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Еміграція, заробітчанство
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  #<1 ... 169170171172
Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 19:20

  vladimir07 написав:
  slonomag написав:У меня пока такое впечатление что в Испании ИТ нет ))) Я так работу не искал, но то что выпадало, какой-то мусор на 2500-3000евро в месяц.


А как теперь будет работать ваше комьюнити из ZP ?
И сколько в Испании налогов платить если работать удаленно на внешнего заказчика под местным ФОП ?

ЗЫ. Так в Европе на наемном труде и близко нет той разницы между ИТ и "остальным" как было в Украине.
И 2500-3000евро - это и есть местный уровень.

Так мы и работали все удаленно. Я половину типов с которыми работаю и не видел ни разу в жизни ) Есть таск, написал в слаке/телеграмме, кто свободный - подхватил.
По налогам тут 19-45% в зависимости от дохода, ну мне просчитали что будет около 25%. Точнее около 30%, но там можно уменьшать доход списывая часть заработка на траты. Например если работаешь из дома, то 30% аренды пишешь в расходы. Так же комуналку, интернет и даже хавчик (если заказываешь на дом пиццу например). + неработающая жена, 2 детей, там куча пунктов всяких, по которым ты можешь списывать часть заработка. И получается что ты типа заработал 60к за год, но минус траты и налоги платишь только с 40к (например).
Тут куча контор которые за 50евро в месяц ведут твою бухгалтерию, подают все отчеты и помогают побольше списать в расходы. Собственно это их основная задача, так как подать 5 отчетов в год много ума не надо.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 20:16

  Denik написав:
  stm написав:Я просто видела выпускника обычной немецкой школы поступающего в КПИ. Очень интересное зрелище, не менее интересное чем ваши знакомые бегущие от дороговизны из ЮК в Аликанте с 3 детьми...

У КПІ все залежить від спеціальності. На машинобудівні візьмуть всіх, хто прийшов. На ІТ - буде конкурс відмінників з фізмат класів/ліцеїв.
Справа в тому, що при навчанні будуть страждання всюди, на відміну від +- толерантної Європи))).

Именно, но машиностроение лучше получать там же в Германии, языковая то база есть после школы. Зачем при этом ехать в КПИ на ИТ и пролетать вообще?
Вот слономаг считает, что за 50€ ему годовой отчёт сделают и прям ещё и спишут всё профи. Цена Вам не кажется "слегка" заниженной при завышенных ожиданиях?
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