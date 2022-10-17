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#<1 ... 170171172173 Додано: Пон 17 жов, 2022 22:36 slonomag написав: stm написав: Вот слономаг считает, что за 50€ ему годовой отчёт сделают и прям ещё и спишут всё профи. Цена Вам не кажется "слегка" заниженной при завышенных ожиданиях? Вот слономаг считает, что за 50€ ему годовой отчёт сделают и прям ещё и спишут всё профи. Цена Вам не кажется "слегка" заниженной при завышенных ожиданиях?

50евро в месяц. Тоесть 600евро в год. Ну так и экономия получается, если самому все подавать то 18к налогов, а они обещают 15к сделать, тоесть выгода 3к евро. Помоему соотношение честное - 20%. Если бы они за свои услуги брали 1500-2000, то че тогда вообще морочиться с этим, тупо принес пачку инвойсов без всяких списаний, заплатил 18к за год и все. 50евро в месяц. Тоесть 600евро в год. Ну так и экономия получается, если самому все подавать то 18к налогов, а они обещают 15к сделать, тоесть выгода 3к евро. Помоему соотношение честное - 20%. Если бы они за свои услуги брали 1500-2000, то че тогда вообще морочиться с этим, тупо принес пачку инвойсов без всяких списаний, заплатил 18к за год и все.

Я просто впервые сталкиваюсь с озвученной суммой в месяц. Обычно год для ФОП и сумма за подачу. Да, можно списать, но вроде до 20%. Поэтому коллекционируйте чеки за всё вплоть до посещения йоги и отдыха в отеле, машина на прокат тоже подойдёт Я просто впервые сталкиваюсь с озвученной суммой в месяц. Обычно год для ФОП и сумма за подачу. Да, можно списать, но вроде до 20%. Поэтому коллекционируйте чеки за всё вплоть до посещения йоги и отдыха в отеле, машина на прокат тоже подойдёт stm

Повідомлень: 3533 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 589 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 жов, 2022 23:01 stm написав: Вот слономаг считает, что за 50€ ему годовой отчёт сделают и прям ещё и спишут всё профи. Цена Вам не кажется "слегка" заниженной при завышенных ожиданиях? Вот слономаг считает, что за 50€ ему годовой отчёт сделают и прям ещё и спишут всё профи. Цена Вам не кажется "слегка" заниженной при завышенных ожиданиях?

За 50 евро забьют цифры в какой-нибудь европейский Quicken и всё. За штуку-другую евро можно пообщаться с толковым консультантом, который посоветует, как зарегать прокладку в офшорке и рулить через неё потоками, платить низкие корпоративные таксы вместо высоких личных, возмещать НДС, максимально уменьшать налоговую базу и всё такое. За 50 евро забьют цифры в какой-нибудь европейский Quicken и всё. За штуку-другую евро можно пообщаться с толковым консультантом, который посоветует, как зарегать прокладку в офшорке и рулить через неё потоками, платить низкие корпоративные таксы вместо высоких личных, возмещать НДС, максимально уменьшать налоговую базу и всё такое. phantom_systems

Повідомлень: 2196 З нами з: 14.04.15 Подякував: 24 раз. Подякували: 477 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 жов, 2022 23:35 phantom_systems написав: stm написав: Вот слономаг считает, что за 50€ ему годовой отчёт сделают и прям ещё и спишут всё профи. Цена Вам не кажется "слегка" заниженной при завышенных ожиданиях? Вот слономаг считает, что за 50€ ему годовой отчёт сделают и прям ещё и спишут всё профи. Цена Вам не кажется "слегка" заниженной при завышенных ожиданиях?

За 50 евро забьют цифры в какой-нибудь европейский Quicken и всё. За штуку-другую евро можно пообщаться с толковым консультантом, который посоветует, как зарегать прокладку в офшорке и рулить через неё потоками, платить низкие корпоративные таксы вместо высоких личных, возмещать НДС, максимально уменьшать налоговую базу и всё такое. За 50 евро забьют цифры в какой-нибудь европейский Quicken и всё. За штуку-другую евро можно пообщаться с толковым консультантом, который посоветует, как зарегать прокладку в офшорке и рулить через неё потоками, платить низкие корпоративные таксы вместо высоких личных, возмещать НДС, максимально уменьшать налоговую базу и всё такое.

Вопрос заработков. Обычному, мелкому ФОПу с прокладкой мучаться не с руки И, с определенного периода, гражданам ЮК, даже проживающим в других юрисдикциях, типа Кипра, ой как может прилететь опосля за попытки недоплатить в Королевскую казну Вопрос заработков. Обычному, мелкому ФОПу с прокладкой мучаться не с рукиИ, с определенного периода, гражданам ЮК, даже проживающим в других юрисдикциях, типа Кипра, ой как может прилететь опосля за попытки недоплатить в Королевскую казну stm

Повідомлень: 3533 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 589 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 170171172173 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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