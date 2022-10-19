А можно тут подробнее? Аликанте по населению как наш большой обл. центр (330 тыс). Неужели на такой город там у них одна церковно-приходская сельськая бурса?
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Додано: Сер 19 жов, 2022 07:54
Re: Еміграція, заробітчанство
А можно тут подробнее? Аликанте по населению как наш большой обл. центр (330 тыс). Неужели на такой город там у них одна церковно-приходская сельськая бурса?
Додано: Сер 19 жов, 2022 10:10
Re: Еміграція, заробітчанство
Население 330к, не такое уж и село. Школы обычные как везде, есть университет нормальный, частные учебные заведения если надо.
Я ипотеку и не беру пока, мне ее и не дадут сейчас. Просто прицениваюсь, чтобы в мае когда дойдет дело до ипотеки и если меня все остальное будет устраивать я открыл свои записи и сравнил что было с ценами, что стало, какие объекты ушли, а какие так и висят полгода. Чтобы покупка была продуманной, а не наобум дали ипотеку и побежал купил первое попавшееся.
П.С. Не вижу ничего плохого в туристическом городе для детей. Город развивается, куча строек, все время что-то новое открывается. Это не Бердянск.
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