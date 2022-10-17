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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 17 жов, 2022 19:20
vladimir07 написав:
slonomag написав:
У меня пока такое впечатление что в Испании ИТ нет ))) Я так работу не искал, но то что выпадало, какой-то мусор на 2500-3000евро в месяц.
А как теперь будет работать ваше комьюнити из ZP ?
И сколько в Испании налогов платить если работать удаленно на внешнего заказчика под местным ФОП ?
ЗЫ. Так в Европе на наемном труде и близко нет той разницы между ИТ и "остальным" как было в Украине.
И 2500-3000евро - это и есть местный уровень.
Так мы и работали все удаленно. Я половину типов с которыми работаю и не видел ни разу в жизни ) Есть таск, написал в слаке/телеграмме, кто свободный - подхватил.
По налогам тут 19-45% в зависимости от дохода, ну мне просчитали что будет около 25%. Точнее около 30%, но там можно уменьшать доход списывая часть заработка на траты. Например если работаешь из дома, то 30% аренды пишешь в расходы. Так же комуналку, интернет и даже хавчик (если заказываешь на дом пиццу например). + неработающая жена, 2 детей, там куча пунктов всяких, по которым ты можешь списывать часть заработка. И получается что ты типа заработал 60к за год, но минус траты и налоги платишь только с 40к (например).
Тут куча контор которые за 50евро в месяц ведут твою бухгалтерию, подают все отчеты и помогают побольше списать в расходы. Собственно это их основная задача, так как подать 5 отчетов в год много ума не надо.
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Додано: Пон 17 жов, 2022 20:16
Denik написав: stm написав:
Я просто видела выпускника обычной немецкой школы поступающего в КПИ. Очень интересное зрелище, не менее интересное чем ваши знакомые бегущие от дороговизны из ЮК в Аликанте с 3 детьми...
У КПІ все залежить від спеціальності. На машинобудівні візьмуть всіх, хто прийшов. На ІТ - буде конкурс відмінників з фізмат класів/ліцеїв.
Справа в тому, що при навчанні будуть страждання всюди, на відміну від +- толерантної Європи))).
Именно, но машиностроение лучше получать там же в Германии, языковая то база есть после школы. Зачем при этом ехать в КПИ на ИТ и пролетать вообще?
Вот слономаг считает, что за 50€ ему годовой отчёт сделают и прям ещё и спишут всё профи. Цена Вам не кажется "слегка" заниженной при завышенных ожиданиях?
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Додано: Пон 17 жов, 2022 20:39
Denik написав: rjkz написав:
НЕ, можете не писать.
Я эту семью очень давно знаю и дети вместе занимались.
И семья творческая и ребенок умница во всем. Его родители настолько разносторонне развивали и такую нагрузку, что я своим-бы никогда не стал такое грузить. И музыка и театральная студия и английский и футбол и единоборства. И всегда стремление быть лучшим и первым. И сами пахари каких свет не видел.
З моєї точки зору є питання:
- чого одна дитина?
- якщо в сім'ї лише одна дитина то 300 євро виглядає смішним, бо має бути багато нерухомості, авто та заощаджень?
- якщо багато працювала - чи сплачувала податки і чи заробила українську пенсію?
- який шанс заробити пенсію в ЮК, коли тобі 40+, скільки років треба податки сплачувати?
- який шанс в 40+ проїбати чоловіка, який на 8 місяців залишений без жіночої уваги? Яка ймовірність, шо він терпітиме ще рік? два?
- яка імовірність того, що в ЮК залишаться ті самі видатки на культуру в активній фазі енергетичної кризи та світовій військовій ескалації?
1. Ну вот так бывает. 1 ребенок. К тому-же довольно не ранний.
2. Да, 300 евро было, когда вылетали из Польши. Я спрашивал "Что у вас с деньгами?" "Есть на первое время. 300 евро". В общем, галопом побежал переводить. Потом спращивал, сказали, что что-то поначалу получали, какие-то подъемные. Потом долго не общались, а сейчас ситуация такая как описал. Зарабатывает на жизнь, не кучеряво, но хватает.
3. Для музыканта много работать - это репетиции, репетиции и репетиции. За них денег не платят. В Украине музыканты не из топ списка зарабатывают копейки. Все что у них существенное - зарубежные гастроли. Особенно после второго Майдана музыканты на подсос сели. Я был на одном из концертов их коллектива, как мне сказали, каждому перепало по 100 с небольшим долларов. При этом, например, скрипки от 5 куе, пульты, мониторы и пр - несколько десятков куе и тд.В общем грусть. Зато один концерт в Европе приносил больше, чем все выступления в Украине вместе взятые за год. Оформлены как ФОП. Раньше были ООО, но еще при дважды несудимом их задрала налоговая. Больше гемора чем толка. Им не много что было показывать.
4. Про пенсию в ЮК - совсем не в курсе. Не думаю, что они сейчас об этом думают. Как правило, у ньюкамеров поначалу гораздо ближе горизонт планирования.
5. Лезть в чужие отношения - гнусное дело. По моим впечатлениям - у них очень крепкая семья и сильные чувства. Кроме того, папе 50 с небольшим, в этом возрасте мужчинам легче контролировать свои желания.
6. Понятия не имею. Я не специались по ЮК. Хотя именно я насоветовал туда. Они готовы были выезжать в Южную Европу. Переубедил за 2 дня до вылета.
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Додано: Пон 17 жов, 2022 20:40
slonomag написав:
У меня пока такое впечатление что в Испании ИТ нет ))) Я так работу не искал, но то что выпадало, какой-то мусор на 2500-3000евро в месяц. Ну тоесть удаленка на норм компанию из ЮС например намного выгоднее. Мб в Барселоне или другом большом городе ситуация получше, но там и стоимость жизни будет в 2 раза выше.
В Іспанії є Країна Басків із центром у Більбао (Bilbao) - це найрозвинутіша технологічно (і не тільки) частина Іспанії, вона дуже контрастує з рештою країни. Раджу пошукати работу саме там. Також будьте готові до того, що під час конкурсного відбору перевагу надаватимуть молодшим за віком ІТшникам, але в ЄС так не тільки в Іспанії.
slonomag написав:
П.С. Испания все-таки повыгоднее Турции будет (в плане качества жизни).
Абсолютно вірно.
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Додано: Пон 17 жов, 2022 20:42
Denik написав: stm написав:
Я просто видела выпускника обычной немецкой школы поступающего в КПИ. Очень интересное зрелище, не менее интересное чем ваши знакомые бегущие от дороговизны из ЮК в Аликанте с 3 детьми...
У КПІ все залежить від спеціальності. На машинобудівні візьмуть всіх, хто прийшов. На ІТ - буде конкурс відмінників з фізмат класів/ліцеїв.
Справа в тому, що при навчанні будуть страждання всюди, на відміну від +- толерантної Європи))).
Не такой уже крутой конкурс на ИТ. Во Львовском полутехе в прошлом году было 184 проходной на бюджет. На платное около 150 б.
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Додано: Пон 17 жов, 2022 20:58
rjkz написав:
В Украине музыканты не из топ списка зарабатывают копейки. Все что у них существенное - зарубежные гастроли. Особенно после второго Майдана музыканты на подсос сели.
Не треба плутати гібридну війну, розв'язану путіним з 2005 і другий Майдан. Про це саме я і натякаю, що і в Європі музикантам стане непереливки, бо Європа втягнулася в цю саму гібридну війну.
rjkz написав:
4. Про пенсию в ЮК - совсем не в курсе. Не думаю, что они сейчас об этом думают. Как правило, у ньюкамеров поначалу гораздо ближе горизонт планирования.
Це і є самий звичайний егоізм, маючи 1 дитину вішати на неї турботу про 2 у старості не думаючи про заощадження або те як отримати нормальну пенсію, навіть не лишивши дитині суттєвої для даної місцевості/суспільства спадщини.
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Додано: Пон 17 жов, 2022 21:29
Denik написав: rjkz написав:
В Украине музыканты не из топ списка зарабатывают копейки. Все что у них существенное - зарубежные гастроли. Особенно после второго Майдана музыканты на подсос сели.
Не треба плутати гібридну війну, розв'язану путіним з 2005 і другий Майдан. Про це саме я і натякаю, що і в Європі музикантам стане непереливки, бо Європа втягнулася в цю саму гібридну війну.
rjkz написав:
4. Про пенсию в ЮК - совсем не в курсе. Не думаю, что они сейчас об этом думают. Как правило, у ньюкамеров поначалу гораздо ближе горизонт планирования.
Це і є самий звичайний егоізм, маючи 1 дитину вішати на неї турботу про 2 у старості не думаючи про заощадження або те як отримати нормальну пенсію, навіть не лишивши дитині суттєвої для даної місцевості/суспільства спадщини
.
А ви маєте впевненість, що 100% зможете залишити в Україні своїй дитині(дітям) от ту суттєву спадщину?
Я от докладаю зусиль, але впевненості нема через обставини які в нас склалися.
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Додано: Пон 17 жов, 2022 21:36
stm написав:
Вот слономаг считает, что за 50€ ему годовой отчёт сделают и прям ещё и спишут всё профи. Цена Вам не кажется "слегка" заниженной при завышенных ожиданиях?
50евро в месяц. Тоесть 600евро в год. Ну так и экономия получается, если самому все подавать то 18к налогов, а они обещают 15к сделать, тоесть выгода 3к евро. Помоему соотношение честное - 20%. Если бы они за свои услуги брали 1500-2000, то че тогда вообще морочиться с этим, тупо принес пачку инвойсов без всяких списаний, заплатил 18к за год и все.
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Додано: Пон 17 жов, 2022 21:43
fler написав: slonomag написав:
У меня пока такое впечатление что в Испании ИТ нет ))) Я так работу не искал, но то что выпадало, какой-то мусор на 2500-3000евро в месяц. Ну тоесть удаленка на норм компанию из ЮС например намного выгоднее. Мб в Барселоне или другом большом городе ситуация получше, но там и стоимость жизни будет в 2 раза выше.
В Іспанії є Країна Басків із центром у Більбао (Bilbao) - це найрозвинутіша технологічно (і не тільки) частина Іспанії, вона дуже контрастує з рештою країни. Раджу пошукати работу саме там. Також будьте готові до того, що під час конкурсного відбору перевагу надаватимуть молодшим за віком ІТшникам, але в ЄС так не тільки в Іспанії.
slonomag написав:
П.С. Испания все-таки повыгоднее Турции будет (в плане качества жизни).
Абсолютно вірно.
Да у меня уже есть работа, постоянные клиенты из ЮС/Австралии/Голландии, мне не надо. Тем более за 10 лет удаленки я в офис уже ни за какие коврижки не выйду. А тот знакомый что из ЮК хочет переехать в Испанию - у него средний лвл по знаниям и уже под 40 лет, ну и испанский естественно не знает - мне кажется ему проще дальше сидеть на апворке, по крайней мере пока язык выучит.
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