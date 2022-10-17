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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 17 жов, 2022 22:36
slonomag написав: stm написав:
Вот слономаг считает, что за 50€ ему годовой отчёт сделают и прям ещё и спишут всё профи. Цена Вам не кажется "слегка" заниженной при завышенных ожиданиях?
50евро в месяц. Тоесть 600евро в год. Ну так и экономия получается, если самому все подавать то 18к налогов, а они обещают 15к сделать, тоесть выгода 3к евро. Помоему соотношение честное - 20%. Если бы они за свои услуги брали 1500-2000, то че тогда вообще морочиться с этим, тупо принес пачку инвойсов без всяких списаний, заплатил 18к за год и все.
Я просто впервые сталкиваюсь с озвученной суммой в месяц. Обычно год для ФОП и сумма за подачу. Да, можно списать, но вроде до 20%. Поэтому коллекционируйте чеки за всё вплоть до посещения йоги и отдыха в отеле, машина на прокат тоже подойдёт
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Додано: Пон 17 жов, 2022 23:01
stm написав:
Вот слономаг считает, что за 50€ ему годовой отчёт сделают и прям ещё и спишут всё профи. Цена Вам не кажется "слегка" заниженной при завышенных ожиданиях?
За 50 евро забьют цифры в какой-нибудь европейский Quicken и всё. За штуку-другую евро можно пообщаться с толковым консультантом, который посоветует, как зарегать прокладку в офшорке и рулить через неё потоками, платить низкие корпоративные таксы вместо высоких личных, возмещать НДС, максимально уменьшать налоговую базу и всё такое.
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Додано: Пон 17 жов, 2022 23:35
phantom_systems написав: stm написав:
Вот слономаг считает, что за 50€ ему годовой отчёт сделают и прям ещё и спишут всё профи. Цена Вам не кажется "слегка" заниженной при завышенных ожиданиях?
За 50 евро забьют цифры в какой-нибудь европейский Quicken и всё. За штуку-другую евро можно пообщаться с толковым консультантом, который посоветует, как зарегать прокладку в офшорке и рулить через неё потоками, платить низкие корпоративные таксы вместо высоких личных, возмещать НДС, максимально уменьшать налоговую базу и всё такое.
Вопрос заработков. Обычному, мелкому ФОПу с прокладкой мучаться не с руки
И, с определенного периода, гражданам ЮК, даже проживающим в других юрисдикциях, типа Кипра, ой как может прилететь опосля за попытки недоплатить в Королевскую казну
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Додано: Пон 17 жов, 2022 23:51
Denik написав: rjkz написав:
В Украине музыканты не из топ списка зарабатывают копейки. Все что у них существенное - зарубежные гастроли. Особенно после второго Майдана музыканты на подсос сели.
Не треба плутати гібридну війну, розв'язану путіним з 2005 і другий Майдан. Про це саме я і натякаю, що і в Європі музикантам стане непереливки, бо Європа втягнулася в цю саму гібридну війну.
rjkz написав:
4. Про пенсию в ЮК - совсем не в курсе. Не думаю, что они сейчас об этом думают. Как правило, у ньюкамеров поначалу гораздо ближе горизонт планирования.
Це і є самий звичайний егоізм, маючи 1 дитину вішати на неї турботу про 2 у старості не думаючи про заощадження або те як отримати нормальну пенсію, навіть не лишивши дитині суттєвої для даної місцевості/суспільства спадщини.
1. Ок, пусть будет после 2014 года. Хотя имею свои умозаключения откуда у Майдана растут ноги. При всем уважении к гражданской позиции украинского сообщества, проявленной во время Майдана.
2. Что за бред? У меня тоже дети поздние, хоть их и 2. И они и мы фактически живем ради детей. Не носимся с вытиранием соплей, а строим свои жизни исходя из будущего наших детей. Ни я ни их папа практически не употребляем алкоголь и совершенно не курим. И он и я ведем физически активный образ жизни. Он в большей степени. Занимается единоборствами в одной секции с сыном. Фанат здорового питания. Я настолько этим не парюсь, могу и фастфуд съесть. Мама выглядит на лет 35 от силы. Жилье у них хоть и одно, но есть. Работа творческая, она-же хобби, которая приносит им огромное удовольствие. Я видел их маму на сцене - такой драйв, аж дух захватывает.
С таким образом жизни они могут оставаться в активной форме еще лет 25-30. За это время ребенок и на ноги станет и еще внуков им успеет родить, если сложится.
А если они будут жить не только или не столько в Украине, то вполне еще успеют стать состоятельными людьми, а не нищими украинскими пенсионерами.
У меня пока тоже нет причин расчитывать на большую американскую пенсию, хоть в любом случае это будет значительно больше, чем та, что мне светила украинская.
Поэтому работаю над формированием источников доходов на старости лет.
Чего и всем желаю.
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