о чем, аренда и похавать. Правда у них 3 детей, мб если бы без детей были, то было бы проще. Говорят цены в ЮК ппц. Знакомые выехали туда, собираются возвращаться куда-то попроще, мб ко мне в Испанию или в Польшу. Жена юрист (10 лет работала в Украине), но слабый английский - нафиг никому там не нужна, муж ИТ (средний уровень), работает через апворк на 3000уе в месяц в среднем. В местные конторы пытался пойти, но забраковали, типа нет диплома, начинай на 1500евро, а там посмотрим. И я так понял 3000уе в месяц там ни о чем, аренда и похавать. Правда у них 3 детей, мб если бы без детей были, то было бы проще.

А в Испании с 3 детьми и женой со слабым английским ок? Но дешевле, это согласна... А в Испании с 3 детьми и женой со слабым английским ок? Но дешевле, это согласна... stm

Повідомлень: 3528 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 589 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 жов, 2022 13:52 slonomag написав: rjkz написав: Я как-то писал, что одна из моих знакомых после перевалочной в Польше оказалась в ЮК с ребенком.

Ступили на английскую землю с 300 евро в кармане.

Она - музыкант. Уже набрала учеников и играет в местном оркестре. По сравнению с тем, что зарабатывала в Украине, говорит, что платят очень хорошо.

Ребенок очень быстро рванул и в учебе и в Инглише, учится хорошо, в школе стал местной спортивной знаменитостью. 10 лет.

Она по Инглишу была протестирована как эдвенсл, сейчас ездит на курсы при колледже импрувит. Обзавелись друзьями как из местных так и из Украины.

Одна горесть - папа в Украине. Я как-то писал, что одна из моих знакомых после перевалочной в Польше оказалась в ЮК с ребенком.Ступили на английскую землю с 300 евро в кармане.Она - музыкант. Уже набрала учеников и играет в местном оркестре. По сравнению с тем, что зарабатывала в Украине, говорит, что платят очень хорошо.Ребенок очень быстро рванул и в учебе и в Инглише, учится хорошо, в школе стал местной спортивной знаменитостью. 10 лет.Она по Инглишу была протестирована как эдвенсл, сейчас ездит на курсы при колледже импрувит. Обзавелись друзьями как из местных так и из Украины.Одна горесть - папа в Украине.

Говорят цены в ЮК ппц. Знакомые выехали туда, собираются возвращаться куда-то попроще, мб ко мне в Испанию или в Польшу. Жена юрист (10 лет работала в Украине), но слабый английский - нафиг никому там не нужна, муж ИТ (средний уровень), работает через апворк на 3000уе в месяц в среднем. В местные конторы пытался пойти, но забраковали, типа нет диплома, начинай на 1500евро, а там посмотрим. И я так понял 3000уе в месяц там ни о чем, аренда и похавать. Правда у них 3 детей, мб если бы без детей были, то было бы проще. , собираются возвращаться куда-то попроще, мб ко мне в Испанию или в Польшу. Жена юрист (10 лет работала в Украине), но слабый английский - нафиг никому там не нужна, муж ИТ (средний уровень), работает через апворк на 3000уе в месяц в среднем. В местные конторы пытался пойти, но забраковали, типа нет диплома, начинай на 1500евро, а там посмотрим. И я так понял 3000уе в месяц там ни о чем, аренда и похавать. Правда у них 3 детей, мб если бы без детей были, то было бы проще.

Есть такой сайт - Намбео, 3 мин. траты времени - решают кучу проблем. Есть такой сайт - Намбео, 3 мин. траты времени - решают кучу проблем. BIGor

Повідомлень: 6704 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1054 раз. Подякували: 1430 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 жов, 2022 14:09 stm написав: slonomag написав: rjkz написав: Я как-то писал, что одна из моих знакомых после перевалочной в Польше оказалась в ЮК с ребенком.

Ступили на английскую землю с 300 евро в кармане.

Она - музыкант. Уже набрала учеников и играет в местном оркестре. По сравнению с тем, что зарабатывала в Украине, говорит, что платят очень хорошо.

Ребенок очень быстро рванул и в учебе и в Инглише, учится хорошо, в школе стал местной спортивной знаменитостью. 10 лет.

Она по Инглишу была протестирована как эдвенсл, сейчас ездит на курсы при колледже импрувит. Обзавелись друзьями как из местных так и из Украины.

Одна горесть - папа в Украине. Я как-то писал, что одна из моих знакомых после перевалочной в Польше оказалась в ЮК с ребенком.Ступили на английскую землю с 300 евро в кармане.Она - музыкант. Уже набрала учеников и играет в местном оркестре. По сравнению с тем, что зарабатывала в Украине, говорит, что платят очень хорошо.Ребенок очень быстро рванул и в учебе и в Инглише, учится хорошо, в школе стал местной спортивной знаменитостью. 10 лет.Она по Инглишу была протестирована как эдвенсл, сейчас ездит на курсы при колледже импрувит. Обзавелись друзьями как из местных так и из Украины.Одна горесть - папа в Украине.

Говорят цены в ЮК ппц. Знакомые выехали туда, собираются возвращаться куда-то попроще, мб ко мне в Испанию или в Польшу. Жена юрист (10 лет работала в Украине), но слабый английский - нафиг никому там не нужна, муж ИТ (средний уровень), работает через апворк на 3000уе в месяц в среднем. В местные конторы пытался пойти, но забраковали, типа нет диплома, начинай на 1500евро, а там посмотрим. И я так понял 3000уе в месяц там ни о чем, аренда и похавать. Правда у них 3 детей, мб если бы без детей были, то было бы проще. Говорят цены в ЮК ппц. Знакомые выехали туда, собираются возвращаться куда-то попроще, мб ко мне в Испанию или в Польшу. Жена юрист (10 лет работала в Украине), но слабый английский - нафиг никому там не нужна, муж ИТ (средний уровень), работает через апворк на 3000уе в месяц в среднем. В местные конторы пытался пойти, но забраковали, типа нет диплома, начинай на 1500евро, а там посмотрим. И я так понял 3000уе в месяц там ни о чем, аренда и похавать. Правда у них 3 детей, мб если бы без детей были, то было бы проще.

А в Испании с 3 детьми и женой со слабым английским ок? Но дешевле, это согласна... А в Испании с 3 детьми и женой со слабым английским ок? Но дешевле, это согласна...

Вообще без проблем. На 4х 1500евро в месяц на еду (это с красной рыбой, хамоном и другими вкусняшками, при желании можно на 30% меньше тратить) + 700евро аренда + 150евро комуналка. Проезд тут копеечный, с проездным 60 центов. Да и остальное примерно как в Украине. Кроме сигарет. Сигареты 4.5евро за пачку - 150евро в месяц улетает. Вообще без проблем. На 4х 1500евро в месяц на еду (это с красной рыбой, хамоном и другими вкусняшками, при желании можно на 30% меньше тратить) + 700евро аренда + 150евро комуналка. Проезд тут копеечный, с проездным 60 центов. Да и остальное примерно как в Украине. Кроме сигарет. Сигареты 4.5евро за пачку - 150евро в месяц улетает. slonomag Повідомлень: 111 З нами з: 23.11.17 Подякував: 5 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 жов, 2022 14:18 Re: Еміграція, заробітчанство slonomag написав: На 4х 1500евро в месяц на еду (это с красной рыбой, хамоном и другими вкусняшками, при желании можно на 30% меньше тратить) + 700евро аренда + 150евро комуналка. Проезд тут копеечный, с проездным 60 центов. Да и остальное примерно как в Украине. Кроме сигарет. Сигареты 4.5евро за пачку - 150евро в месяц улетает. На 4х 1500евро в месяц на еду (это с красной рыбой, хамоном и другими вкусняшками, при желании можно на 30% меньше тратить) + 700евро аренда + 150евро комуналка. Проезд тут копеечный, с проездным 60 центов. Да и остальное примерно как в Украине. Кроме сигарет. Сигареты 4.5евро за пачку - 150евро в месяц улетает.

700евро аренда + 150евро комуналка - реально так дешево? Какая примерно локация (населенній пункт) и площадь хаты? 700евро аренда + 150евро комуналка - реально так дешево? Какая примерно локация (населенній пункт) и площадь хаты? BIGor

Повідомлень: 6704 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1054 раз. Подякували: 1430 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 жов, 2022 14:29 BIGor написав: slonomag написав: На 4х 1500евро в месяц на еду (это с красной рыбой, хамоном и другими вкусняшками, при желании можно на 30% меньше тратить) + 700евро аренда + 150евро комуналка. Проезд тут копеечный, с проездным 60 центов. Да и остальное примерно как в Украине. Кроме сигарет. Сигареты 4.5евро за пачку - 150евро в месяц улетает. На 4х 1500евро в месяц на еду (это с красной рыбой, хамоном и другими вкусняшками, при желании можно на 30% меньше тратить) + 700евро аренда + 150евро комуналка. Проезд тут копеечный, с проездным 60 центов. Да и остальное примерно как в Украине. Кроме сигарет. Сигареты 4.5евро за пачку - 150евро в месяц улетает.

700евро аренда + 150евро комуналка - реально так дешево? Какая примерно локация (населенній пункт) и площадь хаты? 700евро аренда + 150евро комуналка - реально так дешево? Какая примерно локация (населенній пункт) и площадь хаты?

idealista норм сайт, можете глянуть. Там можно выставить фильтры и прямо на карте сразу посмотреть. Я в Аликанте, до центра пешком 10 мин, до пляжа чуть дальше, около 20 минут идти. 4 комнаты, 70 квадратов, 650евро плачу. Но надо доказательство что работа есть, в идеале рабочий контракт. Или сразу 6-12 месяцев аренды придется оплачивать. idealista норм сайт, можете глянуть. Там можно выставить фильтры и прямо на карте сразу посмотреть. Я в Аликанте, до центра пешком 10 мин, до пляжа чуть дальше, около 20 минут идти. 4 комнаты, 70 квадратов, 650евро плачу. Но надо доказательство что работа есть, в идеале рабочий контракт. Или сразу 6-12 месяцев аренды придется оплачивать. slonomag Повідомлень: 111 З нами з: 23.11.17 Подякував: 5 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 167168169170 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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