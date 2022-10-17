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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 17 жов, 2022 22:36
slonomag написав: stm написав:
Вот слономаг считает, что за 50€ ему годовой отчёт сделают и прям ещё и спишут всё профи. Цена Вам не кажется "слегка" заниженной при завышенных ожиданиях?
50евро в месяц. Тоесть 600евро в год. Ну так и экономия получается, если самому все подавать то 18к налогов, а они обещают 15к сделать, тоесть выгода 3к евро. Помоему соотношение честное - 20%. Если бы они за свои услуги брали 1500-2000, то че тогда вообще морочиться с этим, тупо принес пачку инвойсов без всяких списаний, заплатил 18к за год и все.
Я просто впервые сталкиваюсь с озвученной суммой в месяц. Обычно год для ФОП и сумма за подачу. Да, можно списать, но вроде до 20%. Поэтому коллекционируйте чеки за всё вплоть до посещения йоги и отдыха в отеле, машина на прокат тоже подойдёт
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stm
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Додано: Пон 17 жов, 2022 23:01
stm написав:
Вот слономаг считает, что за 50€ ему годовой отчёт сделают и прям ещё и спишут всё профи. Цена Вам не кажется "слегка" заниженной при завышенных ожиданиях?
За 50 евро забьют цифры в какой-нибудь европейский Quicken и всё. За штуку-другую евро можно пообщаться с толковым консультантом, который посоветует, как зарегать прокладку в офшорке и рулить через неё потоками, платить низкие корпоративные таксы вместо высоких личных, возмещать НДС, максимально уменьшать налоговую базу и всё такое.
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phantom_systems
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Додано: Пон 17 жов, 2022 23:35
phantom_systems написав: stm написав:
Вот слономаг считает, что за 50€ ему годовой отчёт сделают и прям ещё и спишут всё профи. Цена Вам не кажется "слегка" заниженной при завышенных ожиданиях?
За 50 евро забьют цифры в какой-нибудь европейский Quicken и всё. За штуку-другую евро можно пообщаться с толковым консультантом, который посоветует, как зарегать прокладку в офшорке и рулить через неё потоками, платить низкие корпоративные таксы вместо высоких личных, возмещать НДС, максимально уменьшать налоговую базу и всё такое.
Вопрос заработков. Обычному, мелкому ФОПу с прокладкой мучаться не с руки
И, с определенного периода, гражданам ЮК, даже проживающим в других юрисдикциях, типа Кипра, ой как может прилететь опосля за попытки недоплатить в Королевскую казну
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stm
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