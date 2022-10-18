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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 171172173174
Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 12:22

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:Продолжительность жизни читал?https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
Франция (М) 79,2 года
Украина (М) 66,4 года

Думаете при переезде во Францию в зрелом возрасте сразу продолжительность жизни вьірастит?
Там культура со школьного образования закладьівается...
Denik
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 12:49

  Denik написав:
  BIGor написав:Продолжительность жизни читал?https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D
Франция (М) 79,2 года
Украина (М) 66,4 года

Думаете при переезде во Францию в зрелом возрасте сразу продолжительность жизни вьірастит?

:D :D
Потрібно в 66 валити з України. А в Франції до 79 доживати.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 13:14

  Denik написав:
  BIGor написав:Продолжительность жизни читал?https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
Франция (М) 79,2 года
Украина (М) 66,4 года

Думаете при переезде во Францию в зрелом возрасте сразу продолжительность жизни вьірастит?
Там культура со школьного образования закладьівается...

Ви дурний, чи прикидуєтесь?
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 15:35

  andrijk777 написав:
  Denik написав:
  BIGor написав:Продолжительность жизни читал?https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D
Франция (М) 79,2 года
Украина (М) 66,4 года

Думаете при переезде во Францию в зрелом возрасте сразу продолжительность жизни вьірастит?

:D :D
Потрібно в 66 валити з України. А в Франції до 79 доживати.

Можна в 65. Але мені здається що події після 24.02 з'їли в кожного добрих (чи поганих) років 10 життя в середньому. Так що 79 років світить не тільки лиш усім навіть при переїзді у Францію.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 17:48

  stm написав:
  phantom_systems написав:
  stm написав:Вот слономаг считает, что за 50€ ему годовой отчёт сделают и прям ещё и спишут всё профи. Цена Вам не кажется "слегка" заниженной при завышенных ожиданиях?

За 50 евро забьют цифры в какой-нибудь европейский Quicken и всё. За штуку-другую евро можно пообщаться с толковым консультантом, который посоветует, как зарегать прокладку в офшорке и рулить через неё потоками, платить низкие корпоративные таксы вместо высоких личных, возмещать НДС, максимально уменьшать налоговую базу и всё такое.

Вопрос заработков. Обычному, мелкому ФОПу с прокладкой мучаться не с руки :) И, с определенного периода, гражданам ЮК, даже проживающим в других юрисдикциях, типа Кипра, ой как может прилететь опосля за попытки недоплатить в Королевскую казну :)

Понятно, что с 50к евро офшорной оптимизацией заниматься не с руки, но когда сотни к, смысл уже есть. "Письма счастья" от IRS приходят американцам по всему миру, насчёт UK не уверен, хотя если проживать за пределами UK больше 183 дней в году, королевская казна мзду требовать не будет. На этом, кстати, завязана одна из оптимизаций при выводе корпоративных средств в личные.
phantom_systems
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