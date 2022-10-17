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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 17 жов, 2022 15:25
slonomag написав: rjkz написав:
Я как-то писал, что одна из моих знакомых после перевалочной в Польше оказалась в ЮК с ребенком.
Ступили на английскую землю с 300 евро в кармане.
Она - музыкант. Уже набрала учеников и играет в местном оркестре. По сравнению с тем, что зарабатывала в Украине, говорит, что платят очень хорошо.
Ребенок очень быстро рванул и в учебе и в Инглише, учится хорошо, в школе стал местной спортивной знаменитостью. 10 лет.
Она по Инглишу была протестирована как эдвенсл, сейчас ездит на курсы при колледже импрувит. Обзавелись друзьями как из местных так и из Украины.
Одна горесть - папа в Украине.
Говорят цены в ЮК ппц. Знакомые выехали туда, собираются возвращаться куда-то попроще, мб ко мне в Испанию или в Польшу. Жена юрист (10 лет работала в Украине), но слабый английский - нафиг никому там не нужна, муж ИТ (средний уровень), работает через апворк на 3000уе в месяц в среднем. В местные конторы пытался пойти, но забраковали, типа нет диплома, начинай на 1500евро, а там посмотрим. И я так понял 3000уе в месяц там ни о чем, аренда и похавать. Правда у них 3 детей, мб если бы без детей были, то было бы проще.
Это вы швейцарские цены не видели, что при 5к евро в эквиваленте и довольно низких налогах хватает только на самое обычное.
В Британии не обязательно жить в Лондоне с тамошними взвинченными ценами на недвигу. Есть много недорогих мест на востоке и севере страны, где айтишникам на фрилансе или удалёнке вполне комфортно. Юристам вообще тяжело в англоговорящих странах адаптироваться, так как там прецедентное право. Особенно если с языком не очень. Приходится начинать с самых низов, типа ассистентов-помощников.
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Додано: Пон 17 жов, 2022 15:29
Faceless написав:
rjkz написав: КГКЮМиР (кто догадается что это?)
Моделісти-радіолюбителі?
Мимо.
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Додано: Пон 17 жов, 2022 15:34
slonomag написав: rjkz написав:
Я как-то писал, что одна из моих знакомых после перевалочной в Польше оказалась в ЮК с ребенком.
Ступили на английскую землю с 300 евро в кармане.
Она - музыкант. Уже набрала учеников и играет в местном оркестре. По сравнению с тем, что зарабатывала в Украине, говорит, что платят очень хорошо.
Ребенок очень быстро рванул и в учебе и в Инглише, учится хорошо, в школе стал местной спортивной знаменитостью. 10 лет.
Она по Инглишу была протестирована как эдвенсл, сейчас ездит на курсы при колледже импрувит. Обзавелись друзьями как из местных так и из Украины.
Одна горесть - папа в Украине.
Говорят цены в ЮК ппц. Знакомые выехали туда, собираются возвращаться куда-то попроще, мб ко мне в Испанию или в Польшу. Жена юрист (10 лет работала в Украине), но слабый английский - нафиг никому там не нужна, муж ИТ (средний уровень), работает через апворк на 3000уе в месяц в среднем. В местные конторы пытался пойти, но забраковали, типа нет диплома, начинай на 1500евро, а там посмотрим. И я так понял 3000уе в месяц там ни о чем, аренда и похавать. Правда у них 3 детей, мб если бы без детей были, то было бы проще.
Я про цены ничего не знаю, но подозреваю, что так и есть.
Украинский юрист без инглиша - нафиг никому не нужен. Надо искать новую профессию. Это не так сложно, но надо приложить усилия и к обучению и к поиску.
Ну и результат не сразу. И с большой вероятностью будет шаг вниз по социальной лестнице, что очень парит ньюкамеров и тех кто еще не уехал. На самом деле в этом нет ничго страшного. Надо сначала чем-то пожертвовать, чтобы добиться бОльшего.
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Додано: Пон 17 жов, 2022 16:57
rjkz написав: slonomag написав: rjkz написав:
Я как-то писал, что одна из моих знакомых после перевалочной в Польше оказалась в ЮК с ребенком.
Ступили на английскую землю с 300 евро в кармане.
Она - музыкант. Уже набрала учеников и играет в местном оркестре. По сравнению с тем, что зарабатывала в Украине, говорит, что платят очень хорошо.
Ребенок очень быстро рванул и в учебе и в Инглише, учится хорошо, в школе стал местной спортивной знаменитостью. 10 лет.
Она по Инглишу была протестирована как эдвенсл, сейчас ездит на курсы при колледже импрувит. Обзавелись друзьями как из местных так и из Украины.
Одна горесть - папа в Украине.
Говорят цены в ЮК ппц. Знакомые выехали туда, собираются возвращаться куда-то попроще, мб ко мне в Испанию или в Польшу. Жена юрист (10 лет работала в Украине), но слабый английский - нафиг никому там не нужна, муж ИТ (средний уровень), работает через апворк на 3000уе в месяц в среднем. В местные конторы пытался пойти, но забраковали, типа нет диплома, начинай на 1500евро, а там посмотрим. И я так понял 3000уе в месяц там ни о чем, аренда и похавать. Правда у них 3 детей, мб если бы без детей были, то было бы проще.
Я про цены ничего не знаю, но подозреваю, что так и есть.
Украинский юрист без инглиша - нафиг никому не нужен. Надо искать новую профессию. Это не так сложно, но надо приложить усилия и к обучению и к поиску.
Ну и результат не сразу. И с большой вероятностью будет шаг вниз по социальной лестнице, что очень парит ньюкамеров и тех кто еще не уехал. На самом деле в этом нет ничго страшного. Надо сначала чем-то пожертвовать, чтобы добиться бОльшего.
Вопрос перспективы этого же человека в Испании. В Аликанте. ИМХО в Турции еда дешевле Испании и жильё ещё дешевле, как бы русские не ехали, просто брать не Аланию с Анталией, а 3000$ намного платежеспособнее, если просто посидеть у моря )))))
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stm
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Додано: Пон 17 жов, 2022 17:12
stm написав:
Вопрос перспективы этого же человека в Испании. В Аликанте. ИМХО в Турции еда дешевле Испании и жильё ещё дешевле, как бы русские не ехали, просто брать не Аланию с Анталией, а 3000$ намного платежеспособнее, если просто посидеть у моря )))))
У меня пока такое впечатление что в Испании ИТ нет ))) Я так работу не искал, но то что выпадало, какой-то мусор на 2500-3000евро в месяц. Ну тоесть удаленка на норм компанию из ЮС например намного выгоднее. Мб в Барселоне или другом большом городе ситуация получше, но там и стоимость жизни будет в 2 раза выше.
П.С. Испания все-таки повыгоднее Турции будет (в плане качества жизни). Ну это так, первые впечатления за месяц.
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slonomag
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Додано: Пон 17 жов, 2022 17:33
slonomag написав: stm написав:
Вопрос перспективы этого же человека в Испании. В Аликанте. ИМХО в Турции еда дешевле Испании и жильё ещё дешевле, как бы русские не ехали, просто брать не Аланию с Анталией, а 3000$ намного платежеспособнее, если просто посидеть у моря )))))
У меня пока такое впечатление что в Испании ИТ нет ))) Я так работу не искал, но то что выпадало, какой-то мусор на 2500-3000евро в месяц. Ну тоесть удаленка на норм компанию из ЮС например намного выгоднее. Мб в Барселоне или другом большом городе ситуация получше, но там и стоимость жизни будет в 2 раза выше.
П.С. Испания все-таки повыгоднее Турции будет (в плане качества жизни). Ну это так, первые впечатления за месяц.
Качество и цена взаимосвязаны. Маленький город Аликанте и большая Барселона - две большие разницы если надо искать работу "на первое время". Перспективы Турции где работы нет и Аликанте приблизительно равны. Мои знакомые выбрали Гранд Канариа потому что там есть школа с обучением на английском языке. Стоимости их жизни я не знаю, но явно дешевле Нидерландов гражданами которых они являются
Это о перспективах Испании и расчётах на будущее не только исходя из затрат, но и перспектив детей и их будущего
Я просто видела выпускника обычной немецкой школы поступающего в КПИ. Очень интересное зрелище, не менее интересное чем ваши знакомые бегущие от дороговизны из ЮК в Аликанте с 3 детьми...
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stm
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