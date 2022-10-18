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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 171172173174
Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 12:22

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:Продолжительность жизни читал?https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
Франция (М) 79,2 года
Украина (М) 66,4 года

Думаете при переезде во Францию в зрелом возрасте сразу продолжительность жизни вьірастит?
Там культура со школьного образования закладьівается...
Denik
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 12:49

  Denik написав:
  BIGor написав:Продолжительность жизни читал?https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D
Франция (М) 79,2 года
Украина (М) 66,4 года

Думаете при переезде во Францию в зрелом возрасте сразу продолжительность жизни вьірастит?

:D :D
Потрібно в 66 валити з України. А в Франції до 79 доживати.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 13:14

  Denik написав:
  BIGor написав:Продолжительность жизни читал?https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
Франция (М) 79,2 года
Украина (М) 66,4 года

Думаете при переезде во Францию в зрелом возрасте сразу продолжительность жизни вьірастит?
Там культура со школьного образования закладьівается...

Ви дурний, чи прикидуєтесь?
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 15:35

  andrijk777 написав:
  Denik написав:
  BIGor написав:Продолжительность жизни читал?https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D
Франция (М) 79,2 года
Украина (М) 66,4 года

Думаете при переезде во Францию в зрелом возрасте сразу продолжительность жизни вьірастит?

:D :D
Потрібно в 66 валити з України. А в Франції до 79 доживати.

Можна в 65. Але мені здається що події після 24.02 з'їли в кожного добрих (чи поганих) років 10 життя в середньому. Так що 79 років світить не тільки лиш усім навіть при переїзді у Францію.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 17:48

  stm написав:
  phantom_systems написав:
  stm написав:Вот слономаг считает, что за 50€ ему годовой отчёт сделают и прям ещё и спишут всё профи. Цена Вам не кажется "слегка" заниженной при завышенных ожиданиях?

За 50 евро забьют цифры в какой-нибудь европейский Quicken и всё. За штуку-другую евро можно пообщаться с толковым консультантом, который посоветует, как зарегать прокладку в офшорке и рулить через неё потоками, платить низкие корпоративные таксы вместо высоких личных, возмещать НДС, максимально уменьшать налоговую базу и всё такое.

Вопрос заработков. Обычному, мелкому ФОПу с прокладкой мучаться не с руки :) И, с определенного периода, гражданам ЮК, даже проживающим в других юрисдикциях, типа Кипра, ой как может прилететь опосля за попытки недоплатить в Королевскую казну :)

Понятно, что с 50к евро офшорной оптимизацией заниматься не с руки, но когда сотни к, смысл уже есть. "Письма счастья" от IRS приходят американцам по всему миру, насчёт UK не уверен, хотя если проживать за пределами UK больше 183 дней в году, королевская казна мзду требовать не будет. На этом, кстати, завязана одна из оптимизаций при выводе корпоративных средств в личные.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 19:07

  slonomag написав:П.С. По теме ветки, съездил посмотрел пару квартир до 150к евро, в хорошем районе, 5 мин до пляжа, закрытая територия, большой общий бассейн, пара детских площадок на територии, площадь 80-90 метров, 3 комнаты (точнее тут это двушка называется так как гостинная не считается, только спальни). На днях еще 4 комнатные гляну (3 спальни). Они уже по 110 метров в среднем, и цена около 180-190к. Пока все устраивает, можно что-то присматривать.

 Отличная инфа. А что за населенный пункт? И если можно, адрес или ссылку на район? Спасибо!
San
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 19:14

  andrijk777 написав:
  Denik написав:
  BIGor написав:Продолжительность жизни читал?https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D
Франция (М) 79,2 года
Украина (М) 66,4 года

Думаете при переезде во Францию в зрелом возрасте сразу продолжительность жизни вьірастит?

:D :D
Потрібно в 66 валити з України. А в Франції до 79 доживати.

А ви зібрали пенсію на хвранцузьке життя і медицину?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 21:46

  San написав:
  slonomag написав:П.С. По теме ветки, съездил посмотрел пару квартир до 150к евро, в хорошем районе, 5 мин до пляжа, закрытая територия, большой общий бассейн, пара детских площадок на територии, площадь 80-90 метров, 3 комнаты (точнее тут это двушка называется так как гостинная не считается, только спальни). На днях еще 4 комнатные гляну (3 спальни). Они уже по 110 метров в среднем, и цена около 180-190к. Пока все устраивает, можно что-то присматривать.

 Отличная инфа. А что за населенный пункт? И если можно, адрес или ссылку на район? Спасибо!

Сайт idealista, город Alicante, район Alicante Golf и там подрайон Playa de San Juan (это в идеале). Хотя вообще весь Alicante Golf неплохой, просто Playa de San Juan это реально 5 мин пешком до здорового классного пляжа.
П.С. Ну и тут поторговаться чуток можно. Там где сегодня был до 10% готовы были скинуть.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 22:46

  Denik написав:
  rjkz написав:А если они будут жить не только или не столько в Украине, то вполне еще успеют стать состоятельными людьми, а не нищими украинскими пенсионерами.

Нищие украинские пенсионерьі - те, кто работал так-сяк или налогов не платил.
У меня мама в своих 61 работает, имеет недвижимость, помимо той в которой проживает, дачу у моря, сбережения, акции, депозитьі, нормальную пенсию.
Батя с 1998 сознательно не платил налогов, имеет минималку, не хватает денег на бензин.
А что в США, что в Европе там надо иметь 35 лет стажа, чтобьі +- нормальную пенсию иметь...

Бензин при доходах на кефир с вермишелью то зачем?
Старый Лэнд крузер заправлять до полного?
Таксисты в 65 при определённых физических данных(не бухари и не посещавшие горячие цеха заводов в 90е без зарплаты) могут и сами свой раритет заправить.
На новый Камри или Пассат конечно сейчас не наколотишь, но на биток 7ми летний реально.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 23:00

  slonomag написав:
  San написав:
  slonomag написав:П.С. По теме ветки, съездил посмотрел пару квартир до 150к евро, в хорошем районе, 5 мин до пляжа, закрытая територия, большой общий бассейн, пара детских площадок на територии, площадь 80-90 метров, 3 комнаты (точнее тут это двушка называется так как гостинная не считается, только спальни). На днях еще 4 комнатные гляну (3 спальни). Они уже по 110 метров в среднем, и цена около 180-190к. Пока все устраивает, можно что-то присматривать.

 Отличная инфа. А что за населенный пункт? И если можно, адрес или ссылку на район? Спасибо!

Сайт idealista, город Alicante, район Alicante Golf и там подрайон Playa de San Juan (это в идеале). Хотя вообще весь Alicante Golf неплохой, просто Playa de San Juan это реально 5 мин пешком до здорового классного пляжа.
П.С. Ну и тут поторговаться чуток можно. Там где сегодня был до 10% готовы были скинуть.


Я может чего не понимаю в Аликанте и Испании в целом, но район расчитанный на туристов.

ИМНО перед кризисом влазить в ипотеку через месяц после переезда - немного рискованная затея при том, что ещё не устоялось мнение о стране и её плюсах-минусах.
И сам город выглядит не как место, где ребёнку можно дать образование, а в этом районе высоток под аренду - тем более.
* Саму Испанию можно оставить за рамками обсуждения с точки зрения образования, но имно в сельско-хозяйственном\курортном городе странно оставаться жить.
ava121
 
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