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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 19 жов, 2022 07:54
ava121 написав:
И сам город выглядит не как место, где ребёнку можно дать образование
, а в этом районе высоток под аренду - тем более.
* Саму Испанию можно оставить за рамками обсуждения с точки зрения образования, но имно в сельско-хозяйственном\курортном городе странно оставаться жить.
А можно тут подробнее? Аликанте по населению как наш большой обл. центр (330 тыс). Неужели на такой город там у них одна церковно-приходская сельськая бурса?
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