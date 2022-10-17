vladimir07 написав:
А как теперь будет работать ваше комьюнити из ZP ?
И сколько в Испании налогов платить если работать удаленно на внешнего заказчика под местным ФОП ?
ЗЫ. Так в Европе на наемном труде и близко нет той разницы между ИТ и "остальным" как было в Украине.
И 2500-3000евро - это и есть местный уровень.
Так мы и работали все удаленно. Я половину типов с которыми работаю и не видел ни разу в жизни ) Есть таск, написал в слаке/телеграмме, кто свободный - подхватил.
По налогам тут 19-45% в зависимости от дохода, ну мне просчитали что будет около 25%. Точнее около 30%, но там можно уменьшать доход списывая часть заработка на траты. Например если работаешь из дома, то 30% аренды пишешь в расходы. Так же комуналку, интернет и даже хавчик (если заказываешь на дом пиццу например). + неработающая жена, 2 детей, там куча пунктов всяких, по которым ты можешь списывать часть заработка. И получается что ты типа заработал 60к за год, но минус траты и налоги платишь только с 40к (например).
Тут куча контор которые за 50евро в месяц ведут твою бухгалтерию, подают все отчеты и помогают побольше списать в расходы. Собственно это их основная задача, так как подать 5 отчетов в год много ума не надо.