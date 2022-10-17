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#<1 ... 169170171172 Додано: Пон 17 жов, 2022 19:20 vladimir07 написав: slonomag написав: У меня пока такое впечатление что в Испании ИТ нет ))) Я так работу не искал, но то что выпадало, какой-то мусор на 2500-3000евро в месяц. У меня пока такое впечатление что в Испании ИТ нет ))) Я так работу не искал, но то что выпадало, какой-то мусор на 2500-3000евро в месяц.



А как теперь будет работать ваше комьюнити из ZP ?

И сколько в Испании налогов платить если работать удаленно на внешнего заказчика под местным ФОП ?



ЗЫ. Так в Европе на наемном труде и близко нет той разницы между ИТ и "остальным" как было в Украине.

И 2500-3000евро - это и есть местный уровень. А как теперь будет работать ваше комьюнити из ZP ?И сколько в Испании налогов платить если работать удаленно на внешнего заказчика под местным ФОП ?ЗЫ. Так в Европе на наемном труде и близко нет той разницы между ИТ и "остальным" как было в Украине.И 2500-3000евро - это и есть местный уровень.

Так мы и работали все удаленно. Я половину типов с которыми работаю и не видел ни разу в жизни ) Есть таск, написал в слаке/телеграмме, кто свободный - подхватил.

По налогам тут 19-45% в зависимости от дохода, ну мне просчитали что будет около 25%. Точнее около 30%, но там можно уменьшать доход списывая часть заработка на траты. Например если работаешь из дома, то 30% аренды пишешь в расходы. Так же комуналку, интернет и даже хавчик (если заказываешь на дом пиццу например). + неработающая жена, 2 детей, там куча пунктов всяких, по которым ты можешь списывать часть заработка. И получается что ты типа заработал 60к за год, но минус траты и налоги платишь только с 40к (например).

Тут куча контор которые за 50евро в месяц ведут твою бухгалтерию, подают все отчеты и помогают побольше списать в расходы. Собственно это их основная задача, так как подать 5 отчетов в год много ума не надо. Так мы и работали все удаленно. Я половину типов с которыми работаю и не видел ни разу в жизни ) Есть таск, написал в слаке/телеграмме, кто свободный - подхватил.По налогам тут 19-45% в зависимости от дохода, ну мне просчитали что будет около 25%. Точнее около 30%, но там можно уменьшать доход списывая часть заработка на траты. Например если работаешь из дома, то 30% аренды пишешь в расходы. Так же комуналку, интернет и даже хавчик (если заказываешь на дом пиццу например). + неработающая жена, 2 детей, там куча пунктов всяких, по которым ты можешь списывать часть заработка. И получается что ты типа заработал 60к за год, но минус траты и налоги платишь только с 40к (например).Тут куча контор которые за 50евро в месяц ведут твою бухгалтерию, подают все отчеты и помогают побольше списать в расходы. Собственно это их основная задача, так как подать 5 отчетов в год много ума не надо. slonomag Повідомлень: 113 З нами з: 23.11.17 Подякував: 5 раз. Подякували: 11 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 жов, 2022 20:16 Denik написав: stm написав: Я просто видела выпускника обычной немецкой школы поступающего в КПИ. Очень интересное зрелище, не менее интересное чем ваши знакомые бегущие от дороговизны из ЮК в Аликанте с 3 детьми... Я просто видела выпускника обычной немецкой школы поступающего в КПИ. Очень интересное зрелище, не менее интересное чем ваши знакомые бегущие от дороговизны из ЮК в Аликанте с 3 детьми...

У КПІ все залежить від спеціальності. На машинобудівні візьмуть всіх, хто прийшов. На ІТ - буде конкурс відмінників з фізмат класів/ліцеїв.

Справа в тому, що при навчанні будуть страждання всюди, на відміну від +- толерантної Європи))). У КПІ все залежить від спеціальності. На машинобудівні візьмуть всіх, хто прийшов. На ІТ - буде конкурс відмінників з фізмат класів/ліцеїв.Справа в тому, що при навчанні будуть страждання всюди, на відміну від +- толерантної Європи))).

Именно, но машиностроение лучше получать там же в Германии, языковая то база есть после школы. Зачем при этом ехать в КПИ на ИТ и пролетать вообще?

Вот слономаг считает, что за 50€ ему годовой отчёт сделают и прям ещё и спишут всё профи. Цена Вам не кажется "слегка" заниженной при завышенных ожиданиях? Именно, но машиностроение лучше получать там же в Германии, языковая то база есть после школы. Зачем при этом ехать в КПИ на ИТ и пролетать вообще?Вот слономаг считает, что за 50€ ему годовой отчёт сделают и прям ещё и спишут всё профи. Цена Вам не кажется "слегка" заниженной при завышенных ожиданиях? stm

Повідомлень: 3531 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 589 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 169170171172 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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