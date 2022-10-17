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#<1 ... 168169170171 Додано: Пон 17 жов, 2022 15:25 slonomag написав: rjkz написав: Я как-то писал, что одна из моих знакомых после перевалочной в Польше оказалась в ЮК с ребенком.

Ступили на английскую землю с 300 евро в кармане.

Она - музыкант. Уже набрала учеников и играет в местном оркестре. По сравнению с тем, что зарабатывала в Украине, говорит, что платят очень хорошо.

Ребенок очень быстро рванул и в учебе и в Инглише, учится хорошо, в школе стал местной спортивной знаменитостью. 10 лет.

Она по Инглишу была протестирована как эдвенсл, сейчас ездит на курсы при колледже импрувит. Обзавелись друзьями как из местных так и из Украины.

Одна горесть - папа в Украине. Я как-то писал, что одна из моих знакомых после перевалочной в Польше оказалась в ЮК с ребенком.Ступили на английскую землю с 300 евро в кармане.Она - музыкант. Уже набрала учеников и играет в местном оркестре. По сравнению с тем, что зарабатывала в Украине, говорит, что платят очень хорошо.Ребенок очень быстро рванул и в учебе и в Инглише, учится хорошо, в школе стал местной спортивной знаменитостью. 10 лет.Она по Инглишу была протестирована как эдвенсл, сейчас ездит на курсы при колледже импрувит. Обзавелись друзьями как из местных так и из Украины.Одна горесть - папа в Украине.

Говорят цены в ЮК ппц. Знакомые выехали туда, собираются возвращаться куда-то попроще, мб ко мне в Испанию или в Польшу. Жена юрист (10 лет работала в Украине), но слабый английский - нафиг никому там не нужна, муж ИТ (средний уровень), работает через апворк на 3000уе в месяц в среднем. В местные конторы пытался пойти, но забраковали, типа нет диплома, начинай на 1500евро, а там посмотрим. И я так понял 3000уе в месяц там ни о чем, аренда и похавать. Правда у них 3 детей, мб если бы без детей были, то было бы проще. Говорят цены в ЮК ппц. Знакомые выехали туда, собираются возвращаться куда-то попроще, мб ко мне в Испанию или в Польшу. Жена юрист (10 лет работала в Украине), но слабый английский - нафиг никому там не нужна, муж ИТ (средний уровень), работает через апворк на 3000уе в месяц в среднем. В местные конторы пытался пойти, но забраковали, типа нет диплома, начинай на 1500евро, а там посмотрим. И я так понял 3000уе в месяц там ни о чем, аренда и похавать. Правда у них 3 детей, мб если бы без детей были, то было бы проще.

Это вы швейцарские цены не видели, что при 5к евро в эквиваленте и довольно низких налогах хватает только на самое обычное.



В Британии не обязательно жить в Лондоне с тамошними взвинченными ценами на недвигу. Есть много недорогих мест на востоке и севере страны, где айтишникам на фрилансе или удалёнке вполне комфортно. Юристам вообще тяжело в англоговорящих странах адаптироваться, так как там прецедентное право. Особенно если с языком не очень. Приходится начинать с самых низов, типа ассистентов-помощников. Это вы швейцарские цены не видели, что при 5к евро в эквиваленте и довольно низких налогах хватает только на самое обычное.В Британии не обязательно жить в Лондоне с тамошними взвинченными ценами на недвигу. Есть много недорогих мест на востоке и севере страны, где айтишникам на фрилансе или удалёнке вполне комфортно. Юристам вообще тяжело в англоговорящих странах адаптироваться, так как там прецедентное право. Особенно если с языком не очень. Приходится начинать с самых низов, типа ассистентов-помощников. phantom_systems

Повідомлень: 2195 З нами з: 14.04.15 Подякував: 24 раз. Подякували: 477 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 жов, 2022 15:29 Faceless написав: rjkz написав: КГКЮМиР (кто догадается что это?)

Моделісти-радіолюбителі? Моделісти-радіолюбителі?



Мимо. Мимо. rjkz

Повідомлень: 13791 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7206 раз. Подякували: 4279 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 жов, 2022 15:34 slonomag написав: rjkz написав: Я как-то писал, что одна из моих знакомых после перевалочной в Польше оказалась в ЮК с ребенком.

Ступили на английскую землю с 300 евро в кармане.

Она - музыкант. Уже набрала учеников и играет в местном оркестре. По сравнению с тем, что зарабатывала в Украине, говорит, что платят очень хорошо.

Ребенок очень быстро рванул и в учебе и в Инглише, учится хорошо, в школе стал местной спортивной знаменитостью. 10 лет.

Она по Инглишу была протестирована как эдвенсл, сейчас ездит на курсы при колледже импрувит. Обзавелись друзьями как из местных так и из Украины.

Одна горесть - папа в Украине. Я как-то писал, что одна из моих знакомых после перевалочной в Польше оказалась в ЮК с ребенком.Ступили на английскую землю с 300 евро в кармане.Она - музыкант. Уже набрала учеников и играет в местном оркестре. По сравнению с тем, что зарабатывала в Украине, говорит, что платят очень хорошо.Ребенок очень быстро рванул и в учебе и в Инглише, учится хорошо, в школе стал местной спортивной знаменитостью. 10 лет.Она по Инглишу была протестирована как эдвенсл, сейчас ездит на курсы при колледже импрувит. Обзавелись друзьями как из местных так и из Украины.Одна горесть - папа в Украине.

Говорят цены в ЮК ппц. Знакомые выехали туда, собираются возвращаться куда-то попроще, мб ко мне в Испанию или в Польшу. Жена юрист (10 лет работала в Украине), но слабый английский - нафиг никому там не нужна, муж ИТ (средний уровень), работает через апворк на 3000уе в месяц в среднем. В местные конторы пытался пойти, но забраковали, типа нет диплома, начинай на 1500евро, а там посмотрим. И я так понял 3000уе в месяц там ни о чем, аренда и похавать. Правда у них 3 детей, мб если бы без детей были, то было бы проще. Говорят цены в ЮК ппц. Знакомые выехали туда, собираются возвращаться куда-то попроще, мб ко мне в Испанию или в Польшу. Жена юрист (10 лет работала в Украине), но слабый английский - нафиг никому там не нужна, муж ИТ (средний уровень), работает через апворк на 3000уе в месяц в среднем. В местные конторы пытался пойти, но забраковали, типа нет диплома, начинай на 1500евро, а там посмотрим. И я так понял 3000уе в месяц там ни о чем, аренда и похавать. Правда у них 3 детей, мб если бы без детей были, то было бы проще.



Я про цены ничего не знаю, но подозреваю, что так и есть.

Украинский юрист без инглиша - нафиг никому не нужен. Надо искать новую профессию. Это не так сложно, но надо приложить усилия и к обучению и к поиску.

Ну и результат не сразу. И с большой вероятностью будет шаг вниз по социальной лестнице, что очень парит ньюкамеров и тех кто еще не уехал. На самом деле в этом нет ничго страшного. Надо сначала чем-то пожертвовать, чтобы добиться бОльшего. Я про цены ничего не знаю, но подозреваю, что так и есть.Украинский юрист без инглиша - нафиг никому не нужен. Надо искать новую профессию. Это не так сложно, но надо приложить усилия и к обучению и к поиску.Ну и результат не сразу. И с большой вероятностью будет шаг вниз по социальной лестнице, что очень парит ньюкамеров и тех кто еще не уехал. На самом деле в этом нет ничго страшного. Надо сначала чем-то пожертвовать, чтобы добиться бОльшего. rjkz

Повідомлень: 13791 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7206 раз. Подякували: 4279 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 жов, 2022 16:57 rjkz написав: slonomag написав: rjkz написав: Я как-то писал, что одна из моих знакомых после перевалочной в Польше оказалась в ЮК с ребенком.

Ступили на английскую землю с 300 евро в кармане.

Она - музыкант. Уже набрала учеников и играет в местном оркестре. По сравнению с тем, что зарабатывала в Украине, говорит, что платят очень хорошо.

Ребенок очень быстро рванул и в учебе и в Инглише, учится хорошо, в школе стал местной спортивной знаменитостью. 10 лет.

Она по Инглишу была протестирована как эдвенсл, сейчас ездит на курсы при колледже импрувит. Обзавелись друзьями как из местных так и из Украины.

Одна горесть - папа в Украине. Я как-то писал, что одна из моих знакомых после перевалочной в Польше оказалась в ЮК с ребенком.Ступили на английскую землю с 300 евро в кармане.Она - музыкант. Уже набрала учеников и играет в местном оркестре. По сравнению с тем, что зарабатывала в Украине, говорит, что платят очень хорошо.Ребенок очень быстро рванул и в учебе и в Инглише, учится хорошо, в школе стал местной спортивной знаменитостью. 10 лет.Она по Инглишу была протестирована как эдвенсл, сейчас ездит на курсы при колледже импрувит. Обзавелись друзьями как из местных так и из Украины.Одна горесть - папа в Украине.

Говорят цены в ЮК ппц. Знакомые выехали туда, собираются возвращаться куда-то попроще, мб ко мне в Испанию или в Польшу. Жена юрист (10 лет работала в Украине), но слабый английский - нафиг никому там не нужна, муж ИТ (средний уровень), работает через апворк на 3000уе в месяц в среднем. В местные конторы пытался пойти, но забраковали, типа нет диплома, начинай на 1500евро, а там посмотрим. И я так понял 3000уе в месяц там ни о чем, аренда и похавать. Правда у них 3 детей, мб если бы без детей были, то было бы проще. Говорят цены в ЮК ппц. Знакомые выехали туда, собираются возвращаться куда-то попроще, мб ко мне в Испанию или в Польшу. Жена юрист (10 лет работала в Украине), но слабый английский - нафиг никому там не нужна, муж ИТ (средний уровень), работает через апворк на 3000уе в месяц в среднем. В местные конторы пытался пойти, но забраковали, типа нет диплома, начинай на 1500евро, а там посмотрим. И я так понял 3000уе в месяц там ни о чем, аренда и похавать. Правда у них 3 детей, мб если бы без детей были, то было бы проще.



Я про цены ничего не знаю, но подозреваю, что так и есть.

Украинский юрист без инглиша - нафиг никому не нужен. Надо искать новую профессию. Это не так сложно, но надо приложить усилия и к обучению и к поиску.

Ну и результат не сразу. И с большой вероятностью будет шаг вниз по социальной лестнице, что очень парит ньюкамеров и тех кто еще не уехал. На самом деле в этом нет ничго страшного. Надо сначала чем-то пожертвовать, чтобы добиться бОльшего. Я про цены ничего не знаю, но подозреваю, что так и есть.Украинский юрист без инглиша - нафиг никому не нужен. Надо искать новую профессию. Это не так сложно, но надо приложить усилия и к обучению и к поиску.Ну и результат не сразу. И с большой вероятностью будет шаг вниз по социальной лестнице, что очень парит ньюкамеров и тех кто еще не уехал. На самом деле в этом нет ничго страшного. Надо сначала чем-то пожертвовать, чтобы добиться бОльшего.

Вопрос перспективы этого же человека в Испании. В Аликанте. ИМХО в Турции еда дешевле Испании и жильё ещё дешевле, как бы русские не ехали, просто брать не Аланию с Анталией, а 3000$ намного платежеспособнее, если просто посидеть у моря ))))) Вопрос перспективы этого же человека в Испании. В Аликанте. ИМХО в Турции еда дешевле Испании и жильё ещё дешевле, как бы русские не ехали, просто брать не Аланию с Анталией, а 3000$ намного платежеспособнее, если просто посидеть у моря ))))) stm

Повідомлень: 3530 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 589 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 жов, 2022 17:12 Re: Еміграція, заробітчанство stm написав: Вопрос перспективы этого же человека в Испании. В Аликанте. ИМХО в Турции еда дешевле Испании и жильё ещё дешевле, как бы русские не ехали, просто брать не Аланию с Анталией, а 3000$ намного платежеспособнее, если просто посидеть у моря ))))) Вопрос перспективы этого же человека в Испании. В Аликанте. ИМХО в Турции еда дешевле Испании и жильё ещё дешевле, как бы русские не ехали, просто брать не Аланию с Анталией, а 3000$ намного платежеспособнее, если просто посидеть у моря )))))

У меня пока такое впечатление что в Испании ИТ нет ))) Я так работу не искал, но то что выпадало, какой-то мусор на 2500-3000евро в месяц. Ну тоесть удаленка на норм компанию из ЮС например намного выгоднее. Мб в Барселоне или другом большом городе ситуация получше, но там и стоимость жизни будет в 2 раза выше.

П.С. Испания все-таки повыгоднее Турции будет (в плане качества жизни). Ну это так, первые впечатления за месяц. У меня пока такое впечатление что в Испании ИТ нет ))) Я так работу не искал, но то что выпадало, какой-то мусор на 2500-3000евро в месяц. Ну тоесть удаленка на норм компанию из ЮС например намного выгоднее. Мб в Барселоне или другом большом городе ситуация получше, но там и стоимость жизни будет в 2 раза выше.П.С. Испания все-таки повыгоднее Турции будет (в плане качества жизни). Ну это так, первые впечатления за месяц. slonomag Повідомлень: 112 З нами з: 23.11.17 Подякував: 5 раз. Подякували: 11 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 жов, 2022 17:33 slonomag написав: stm написав: Вопрос перспективы этого же человека в Испании. В Аликанте. ИМХО в Турции еда дешевле Испании и жильё ещё дешевле, как бы русские не ехали, просто брать не Аланию с Анталией, а 3000$ намного платежеспособнее, если просто посидеть у моря ))))) Вопрос перспективы этого же человека в Испании. В Аликанте. ИМХО в Турции еда дешевле Испании и жильё ещё дешевле, как бы русские не ехали, просто брать не Аланию с Анталией, а 3000$ намного платежеспособнее, если просто посидеть у моря )))))

У меня пока такое впечатление что в Испании ИТ нет ))) Я так работу не искал, но то что выпадало, какой-то мусор на 2500-3000евро в месяц. Ну тоесть удаленка на норм компанию из ЮС например намного выгоднее. Мб в Барселоне или другом большом городе ситуация получше, но там и стоимость жизни будет в 2 раза выше.

П.С. Испания все-таки повыгоднее Турции будет (в плане качества жизни). Ну это так, первые впечатления за месяц. У меня пока такое впечатление что в Испании ИТ нет ))) Я так работу не искал, но то что выпадало, какой-то мусор на 2500-3000евро в месяц. Ну тоесть удаленка на норм компанию из ЮС например намного выгоднее. Мб в Барселоне или другом большом городе ситуация получше, но там и стоимость жизни будет в 2 раза выше.П.С. Испания все-таки повыгоднее Турции будет (в плане качества жизни). Ну это так, первые впечатления за месяц.

Качество и цена взаимосвязаны. Маленький город Аликанте и большая Барселона - две большие разницы если надо искать работу "на первое время". Перспективы Турции где работы нет и Аликанте приблизительно равны. Мои знакомые выбрали Гранд Канариа потому что там есть школа с обучением на английском языке. Стоимости их жизни я не знаю, но явно дешевле Нидерландов гражданами которых они являются Это о перспективах Испании и расчётах на будущее не только исходя из затрат, но и перспектив детей и их будущего

Я просто видела выпускника обычной немецкой школы поступающего в КПИ. Очень интересное зрелище, не менее интересное чем ваши знакомые бегущие от дороговизны из ЮК в Аликанте с 3 детьми... Качество и цена взаимосвязаны. Маленький город Аликанте и большая Барселона - две большие разницы если надо искать работу "на первое время". Перспективы Турции где работы нет и Аликанте приблизительно равны. Мои знакомые выбрали Гранд Канариа потому что там есть школа с обучением на английском языке. Стоимости их жизни я не знаю, но явно дешевле Нидерландов гражданами которых они являютсяЭто о перспективах Испании и расчётах на будущее не только исходя из затрат, но и перспектив детей и их будущегоЯ просто видела выпускника обычной немецкой школы поступающего в КПИ. Очень интересное зрелище, не менее интересное чем ваши знакомые бегущие от дороговизны из ЮК в Аликанте с 3 детьми... stm

Повідомлень: 3530 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 589 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 168169170171 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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