RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 168169170171
Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 15:25

  slonomag написав:
  rjkz написав:Я как-то писал, что одна из моих знакомых после перевалочной в Польше оказалась в ЮК с ребенком.
Ступили на английскую землю с 300 евро в кармане.
Она - музыкант. Уже набрала учеников и играет в местном оркестре. По сравнению с тем, что зарабатывала в Украине, говорит, что платят очень хорошо.
Ребенок очень быстро рванул и в учебе и в Инглише, учится хорошо, в школе стал местной спортивной знаменитостью. 10 лет.
Она по Инглишу была протестирована как эдвенсл, сейчас ездит на курсы при колледже импрувит. Обзавелись друзьями как из местных так и из Украины.
Одна горесть - папа в Украине.

Говорят цены в ЮК ппц. Знакомые выехали туда, собираются возвращаться куда-то попроще, мб ко мне в Испанию или в Польшу. Жена юрист (10 лет работала в Украине), но слабый английский - нафиг никому там не нужна, муж ИТ (средний уровень), работает через апворк на 3000уе в месяц в среднем. В местные конторы пытался пойти, но забраковали, типа нет диплома, начинай на 1500евро, а там посмотрим. И я так понял 3000уе в месяц там ни о чем, аренда и похавать. Правда у них 3 детей, мб если бы без детей были, то было бы проще.

Это вы швейцарские цены не видели, что при 5к евро в эквиваленте и довольно низких налогах хватает только на самое обычное.

В Британии не обязательно жить в Лондоне с тамошними взвинченными ценами на недвигу. Есть много недорогих мест на востоке и севере страны, где айтишникам на фрилансе или удалёнке вполне комфортно. Юристам вообще тяжело в англоговорящих странах адаптироваться, так как там прецедентное право. Особенно если с языком не очень. Приходится начинать с самых низов, типа ассистентов-помощников.
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2195
З нами з: 14.04.15
Подякував: 24 раз.
Подякували: 477 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 15:29

  Faceless написав:
rjkz написав: КГКЮМиР (кто догадается что это?)

Моделісти-радіолюбителі?


Мимо.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13791
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7206 раз.
Подякували: 4279 раз.
 
Профіль
3
3
2
Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 15:34

  slonomag написав:
  rjkz написав:Я как-то писал, что одна из моих знакомых после перевалочной в Польше оказалась в ЮК с ребенком.
Ступили на английскую землю с 300 евро в кармане.
Она - музыкант. Уже набрала учеников и играет в местном оркестре. По сравнению с тем, что зарабатывала в Украине, говорит, что платят очень хорошо.
Ребенок очень быстро рванул и в учебе и в Инглише, учится хорошо, в школе стал местной спортивной знаменитостью. 10 лет.
Она по Инглишу была протестирована как эдвенсл, сейчас ездит на курсы при колледже импрувит. Обзавелись друзьями как из местных так и из Украины.
Одна горесть - папа в Украине.

Говорят цены в ЮК ппц. Знакомые выехали туда, собираются возвращаться куда-то попроще, мб ко мне в Испанию или в Польшу. Жена юрист (10 лет работала в Украине), но слабый английский - нафиг никому там не нужна, муж ИТ (средний уровень), работает через апворк на 3000уе в месяц в среднем. В местные конторы пытался пойти, но забраковали, типа нет диплома, начинай на 1500евро, а там посмотрим. И я так понял 3000уе в месяц там ни о чем, аренда и похавать. Правда у них 3 детей, мб если бы без детей были, то было бы проще.


Я про цены ничего не знаю, но подозреваю, что так и есть.
Украинский юрист без инглиша - нафиг никому не нужен. Надо искать новую профессию. Это не так сложно, но надо приложить усилия и к обучению и к поиску.
Ну и результат не сразу. И с большой вероятностью будет шаг вниз по социальной лестнице, что очень парит ньюкамеров и тех кто еще не уехал. На самом деле в этом нет ничго страшного. Надо сначала чем-то пожертвовать, чтобы добиться бОльшего.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13791
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7206 раз.
Подякували: 4279 раз.
 
Профіль
3
3
2
  #<1 ... 168169170171
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (1882)
17.10.2022 16:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.