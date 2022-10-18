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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 18 жов, 2022 12:22
BIGor написав:
Продолжительность жизни читал?https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
Франция (М) 79,2 года
Украина (М) 66,4 года
Думаете при переезде во Францию в зрелом возрасте сразу продолжительность жизни вьірастит?
Там культура со школьного образования закладьівается...
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Denik
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Додано: Вів 18 жов, 2022 12:49
Denik написав: BIGor написав:
Продолжительность жизни читал?https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D
Франция (М) 79,2 года
Украина (М) 66,4 года
Думаете при переезде во Францию в зрелом возрасте сразу продолжительность жизни вьірастит?
Потрібно в 66 валити з України. А в Франції до 79 доживати.
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Додано: Вів 18 жов, 2022 13:14
Denik написав: BIGor написав:
Продолжительность жизни читал?https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
Франция (М) 79,2 года
Украина (М) 66,4 года
Думаете при переезде во Францию в зрелом возрасте сразу продолжительность жизни вьірастит?
Там культура со школьного образования закладьівается...
Ви дурний, чи прикидуєтесь?
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BIGor
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