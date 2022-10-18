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#<1 ... 171172173174 Додано: Вів 18 жов, 2022 12:22 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Продолжительность жизни читал?https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8

Франция (М) 79,2 года

Украина (М) 66,4 года Продолжительность жизни читал?https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8Франция (М) 79,2 годаУкраина (М) 66,4 года

Думаете при переезде во Францию в зрелом возрасте сразу продолжительность жизни вьірастит?

Там культура со школьного образования закладьівается... Думаете при переезде во Францию в зрелом возрасте сразу продолжительность жизни вьірастит?Там культура со школьного образования закладьівается... Denik Повідомлень: 1677 З нами з: 23.02.09 Подякував: 544 раз. Подякували: 1043 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 жов, 2022 12:49 Denik написав: BIGor написав: Продолжительность жизни читал?https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D

Франция (М) 79,2 года

Украина (М) 66,4 года Продолжительность жизни читал?https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%DФранция (М) 79,2 годаУкраина (М) 66,4 года

Думаете при переезде во Францию в зрелом возрасте сразу продолжительность жизни вьірастит?

Думаете при переезде во Францию в зрелом возрасте сразу продолжительность жизни вьірастит?



Потрібно в 66 валити з України. А в Франції до 79 доживати. Потрібно в 66 валити з України. А в Франції до 79 доживати. andrijk777

Повідомлень: 4154 З нами з: 11.11.14 Подякував: 184 раз. Подякували: 260 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 жов, 2022 13:14 Denik написав: BIGor написав: Продолжительность жизни читал?https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8

Франция (М) 79,2 года

Украина (М) 66,4 года Продолжительность жизни читал?https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8Франция (М) 79,2 годаУкраина (М) 66,4 года

Думаете при переезде во Францию в зрелом возрасте сразу продолжительность жизни вьірастит?

Там культура со школьного образования закладьівается... Думаете при переезде во Францию в зрелом возрасте сразу продолжительность жизни вьірастит?Там культура со школьного образования закладьівается...

Ви дурний, чи прикидуєтесь? Ви дурний, чи прикидуєтесь? BIGor

Повідомлень: 6712 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1055 раз. Подякували: 1430 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 жов, 2022 15:35 andrijk777 написав: Denik написав: BIGor написав: Продолжительность жизни читал?https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D

Франция (М) 79,2 года

Украина (М) 66,4 года Продолжительность жизни читал?https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%DФранция (М) 79,2 годаУкраина (М) 66,4 года

Думаете при переезде во Францию в зрелом возрасте сразу продолжительность жизни вьірастит?

Думаете при переезде во Францию в зрелом возрасте сразу продолжительность жизни вьірастит?



Потрібно в 66 валити з України. А в Франції до 79 доживати. Потрібно в 66 валити з України. А в Франції до 79 доживати.

Можна в 65. Але мені здається що події після 24.02 з'їли в кожного добрих (чи поганих) років 10 життя в середньому. Так що 79 років світить не тільки лиш усім навіть при переїзді у Францію. Можна в 65. Але мені здається що події після 24.02 з'їли в кожного добрих (чи поганих) років 10 життя в середньому. Так що 79 років світить не тільки лиш усім навіть при переїзді у Францію. airmax78 Повідомлень: 41083 З нами з: 25.10.12 Подякував: 950 раз. Подякували: 5089 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 171172173174 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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