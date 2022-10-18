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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 171172173174> Додано: Пон 17 жов, 2022 22:36 slonomag написав: stm написав: Вот слономаг считает, что за 50€ ему годовой отчёт сделают и прям ещё и спишут всё профи. Цена Вам не кажется "слегка" заниженной при завышенных ожиданиях? Вот слономаг считает, что за 50€ ему годовой отчёт сделают и прям ещё и спишут всё профи. Цена Вам не кажется "слегка" заниженной при завышенных ожиданиях?

50евро в месяц. Тоесть 600евро в год. Ну так и экономия получается, если самому все подавать то 18к налогов, а они обещают 15к сделать, тоесть выгода 3к евро. Помоему соотношение честное - 20%. Если бы они за свои услуги брали 1500-2000, то че тогда вообще морочиться с этим, тупо принес пачку инвойсов без всяких списаний, заплатил 18к за год и все. 50евро в месяц. Тоесть 600евро в год. Ну так и экономия получается, если самому все подавать то 18к налогов, а они обещают 15к сделать, тоесть выгода 3к евро. Помоему соотношение честное - 20%. Если бы они за свои услуги брали 1500-2000, то че тогда вообще морочиться с этим, тупо принес пачку инвойсов без всяких списаний, заплатил 18к за год и все.

Я просто впервые сталкиваюсь с озвученной суммой в месяц. Обычно год для ФОП и сумма за подачу. Да, можно списать, но вроде до 20%. Поэтому коллекционируйте чеки за всё вплоть до посещения йоги и отдыха в отеле, машина на прокат тоже подойдёт Я просто впервые сталкиваюсь с озвученной суммой в месяц. Обычно год для ФОП и сумма за подачу. Да, можно списать, но вроде до 20%. Поэтому коллекционируйте чеки за всё вплоть до посещения йоги и отдыха в отеле, машина на прокат тоже подойдёт stm

Повідомлень: 3533 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 589 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 жов, 2022 23:01 stm написав: Вот слономаг считает, что за 50€ ему годовой отчёт сделают и прям ещё и спишут всё профи. Цена Вам не кажется "слегка" заниженной при завышенных ожиданиях? Вот слономаг считает, что за 50€ ему годовой отчёт сделают и прям ещё и спишут всё профи. Цена Вам не кажется "слегка" заниженной при завышенных ожиданиях?

За 50 евро забьют цифры в какой-нибудь европейский Quicken и всё. За штуку-другую евро можно пообщаться с толковым консультантом, который посоветует, как зарегать прокладку в офшорке и рулить через неё потоками, платить низкие корпоративные таксы вместо высоких личных, возмещать НДС, максимально уменьшать налоговую базу и всё такое. За 50 евро забьют цифры в какой-нибудь европейский Quicken и всё. За штуку-другую евро можно пообщаться с толковым консультантом, который посоветует, как зарегать прокладку в офшорке и рулить через неё потоками, платить низкие корпоративные таксы вместо высоких личных, возмещать НДС, максимально уменьшать налоговую базу и всё такое. phantom_systems

Повідомлень: 2196 З нами з: 14.04.15 Подякував: 24 раз. Подякували: 477 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 жов, 2022 23:35 phantom_systems написав: stm написав: Вот слономаг считает, что за 50€ ему годовой отчёт сделают и прям ещё и спишут всё профи. Цена Вам не кажется "слегка" заниженной при завышенных ожиданиях? Вот слономаг считает, что за 50€ ему годовой отчёт сделают и прям ещё и спишут всё профи. Цена Вам не кажется "слегка" заниженной при завышенных ожиданиях?

За 50 евро забьют цифры в какой-нибудь европейский Quicken и всё. За штуку-другую евро можно пообщаться с толковым консультантом, который посоветует, как зарегать прокладку в офшорке и рулить через неё потоками, платить низкие корпоративные таксы вместо высоких личных, возмещать НДС, максимально уменьшать налоговую базу и всё такое. За 50 евро забьют цифры в какой-нибудь европейский Quicken и всё. За штуку-другую евро можно пообщаться с толковым консультантом, который посоветует, как зарегать прокладку в офшорке и рулить через неё потоками, платить низкие корпоративные таксы вместо высоких личных, возмещать НДС, максимально уменьшать налоговую базу и всё такое.

Вопрос заработков. Обычному, мелкому ФОПу с прокладкой мучаться не с руки И, с определенного периода, гражданам ЮК, даже проживающим в других юрисдикциях, типа Кипра, ой как может прилететь опосля за попытки недоплатить в Королевскую казну Вопрос заработков. Обычному, мелкому ФОПу с прокладкой мучаться не с рукиИ, с определенного периода, гражданам ЮК, даже проживающим в других юрисдикциях, типа Кипра, ой как может прилететь опосля за попытки недоплатить в Королевскую казну stm

Повідомлень: 3533 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 589 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 жов, 2022 23:51 Denik написав: rjkz написав: В Украине музыканты не из топ списка зарабатывают копейки. Все что у них существенное - зарубежные гастроли. Особенно после второго Майдана музыканты на подсос сели. В Украине музыканты не из топ списка зарабатывают копейки. Все что у них существенное - зарубежные гастроли. Особенно после второго Майдана музыканты на подсос сели.

Не треба плутати гібридну війну, розв'язану путіним з 2005 і другий Майдан. Про це саме я і натякаю, що і в Європі музикантам стане непереливки, бо Європа втягнулася в цю саму гібридну війну.

rjkz написав: 4. Про пенсию в ЮК - совсем не в курсе. Не думаю, что они сейчас об этом думают. Как правило, у ньюкамеров поначалу гораздо ближе горизонт планирования. 4. Про пенсию в ЮК - совсем не в курсе. Не думаю, что они сейчас об этом думают. Как правило, у ньюкамеров поначалу гораздо ближе горизонт планирования.

Це і є самий звичайний егоізм, маючи 1 дитину вішати на неї турботу про 2 у старості не думаючи про заощадження або те як отримати нормальну пенсію, навіть не лишивши дитині суттєвої для даної місцевості/суспільства спадщини. Не треба плутати гібридну війну, розв'язану путіним з 2005 і другий Майдан. Про це саме я і натякаю, що і в Європі музикантам стане непереливки, бо Європа втягнулася в цю саму гібридну війну.Це і є самий звичайний егоізм, маючи 1 дитину вішати на неї турботу про 2 у старості не думаючи про заощадження або те як отримати нормальну пенсію, навіть не лишивши дитині суттєвої для даної місцевості/суспільства спадщини.



1. Ок, пусть будет после 2014 года. Хотя имею свои умозаключения откуда у Майдана растут ноги. При всем уважении к гражданской позиции украинского сообщества, проявленной во время Майдана.

2. Что за бред? У меня тоже дети поздние, хоть их и 2. И они и мы фактически живем ради детей. Не носимся с вытиранием соплей, а строим свои жизни исходя из будущего наших детей. Ни я ни их папа практически не употребляем алкоголь и совершенно не курим. И он и я ведем физически активный образ жизни. Он в большей степени. Занимается единоборствами в одной секции с сыном. Фанат здорового питания. Я настолько этим не парюсь, могу и фастфуд съесть. Мама выглядит на лет 35 от силы. Жилье у них хоть и одно, но есть. Работа творческая, она-же хобби, которая приносит им огромное удовольствие. Я видел их маму на сцене - такой драйв, аж дух захватывает.

С таким образом жизни они могут оставаться в активной форме еще лет 25-30. За это время ребенок и на ноги станет и еще внуков им успеет родить, если сложится.

А если они будут жить не только или не столько в Украине, то вполне еще успеют стать состоятельными людьми, а не нищими украинскими пенсионерами.

У меня пока тоже нет причин расчитывать на большую американскую пенсию, хоть в любом случае это будет значительно больше, чем та, что мне светила украинская.

Поэтому работаю над формированием источников доходов на старости лет.

Чего и всем желаю. 1. Ок, пусть будет после 2014 года. Хотя имею свои умозаключения откуда у Майдана растут ноги. При всем уважении к гражданской позиции украинского сообщества, проявленной во время Майдана.2. Что за бред? У меня тоже дети поздние, хоть их и 2. И они и мы фактически живем ради детей. Не носимся с вытиранием соплей, а строим свои жизни исходя из будущего наших детей. Ни я ни их папа практически не употребляем алкоголь и совершенно не курим. И он и я ведем физически активный образ жизни. Он в большей степени. Занимается единоборствами в одной секции с сыном. Фанат здорового питания. Я настолько этим не парюсь, могу и фастфуд съесть. Мама выглядит на лет 35 от силы. Жилье у них хоть и одно, но есть. Работа творческая, она-же хобби, которая приносит им огромное удовольствие. Я видел их маму на сцене - такой драйв, аж дух захватывает.С таким образом жизни они могут оставаться в активной форме еще лет 25-30. За это время ребенок и на ноги станет и еще внуков им успеет родить, если сложится.А если они будут жить не только или не столько в Украине, то вполне еще успеют стать состоятельными людьми, а не нищими украинскими пенсионерами.У меня пока тоже нет причин расчитывать на большую американскую пенсию, хоть в любом случае это будет значительно больше, чем та, что мне светила украинская.Поэтому работаю над формированием источников доходов на старости лет.Чего и всем желаю. rjkz

Повідомлень: 13795 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7207 раз. Подякували: 4280 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 жов, 2022 10:42 Re: Еміграція, заробітчанство drevlyanin написав: А ви маєте впевненість, що 100% зможете залишити в Україні своїй дитині(дітям) от ту суттєву спадщину?

Я от докладаю зусиль, але впевненості нема через обставини які в нас склалися. А ви маєте впевненість, що 100% зможете залишити в Україні своїй дитині(дітям) от ту суттєву спадщину?Я от докладаю зусиль, але впевненості нема через обставини які в нас склалися.

Так, маю 100% впевненості. Так, маю 100% впевненості. Denik Повідомлень: 1673 З нами з: 23.02.09 Подякував: 543 раз. Подякували: 1043 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 жов, 2022 10:50 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: А если они будут жить не только или не столько в Украине, то вполне еще успеют стать состоятельными людьми, а не нищими украинскими пенсионерами. А если они будут жить не только или не столько в Украине, то вполне еще успеют стать состоятельными людьми, а не нищими украинскими пенсионерами.

Нищие украинские пенсионерьі - те, кто работал так-сяк или налогов не платил.

У меня мама в своих 61 работает, имеет недвижимость, помимо той в которой проживает, дачу у моря, сбережения, акции, депозитьі, нормальную пенсию.

Батя с 1998 сознательно не платил налогов, имеет минималку, не хватает денег на бензин.

А что в США, что в Европе там надо иметь 35 лет стажа, чтобьі +- нормальную пенсию иметь... Нищие украинские пенсионерьі - те, кто работал так-сяк или налогов не платил.У меня мама в своих 61 работает, имеет недвижимость, помимо той в которой проживает, дачу у моря, сбережения, акции, депозитьі, нормальную пенсию.Батя с 1998 сознательно не платил налогов, имеет минималку, не хватает денег на бензин.А что в США, что в Европе там надо иметь 35 лет стажа, чтобьі +- нормальную пенсию иметь... Denik Повідомлень: 1673 З нами з: 23.02.09 Подякував: 543 раз. Подякували: 1043 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 жов, 2022 11:00 Denik написав: rjkz написав: А если они будут жить не только или не столько в Украине, то вполне еще успеют стать состоятельными людьми, а не нищими украинскими пенсионерами. А если они будут жить не только или не столько в Украине, то вполне еще успеют стать состоятельными людьми, а не нищими украинскими пенсионерами.

Нищие украинские пенсионерьі - те, кто работал так-сяк или налогов не платил.

У меня мама в своих 61 работает, имеет недвижимость, помимо той в которой проживает, дачу у моря, сбережения, акции, депозитьі, нормальную пенсию.

Батя с 1998 сознательно не платил налогов, имеет минималку, не хватает денег на бензин.

А что в США, что в Европе там надо иметь 35 лет стажа, чтобьі +- нормальную пенсию иметь... Нищие украинские пенсионерьі - те, кто работал так-сяк или налогов не платил.Батя с 1998 сознательно не платил налогов, имеет минималку, не хватает денег на бензин.А что в США, что в Европе там надо иметь 35 лет стажа, чтобьі +- нормальную пенсию иметь...

И сколько таких "богатых" пенсионеров в Украине? 0,001%? За акции и дачу у моря - посмеялся)))

Рад, за твою маму, но вот пример - вдвоем работаем, платим налоги, а пока своей недвиги в Украине даже не заработали.

За стаж - вообще смешно написано, у нас тоже самое, но продолжительность жизни намного меньше. И сколько таких "богатых" пенсионеров в Украине? 0,001%? За акции и дачу у моря - посмеялся)))Рад, за твою маму, но вот пример - вдвоем работаем, платим налоги, а пока своей недвиги в Украине даже не заработали.За стаж - вообще смешно написано, у нас тоже самое, но продолжительность жизни намного меньше. BIGor

Повідомлень: 6711 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1055 раз. Подякували: 1430 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 жов, 2022 11:19 vladimir07 написав: slonomag написав: Да у меня уже есть работа, постоянные клиенты из ЮС/Австралии/Голландии, мне не надо. Тем более за 10 лет удаленки я в офис уже ни за какие коврижки не выйду. Да у меня уже есть работа, постоянные клиенты из ЮС/Австралии/Голландии, мне не надо. Тем более за 10 лет удаленки я в офис уже ни за какие коврижки не выйду.

А как ваша "контора" организована. Каждый владеет определенным стеком технологий или каждый типа "универсал" и любой таск может делать ? А как ваша "контора" организована. Каждый владеет определенным стеком технологий или каждый типа "универсал" и любой таск может делать ?

Универсалы в основном. На 80%. Просто время ограничено и когда уже делаешь 1-2 проекта, а к тебе старый клиент вылазит с тасками, то чтобы его не потерять есть смысл перекинуть его на знакомого фрилансера, пусть ты денег не заработаешь с этих тасков, зато клиент не уйдет нового кодера искать. Ну или бывает так что у тебя есть клиент, ты делаешь ему сайт уже 5 лет, и тут он хочет приложение. А ты не умеешь. Если сказать что иди ищи другого кодера, я этим не занимаюсь, то есть риск что клиент найдет тебе замену. А так свой человек ему то приложение сделает, а ты и дальше будешь сайтом заниматься. Мне например так заказ этим летом и пришел на 2 приложения. И я получается заработал, и тот чувак что скинул заказ на меня, дальше сидит и делает клиенту веб.

П.С. По теме ветки, съездил посмотрел пару квартир до 150к евро, в хорошем районе, 5 мин до пляжа, закрытая територия, большой общий бассейн, пара детских площадок на територии, площадь 80-90 метров, 3 комнаты (точнее тут это двушка называется так как гостинная не считается, только спальни). На днях еще 4 комнатные гляну (3 спальни). Они уже по 110 метров в среднем, и цена около 180-190к. Пока все устраивает, можно что-то присматривать. Универсалы в основном. На 80%. Просто время ограничено и когда уже делаешь 1-2 проекта, а к тебе старый клиент вылазит с тасками, то чтобы его не потерять есть смысл перекинуть его на знакомого фрилансера, пусть ты денег не заработаешь с этих тасков, зато клиент не уйдет нового кодера искать. Ну или бывает так что у тебя есть клиент, ты делаешь ему сайт уже 5 лет, и тут он хочет приложение. А ты не умеешь. Если сказать что иди ищи другого кодера, я этим не занимаюсь, то есть риск что клиент найдет тебе замену. А так свой человек ему то приложение сделает, а ты и дальше будешь сайтом заниматься. Мне например так заказ этим летом и пришел на 2 приложения. И я получается заработал, и тот чувак что скинул заказ на меня, дальше сидит и делает клиенту веб.П.С. По теме ветки, съездил посмотрел пару квартир до 150к евро, в хорошем районе, 5 мин до пляжа, закрытая територия, большой общий бассейн, пара детских площадок на територии, площадь 80-90 метров, 3 комнаты (точнее тут это двушка называется так как гостинная не считается, только спальни). На днях еще 4 комнатные гляну (3 спальни). Они уже по 110 метров в среднем, и цена около 180-190к. Пока все устраивает, можно что-то присматривать. slonomag Повідомлень: 116 З нами з: 23.11.17 Подякував: 5 раз. Подякували: 11 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 жов, 2022 11:49 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: За стаж - вообще смешно написано, у нас тоже самое, но продолжительность жизни намного меньше. За стаж - вообще смешно написано, у нас тоже самое, но продолжительность жизни намного меньше.

https://frenchparis.ru/pensiya/

Ошибочка, во Франции лет 40 стажа надо для полной пенсии... Ошибочка, во Франции лет 40 стажа надо для полной пенсии... Denik Повідомлень: 1673 З нами з: 23.02.09 Подякував: 543 раз. Подякували: 1043 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 жов, 2022 11:53 Denik написав: BIGor написав: За стаж - вообще смешно написано, у нас тоже самое, но продолжительность жизни намного меньше. За стаж - вообще смешно написано, у нас тоже самое, но продолжительность жизни намного меньше.

https://frenchparis.ru/pensiya/

Ошибочка, во Франции лет 40 стажа надо для полной пенсии... Ошибочка, во Франции лет 40 стажа надо для полной пенсии...

Продолжительность жизни читал?https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8

Франция (М) 79,2 года

Украина (М) 66,4 года Продолжительность жизни читал?https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8Франция (М) 79,2 годаУкраина (М) 66,4 года BIGor

Повідомлень: 6711 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1055 раз. Подякували: 1430 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 171172173174> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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