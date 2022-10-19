А можно тут подробнее? Аликанте по населению как наш большой обл. центр (330 тыс). Неужели на такой город там у них одна церковно-приходская сельськая бурса?
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Додано: Сер 19 жов, 2022 07:54
Re: Еміграція, заробітчанство
А можно тут подробнее? Аликанте по населению как наш большой обл. центр (330 тыс). Неужели на такой город там у них одна церковно-приходская сельськая бурса?
Додано: Сер 19 жов, 2022 10:10
Re: Еміграція, заробітчанство
Население 330к, не такое уж и село. Школы обычные как везде, есть университет нормальный, частные учебные заведения если надо.
Я ипотеку и не беру пока, мне ее и не дадут сейчас. Просто прицениваюсь, чтобы в мае когда дойдет дело до ипотеки и если меня все остальное будет устраивать я открыл свои записи и сравнил что было с ценами, что стало, какие объекты ушли, а какие так и висят полгода. Чтобы покупка была продуманной, а не наобум дали ипотеку и побежал купил первое попавшееся.
П.С. Не вижу ничего плохого в туристическом городе для детей. Город развивается, куча строек, все время что-то новое открывается. Это не Бердянск.
Додано: Сер 19 жов, 2022 17:09
В СЩА надо иметь минимум 10 лет стажа с понижающим пенсию коэффициентом или 20 и более без него. Это для сощиал секьюрити пенсии. Причем не обязательно работать все годы без перерыва, чтобы год шел в стаж достаточно иметь инком от 8 куе за год, а выбрать для назначения размера пенсии любые 3 года.
Кроме сошиал секьюрити можно иметь собственные пенсионные планы и\или пенсию\пенсии от юниона\юнионов. Например, в МТА надо минимум отработать 10 лет и по достижению пенсионного возраста, будет пенсия от него и пожизненная медстраховка на супругов. Чем больше стаж, тем больше пенсия. Есть юнионы, где достаточно 5 лет отработать.
Ну и 401К и ему подобные никто не запрещал.
Я знаю человека, который отработал 30 лет и имеет 1200 пенсии и знаю человека, который отработал 15 лет и у него будет около 3,5-4, сейчас зарабатывает на перепродаже предметов коллекционирования больше, чем зарабатывал в МТА.
ЗЫ: Судя по возрасту родителей, вы еще достаточно молоды, чтобы знать о тех, кто закончил работать ранее начала 00-х. Их уравняла в пенсии инфляция,банкопады и девалы отняли сбережения. Да, почти у всех есть совковое жилье, в котором они сидят и грызут черствый хлеб, если еще не умерли и сохранили зубы.
Додано: Сер 19 жов, 2022 17:11
Ну, может у молодого человека мама на потоках сидит.
Тогда он утаил еще много чего.
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