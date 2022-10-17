Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 169170171172 Додано: Пон 17 жов, 2022 19:20 vladimir07 написав: slonomag написав: У меня пока такое впечатление что в Испании ИТ нет ))) Я так работу не искал, но то что выпадало, какой-то мусор на 2500-3000евро в месяц. У меня пока такое впечатление что в Испании ИТ нет ))) Я так работу не искал, но то что выпадало, какой-то мусор на 2500-3000евро в месяц.



А как теперь будет работать ваше комьюнити из ZP ?

И сколько в Испании налогов платить если работать удаленно на внешнего заказчика под местным ФОП ?



ЗЫ. Так в Европе на наемном труде и близко нет той разницы между ИТ и "остальным" как было в Украине.

И 2500-3000евро - это и есть местный уровень. А как теперь будет работать ваше комьюнити из ZP ?И сколько в Испании налогов платить если работать удаленно на внешнего заказчика под местным ФОП ?ЗЫ. Так в Европе на наемном труде и близко нет той разницы между ИТ и "остальным" как было в Украине.И 2500-3000евро - это и есть местный уровень.

Так мы и работали все удаленно. Я половину типов с которыми работаю и не видел ни разу в жизни ) Есть таск, написал в слаке/телеграмме, кто свободный - подхватил.

По налогам тут 19-45% в зависимости от дохода, ну мне просчитали что будет около 25%. Точнее около 30%, но там можно уменьшать доход списывая часть заработка на траты. Например если работаешь из дома, то 30% аренды пишешь в расходы. Так же комуналку, интернет и даже хавчик (если заказываешь на дом пиццу например). + неработающая жена, 2 детей, там куча пунктов всяких, по которым ты можешь списывать часть заработка. И получается что ты типа заработал 60к за год, но минус траты и налоги платишь только с 40к (например).

Тут куча контор которые за 50евро в месяц ведут твою бухгалтерию, подают все отчеты и помогают побольше списать в расходы. Собственно это их основная задача, так как подать 5 отчетов в год много ума не надо. Так мы и работали все удаленно. Я половину типов с которыми работаю и не видел ни разу в жизни ) Есть таск, написал в слаке/телеграмме, кто свободный - подхватил.По налогам тут 19-45% в зависимости от дохода, ну мне просчитали что будет около 25%. Точнее около 30%, но там можно уменьшать доход списывая часть заработка на траты. Например если работаешь из дома, то 30% аренды пишешь в расходы. Так же комуналку, интернет и даже хавчик (если заказываешь на дом пиццу например). + неработающая жена, 2 детей, там куча пунктов всяких, по которым ты можешь списывать часть заработка. И получается что ты типа заработал 60к за год, но минус траты и налоги платишь только с 40к (например).Тут куча контор которые за 50евро в месяц ведут твою бухгалтерию, подают все отчеты и помогают побольше списать в расходы. Собственно это их основная задача, так как подать 5 отчетов в год много ума не надо. slonomag Повідомлень: 115 З нами з: 23.11.17 Подякував: 5 раз. Подякували: 11 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 жов, 2022 20:16 Denik написав: stm написав: Я просто видела выпускника обычной немецкой школы поступающего в КПИ. Очень интересное зрелище, не менее интересное чем ваши знакомые бегущие от дороговизны из ЮК в Аликанте с 3 детьми... Я просто видела выпускника обычной немецкой школы поступающего в КПИ. Очень интересное зрелище, не менее интересное чем ваши знакомые бегущие от дороговизны из ЮК в Аликанте с 3 детьми...

У КПІ все залежить від спеціальності. На машинобудівні візьмуть всіх, хто прийшов. На ІТ - буде конкурс відмінників з фізмат класів/ліцеїв.

Справа в тому, що при навчанні будуть страждання всюди, на відміну від +- толерантної Європи))). У КПІ все залежить від спеціальності. На машинобудівні візьмуть всіх, хто прийшов. На ІТ - буде конкурс відмінників з фізмат класів/ліцеїв.Справа в тому, що при навчанні будуть страждання всюди, на відміну від +- толерантної Європи))).

Именно, но машиностроение лучше получать там же в Германии, языковая то база есть после школы. Зачем при этом ехать в КПИ на ИТ и пролетать вообще?

Вот слономаг считает, что за 50€ ему годовой отчёт сделают и прям ещё и спишут всё профи. Цена Вам не кажется "слегка" заниженной при завышенных ожиданиях? Именно, но машиностроение лучше получать там же в Германии, языковая то база есть после школы. Зачем при этом ехать в КПИ на ИТ и пролетать вообще?Вот слономаг считает, что за 50€ ему годовой отчёт сделают и прям ещё и спишут всё профи. Цена Вам не кажется "слегка" заниженной при завышенных ожиданиях? stm

Повідомлень: 3531 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 589 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 жов, 2022 20:39 Denik написав: rjkz написав: НЕ, можете не писать.

Я эту семью очень давно знаю и дети вместе занимались.

И семья творческая и ребенок умница во всем. Его родители настолько разносторонне развивали и такую нагрузку, что я своим-бы никогда не стал такое грузить. И музыка и театральная студия и английский и футбол и единоборства. И всегда стремление быть лучшим и первым. И сами пахари каких свет не видел. НЕ, можете не писать.Я эту семью очень давно знаю и дети вместе занимались.И семья творческая и ребенок умница во всем. Его родители настолько разносторонне развивали и такую нагрузку, что я своим-бы никогда не стал такое грузить. И музыка и театральная студия и английский и футбол и единоборства. И всегда стремление быть лучшим и первым. И сами пахари каких свет не видел.

З моєї точки зору є питання:

- чого одна дитина?

- якщо в сім'ї лише одна дитина то 300 євро виглядає смішним, бо має бути багато нерухомості, авто та заощаджень?

- якщо багато працювала - чи сплачувала податки і чи заробила українську пенсію?

- який шанс заробити пенсію в ЮК, коли тобі 40+, скільки років треба податки сплачувати?

- який шанс в 40+ проїбати чоловіка, який на 8 місяців залишений без жіночої уваги? Яка ймовірність, шо він терпітиме ще рік? два?

- яка імовірність того, що в ЮК залишаться ті самі видатки на культуру в активній фазі енергетичної кризи та світовій військовій ескалації? З моєї точки зору є питання:- чого одна дитина?- якщо в сім'ї лише одна дитина то 300 євро виглядає смішним, бо має бути багато нерухомості, авто та заощаджень?- якщо багато працювала - чи сплачувала податки і чи заробила українську пенсію?- який шанс заробити пенсію в ЮК, коли тобі 40+, скільки років треба податки сплачувати?- який шанс в 40+ проїбати чоловіка, який на 8 місяців залишений без жіночої уваги? Яка ймовірність, шо він терпітиме ще рік? два?- яка імовірність того, що в ЮК залишаться ті самі видатки на культуру в активній фазі енергетичної кризи та світовій військовій ескалації?



1. Ну вот так бывает. 1 ребенок. К тому-же довольно не ранний.

2. Да, 300 евро было, когда вылетали из Польши. Я спрашивал "Что у вас с деньгами?" "Есть на первое время. 300 евро". В общем, галопом побежал переводить. Потом спращивал, сказали, что что-то поначалу получали, какие-то подъемные. Потом долго не общались, а сейчас ситуация такая как описал. Зарабатывает на жизнь, не кучеряво, но хватает.

3. Для музыканта много работать - это репетиции, репетиции и репетиции. За них денег не платят. В Украине музыканты не из топ списка зарабатывают копейки. Все что у них существенное - зарубежные гастроли. Особенно после второго Майдана музыканты на подсос сели. Я был на одном из концертов их коллектива, как мне сказали, каждому перепало по 100 с небольшим долларов. При этом, например, скрипки от 5 куе, пульты, мониторы и пр - несколько десятков куе и тд.В общем грусть. Зато один концерт в Европе приносил больше, чем все выступления в Украине вместе взятые за год. Оформлены как ФОП. Раньше были ООО, но еще при дважды несудимом их задрала налоговая. Больше гемора чем толка. Им не много что было показывать.

4. Про пенсию в ЮК - совсем не в курсе. Не думаю, что они сейчас об этом думают. Как правило, у ньюкамеров поначалу гораздо ближе горизонт планирования.

5. Лезть в чужие отношения - гнусное дело. По моим впечатлениям - у них очень крепкая семья и сильные чувства. Кроме того, папе 50 с небольшим, в этом возрасте мужчинам легче контролировать свои желания.

6. Понятия не имею. Я не специались по ЮК. Хотя именно я насоветовал туда. Они готовы были выезжать в Южную Европу. Переубедил за 2 дня до вылета. 1. Ну вот так бывает. 1 ребенок. К тому-же довольно не ранний.2. Да, 300 евро было, когда вылетали из Польши. Я спрашивал "Что у вас с деньгами?" "Есть на первое время. 300 евро". В общем, галопом побежал переводить. Потом спращивал, сказали, что что-то поначалу получали, какие-то подъемные. Потом долго не общались, а сейчас ситуация такая как описал. Зарабатывает на жизнь, не кучеряво, но хватает.3. Для музыканта много работать - это репетиции, репетиции и репетиции. За них денег не платят. В Украине музыканты не из топ списка зарабатывают копейки. Все что у них существенное - зарубежные гастроли. Особенно после второго Майдана музыканты на подсос сели. Я был на одном из концертов их коллектива, как мне сказали, каждому перепало по 100 с небольшим долларов. При этом, например, скрипки от 5 куе, пульты, мониторы и пр - несколько десятков куе и тд.В общем грусть. Зато один концерт в Европе приносил больше, чем все выступления в Украине вместе взятые за год. Оформлены как ФОП. Раньше были ООО, но еще при дважды несудимом их задрала налоговая. Больше гемора чем толка. Им не много что было показывать.4. Про пенсию в ЮК - совсем не в курсе. Не думаю, что они сейчас об этом думают. Как правило, у ньюкамеров поначалу гораздо ближе горизонт планирования.5. Лезть в чужие отношения - гнусное дело. По моим впечатлениям - у них очень крепкая семья и сильные чувства. Кроме того, папе 50 с небольшим, в этом возрасте мужчинам легче контролировать свои желания.6. Понятия не имею. Я не специались по ЮК. Хотя именно я насоветовал туда. Они готовы были выезжать в Южную Европу. Переубедил за 2 дня до вылета. rjkz

Повідомлень: 13792 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7206 раз. Подякували: 4279 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 жов, 2022 20:40 slonomag написав: У меня пока такое впечатление что в Испании ИТ нет ))) Я так работу не искал, но то что выпадало, какой-то мусор на 2500-3000евро в месяц. Ну тоесть удаленка на норм компанию из ЮС например намного выгоднее. Мб в Барселоне или другом большом городе ситуация получше, но там и стоимость жизни будет в 2 раза выше. У меня пока такое впечатление что в Испании ИТ нет ))) Я так работу не искал, но то что выпадало, какой-то мусор на 2500-3000евро в месяц. Ну тоесть удаленка на норм компанию из ЮС например намного выгоднее. Мб в Барселоне или другом большом городе ситуация получше, но там и стоимость жизни будет в 2 раза выше.



В Іспанії є Країна Басків із центром у Більбао (Bilbao) - це найрозвинутіша технологічно (і не тільки) частина Іспанії, вона дуже контрастує з рештою країни. Раджу пошукати работу саме там. Також будьте готові до того, що під час конкурсного відбору перевагу надаватимуть молодшим за віком ІТшникам, але в ЄС так не тільки в Іспанії.



slonomag написав: П.С. Испания все-таки повыгоднее Турции будет (в плане качества жизни). П.С. Испания все-таки повыгоднее Турции будет (в плане качества жизни).



Абсолютно вірно. В Іспанії є Країна Басків із центром у Більбао (Bilbao) - це найрозвинутіша технологічно (і не тільки) частина Іспанії, вона дуже контрастує з рештою країни. Раджу пошукати работу саме там. Також будьте готові до того, що під час конкурсного відбору перевагу надаватимуть молодшим за віком ІТшникам, але в ЄС так не тільки в Іспанії.Абсолютно вірно. fler

Повідомлень: 3294 З нами з: 07.08.09 Подякував: 1079 раз. Подякували: 1220 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 жов, 2022 20:42 Denik написав: stm написав: Я просто видела выпускника обычной немецкой школы поступающего в КПИ. Очень интересное зрелище, не менее интересное чем ваши знакомые бегущие от дороговизны из ЮК в Аликанте с 3 детьми... Я просто видела выпускника обычной немецкой школы поступающего в КПИ. Очень интересное зрелище, не менее интересное чем ваши знакомые бегущие от дороговизны из ЮК в Аликанте с 3 детьми...

У КПІ все залежить від спеціальності. На машинобудівні візьмуть всіх, хто прийшов. На ІТ - буде конкурс відмінників з фізмат класів/ліцеїв.

Справа в тому, що при навчанні будуть страждання всюди, на відміну від +- толерантної Європи))). У КПІ все залежить від спеціальності. На машинобудівні візьмуть всіх, хто прийшов. На ІТ - буде конкурс відмінників з фізмат класів/ліцеїв.Справа в тому, що при навчанні будуть страждання всюди, на відміну від +- толерантної Європи))).

Не такой уже крутой конкурс на ИТ. Во Львовском полутехе в прошлом году было 184 проходной на бюджет. На платное около 150 б. Не такой уже крутой конкурс на ИТ. Во Львовском полутехе в прошлом году было 184 проходной на бюджет. На платное около 150 б. Bolt Повідомлень: 1344 З нами з: 09.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 88 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 жов, 2022 20:58 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: В Украине музыканты не из топ списка зарабатывают копейки. Все что у них существенное - зарубежные гастроли. Особенно после второго Майдана музыканты на подсос сели. В Украине музыканты не из топ списка зарабатывают копейки. Все что у них существенное - зарубежные гастроли. Особенно после второго Майдана музыканты на подсос сели.

Не треба плутати гібридну війну, розв'язану путіним з 2005 і другий Майдан. Про це саме я і натякаю, що і в Європі музикантам стане непереливки, бо Європа втягнулася в цю саму гібридну війну.

rjkz написав: 4. Про пенсию в ЮК - совсем не в курсе. Не думаю, что они сейчас об этом думают. Как правило, у ньюкамеров поначалу гораздо ближе горизонт планирования. 4. Про пенсию в ЮК - совсем не в курсе. Не думаю, что они сейчас об этом думают. Как правило, у ньюкамеров поначалу гораздо ближе горизонт планирования.

Це і є самий звичайний егоізм, маючи 1 дитину вішати на неї турботу про 2 у старості не думаючи про заощадження або те як отримати нормальну пенсію, навіть не лишивши дитині суттєвої для даної місцевості/суспільства спадщини. Не треба плутати гібридну війну, розв'язану путіним з 2005 і другий Майдан. Про це саме я і натякаю, що і в Європі музикантам стане непереливки, бо Європа втягнулася в цю саму гібридну війну.Це і є самий звичайний егоізм, маючи 1 дитину вішати на неї турботу про 2 у старості не думаючи про заощадження або те як отримати нормальну пенсію, навіть не лишивши дитині суттєвої для даної місцевості/суспільства спадщини. Denik Повідомлень: 1669 З нами з: 23.02.09 Подякував: 543 раз. Подякували: 1043 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 жов, 2022 21:29 Denik написав: rjkz написав: В Украине музыканты не из топ списка зарабатывают копейки. Все что у них существенное - зарубежные гастроли. Особенно после второго Майдана музыканты на подсос сели. В Украине музыканты не из топ списка зарабатывают копейки. Все что у них существенное - зарубежные гастроли. Особенно после второго Майдана музыканты на подсос сели.

Не треба плутати гібридну війну, розв'язану путіним з 2005 і другий Майдан. Про це саме я і натякаю, що і в Європі музикантам стане непереливки, бо Європа втягнулася в цю саму гібридну війну.

rjkz написав: 4. Про пенсию в ЮК - совсем не в курсе. Не думаю, что они сейчас об этом думают. Как правило, у ньюкамеров поначалу гораздо ближе горизонт планирования. 4. Про пенсию в ЮК - совсем не в курсе. Не думаю, что они сейчас об этом думают. Как правило, у ньюкамеров поначалу гораздо ближе горизонт планирования.

Це і є самий звичайний егоізм, маючи 1 дитину вішати на неї турботу про 2 у старості не думаючи про заощадження або те як отримати нормальну пенсію, навіть не лишивши дитині суттєвої для даної місцевості/суспільства спадщини. Не треба плутати гібридну війну, розв'язану путіним з 2005 і другий Майдан. Про це саме я і натякаю, що і в Європі музикантам стане непереливки, бо Європа втягнулася в цю саму гібридну війну.Це і є самий звичайний егоізм, маючи 1 дитину вішати на неї турботу про 2 у старості не думаючи про заощадження або те як отримати нормальну пенсію,



А ви маєте впевненість, що 100% зможете залишити в Україні своїй дитині(дітям) от ту суттєву спадщину?

Я от докладаю зусиль, але впевненості нема через обставини які в нас склалися. А ви маєте впевненість, що 100% зможете залишити в Україні своїй дитині(дітям) от ту суттєву спадщину?Я от докладаю зусиль, але впевненості нема через обставини які в нас склалися. drevlyanin Повідомлень: 1041 З нами з: 01.04.20 Подякував: 432 раз. Подякували: 404 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 жов, 2022 21:36 Re: Еміграція, заробітчанство stm написав: Вот слономаг считает, что за 50€ ему годовой отчёт сделают и прям ещё и спишут всё профи. Цена Вам не кажется "слегка" заниженной при завышенных ожиданиях? Вот слономаг считает, что за 50€ ему годовой отчёт сделают и прям ещё и спишут всё профи. Цена Вам не кажется "слегка" заниженной при завышенных ожиданиях?

50евро в месяц. Тоесть 600евро в год. Ну так и экономия получается, если самому все подавать то 18к налогов, а они обещают 15к сделать, тоесть выгода 3к евро. Помоему соотношение честное - 20%. Если бы они за свои услуги брали 1500-2000, то че тогда вообще морочиться с этим, тупо принес пачку инвойсов без всяких списаний, заплатил 18к за год и все. 50евро в месяц. Тоесть 600евро в год. Ну так и экономия получается, если самому все подавать то 18к налогов, а они обещают 15к сделать, тоесть выгода 3к евро. Помоему соотношение честное - 20%. Если бы они за свои услуги брали 1500-2000, то че тогда вообще морочиться с этим, тупо принес пачку инвойсов без всяких списаний, заплатил 18к за год и все. slonomag Повідомлень: 115 З нами з: 23.11.17 Подякував: 5 раз. Подякували: 11 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 жов, 2022 21:43 fler написав: slonomag написав: У меня пока такое впечатление что в Испании ИТ нет ))) Я так работу не искал, но то что выпадало, какой-то мусор на 2500-3000евро в месяц. Ну тоесть удаленка на норм компанию из ЮС например намного выгоднее. Мб в Барселоне или другом большом городе ситуация получше, но там и стоимость жизни будет в 2 раза выше. У меня пока такое впечатление что в Испании ИТ нет ))) Я так работу не искал, но то что выпадало, какой-то мусор на 2500-3000евро в месяц. Ну тоесть удаленка на норм компанию из ЮС например намного выгоднее. Мб в Барселоне или другом большом городе ситуация получше, но там и стоимость жизни будет в 2 раза выше.



В Іспанії є Країна Басків із центром у Більбао (Bilbao) - це найрозвинутіша технологічно (і не тільки) частина Іспанії, вона дуже контрастує з рештою країни. Раджу пошукати работу саме там. Також будьте готові до того, що під час конкурсного відбору перевагу надаватимуть молодшим за віком ІТшникам, але в ЄС так не тільки в Іспанії.



slonomag написав: П.С. Испания все-таки повыгоднее Турции будет (в плане качества жизни). П.С. Испания все-таки повыгоднее Турции будет (в плане качества жизни).



Абсолютно вірно. В Іспанії є Країна Басків із центром у Більбао (Bilbao) - це найрозвинутіша технологічно (і не тільки) частина Іспанії, вона дуже контрастує з рештою країни. Раджу пошукати работу саме там. Також будьте готові до того, що під час конкурсного відбору перевагу надаватимуть молодшим за віком ІТшникам, але в ЄС так не тільки в Іспанії.Абсолютно вірно.

Да у меня уже есть работа, постоянные клиенты из ЮС/Австралии/Голландии, мне не надо. Тем более за 10 лет удаленки я в офис уже ни за какие коврижки не выйду. А тот знакомый что из ЮК хочет переехать в Испанию - у него средний лвл по знаниям и уже под 40 лет, ну и испанский естественно не знает - мне кажется ему проще дальше сидеть на апворке, по крайней мере пока язык выучит. Да у меня уже есть работа, постоянные клиенты из ЮС/Австралии/Голландии, мне не надо. Тем более за 10 лет удаленки я в офис уже ни за какие коврижки не выйду. А тот знакомый что из ЮК хочет переехать в Испанию - у него средний лвл по знаниям и уже под 40 лет, ну и испанский естественно не знает - мне кажется ему проще дальше сидеть на апворке, по крайней мере пока язык выучит. slonomag Повідомлень: 115 З нами з: 23.11.17 Подякував: 5 раз. Подякували: 11 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 169170171172 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Faceless