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stm написав:Вот слономаг считает, что за 50€ ему годовой отчёт сделают и прям ещё и спишут всё профи. Цена Вам не кажется "слегка" заниженной при завышенных ожиданиях?
50евро в месяц. Тоесть 600евро в год. Ну так и экономия получается, если самому все подавать то 18к налогов, а они обещают 15к сделать, тоесть выгода 3к евро. Помоему соотношение честное - 20%. Если бы они за свои услуги брали 1500-2000, то че тогда вообще морочиться с этим, тупо принес пачку инвойсов без всяких списаний, заплатил 18к за год и все.
Я просто впервые сталкиваюсь с озвученной суммой в месяц. Обычно год для ФОП и сумма за подачу. Да, можно списать, но вроде до 20%. Поэтому коллекционируйте чеки за всё вплоть до посещения йоги и отдыха в отеле, машина на прокат тоже подойдёт
stm написав:Вот слономаг считает, что за 50€ ему годовой отчёт сделают и прям ещё и спишут всё профи. Цена Вам не кажется "слегка" заниженной при завышенных ожиданиях?
За 50 евро забьют цифры в какой-нибудь европейский Quicken и всё. За штуку-другую евро можно пообщаться с толковым консультантом, который посоветует, как зарегать прокладку в офшорке и рулить через неё потоками, платить низкие корпоративные таксы вместо высоких личных, возмещать НДС, максимально уменьшать налоговую базу и всё такое.
stm написав:Вот слономаг считает, что за 50€ ему годовой отчёт сделают и прям ещё и спишут всё профи. Цена Вам не кажется "слегка" заниженной при завышенных ожиданиях?
За 50 евро забьют цифры в какой-нибудь европейский Quicken и всё. За штуку-другую евро можно пообщаться с толковым консультантом, который посоветует, как зарегать прокладку в офшорке и рулить через неё потоками, платить низкие корпоративные таксы вместо высоких личных, возмещать НДС, максимально уменьшать налоговую базу и всё такое.
Вопрос заработков. Обычному, мелкому ФОПу с прокладкой мучаться не с руки И, с определенного периода, гражданам ЮК, даже проживающим в других юрисдикциях, типа Кипра, ой как может прилететь опосля за попытки недоплатить в Королевскую казну
rjkz написав:В Украине музыканты не из топ списка зарабатывают копейки. Все что у них существенное - зарубежные гастроли. Особенно после второго Майдана музыканты на подсос сели.
Не треба плутати гібридну війну, розв'язану путіним з 2005 і другий Майдан. Про це саме я і натякаю, що і в Європі музикантам стане непереливки, бо Європа втягнулася в цю саму гібридну війну.
rjkz написав:4. Про пенсию в ЮК - совсем не в курсе. Не думаю, что они сейчас об этом думают. Как правило, у ньюкамеров поначалу гораздо ближе горизонт планирования.
Це і є самий звичайний егоізм, маючи 1 дитину вішати на неї турботу про 2 у старості не думаючи про заощадження або те як отримати нормальну пенсію, навіть не лишивши дитині суттєвої для даної місцевості/суспільства спадщини.
1. Ок, пусть будет после 2014 года. Хотя имею свои умозаключения откуда у Майдана растут ноги. При всем уважении к гражданской позиции украинского сообщества, проявленной во время Майдана. 2. Что за бред? У меня тоже дети поздние, хоть их и 2. И они и мы фактически живем ради детей. Не носимся с вытиранием соплей, а строим свои жизни исходя из будущего наших детей. Ни я ни их папа практически не употребляем алкоголь и совершенно не курим. И он и я ведем физически активный образ жизни. Он в большей степени. Занимается единоборствами в одной секции с сыном. Фанат здорового питания. Я настолько этим не парюсь, могу и фастфуд съесть. Мама выглядит на лет 35 от силы. Жилье у них хоть и одно, но есть. Работа творческая, она-же хобби, которая приносит им огромное удовольствие. Я видел их маму на сцене - такой драйв, аж дух захватывает. С таким образом жизни они могут оставаться в активной форме еще лет 25-30. За это время ребенок и на ноги станет и еще внуков им успеет родить, если сложится. А если они будут жить не только или не столько в Украине, то вполне еще успеют стать состоятельными людьми, а не нищими украинскими пенсионерами. У меня пока тоже нет причин расчитывать на большую американскую пенсию, хоть в любом случае это будет значительно больше, чем та, что мне светила украинская. Поэтому работаю над формированием источников доходов на старости лет. Чего и всем желаю.
rjkz написав:А если они будут жить не только или не столько в Украине, то вполне еще успеют стать состоятельными людьми, а не нищими украинскими пенсионерами.
Нищие украинские пенсионерьі - те, кто работал так-сяк или налогов не платил. У меня мама в своих 61 работает, имеет недвижимость, помимо той в которой проживает, дачу у моря, сбережения, акции, депозитьі, нормальную пенсию. Батя с 1998 сознательно не платил налогов, имеет минималку, не хватает денег на бензин. А что в США, что в Европе там надо иметь 35 лет стажа, чтобьі +- нормальную пенсию иметь...
rjkz написав:А если они будут жить не только или не столько в Украине, то вполне еще успеют стать состоятельными людьми, а не нищими украинскими пенсионерами.
Нищие украинские пенсионерьі - те, кто работал так-сяк или налогов не платил. У меня мама в своих 61 работает, имеет недвижимость, помимо той в которой проживает, дачу у моря, сбережения, акции, депозитьі, нормальную пенсию. Батя с 1998 сознательно не платил налогов, имеет минималку, не хватает денег на бензин. А что в США, что в Европе там надо иметь 35 лет стажа, чтобьі +- нормальную пенсию иметь...
И сколько таких "богатых" пенсионеров в Украине? 0,001%? За акции и дачу у моря - посмеялся))) Рад, за твою маму, но вот пример - вдвоем работаем, платим налоги, а пока своей недвиги в Украине даже не заработали. За стаж - вообще смешно написано, у нас тоже самое, но продолжительность жизни намного меньше.
slonomag написав:Да у меня уже есть работа, постоянные клиенты из ЮС/Австралии/Голландии, мне не надо. Тем более за 10 лет удаленки я в офис уже ни за какие коврижки не выйду.
А как ваша "контора" организована. Каждый владеет определенным стеком технологий или каждый типа "универсал" и любой таск может делать ?
Универсалы в основном. На 80%. Просто время ограничено и когда уже делаешь 1-2 проекта, а к тебе старый клиент вылазит с тасками, то чтобы его не потерять есть смысл перекинуть его на знакомого фрилансера, пусть ты денег не заработаешь с этих тасков, зато клиент не уйдет нового кодера искать. Ну или бывает так что у тебя есть клиент, ты делаешь ему сайт уже 5 лет, и тут он хочет приложение. А ты не умеешь. Если сказать что иди ищи другого кодера, я этим не занимаюсь, то есть риск что клиент найдет тебе замену. А так свой человек ему то приложение сделает, а ты и дальше будешь сайтом заниматься. Мне например так заказ этим летом и пришел на 2 приложения. И я получается заработал, и тот чувак что скинул заказ на меня, дальше сидит и делает клиенту веб. П.С. По теме ветки, съездил посмотрел пару квартир до 150к евро, в хорошем районе, 5 мин до пляжа, закрытая територия, большой общий бассейн, пара детских площадок на територии, площадь 80-90 метров, 3 комнаты (точнее тут это двушка называется так как гостинная не считается, только спальни). На днях еще 4 комнатные гляну (3 спальни). Они уже по 110 метров в среднем, и цена около 180-190к. Пока все устраивает, можно что-то присматривать.
Продолжительность жизни читал?https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8 Франция (М) 79,2 года Украина (М) 66,4 года