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#<1 ... 172173174175 Додано: Сер 19 жов, 2022 07:54 Re: Еміграція, заробітчанство ava121 написав: И сам город выглядит не как место, где ребёнку можно дать образование, а в этом районе высоток под аренду - тем более.

* Саму Испанию можно оставить за рамками обсуждения с точки зрения образования, но имно в сельско-хозяйственном\курортном городе странно оставаться жить. , а в этом районе высоток под аренду - тем более.* Саму Испанию можно оставить за рамками обсуждения с точки зрения образования, но имно в сельско-хозяйственном\курортном городе странно оставаться жить.

А можно тут подробнее? Аликанте по населению как наш большой обл. центр (330 тыс). Неужели на такой город там у них одна церковно-приходская сельськая бурса? А можно тут подробнее? Аликанте по населению как наш большой обл. центр (330 тыс). Неужели на такой город там у них одна церковно-приходская сельськая бурса? BIGor

Повідомлень: 6721 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1055 раз. Подякували: 1431 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 жов, 2022 10:10 Re: Еміграція, заробітчанство ava121 написав: Я может чего не понимаю в Аликанте и Испании в целом, но район расчитанный на туристов.



ИМНО перед кризисом влазить в ипотеку через месяц после переезда - немного рискованная затея при том, что ещё не устоялось мнение о стране и её плюсах-минусах.

И сам город выглядит не как место, где ребёнку можно дать образование, а в этом районе высоток под аренду - тем более.

* Саму Испанию можно оставить за рамками обсуждения с точки зрения образования, но имно в сельско-хозяйственном\курортном городе странно оставаться жить. Я может чего не понимаю в Аликанте и Испании в целом, но район расчитанный на туристов.ИМНО перед кризисом влазить в ипотеку через месяц после переезда - немного рискованная затея при том, что ещё не устоялось мнение о стране и её плюсах-минусах.И сам город выглядит не как место, где ребёнку можно дать образование, а в этом районе высоток под аренду - тем более.* Саму Испанию можно оставить за рамками обсуждения с точки зрения образования, но имно в сельско-хозяйственном\курортном городе странно оставаться жить.

Население 330к, не такое уж и село. Школы обычные как везде, есть университет нормальный, частные учебные заведения если надо.

Я ипотеку и не беру пока, мне ее и не дадут сейчас. Просто прицениваюсь, чтобы в мае когда дойдет дело до ипотеки и если меня все остальное будет устраивать я открыл свои записи и сравнил что было с ценами, что стало, какие объекты ушли, а какие так и висят полгода. Чтобы покупка была продуманной, а не наобум дали ипотеку и побежал купил первое попавшееся.

П.С. Не вижу ничего плохого в туристическом городе для детей. Город развивается, куча строек, все время что-то новое открывается. Это не Бердянск. Население 330к, не такое уж и село. Школы обычные как везде, есть университет нормальный, частные учебные заведения если надо.Я ипотеку и не беру пока, мне ее и не дадут сейчас. Просто прицениваюсь, чтобы в мае когда дойдет дело до ипотеки и если меня все остальное будет устраивать я открыл свои записи и сравнил что было с ценами, что стало, какие объекты ушли, а какие так и висят полгода. Чтобы покупка была продуманной, а не наобум дали ипотеку и побежал купил первое попавшееся.П.С. Не вижу ничего плохого в туристическом городе для детей. Город развивается, куча строек, все время что-то новое открывается. Это не Бердянск. slonomag Повідомлень: 118 З нами з: 23.11.17 Подякував: 5 раз. Подякували: 12 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 жов, 2022 17:09 Denik написав: rjkz написав: А если они будут жить не только или не столько в Украине, то вполне еще успеют стать состоятельными людьми, а не нищими украинскими пенсионерами. А если они будут жить не только или не столько в Украине, то вполне еще успеют стать состоятельными людьми, а не нищими украинскими пенсионерами.

Нищие украинские пенсионерьі - те, кто работал так-сяк или налогов не платил.

У меня мама в своих 61 работает, имеет недвижимость, помимо той в которой проживает, дачу у моря, сбережения, акции, депозитьі, нормальную пенсию.

Батя с 1998 сознательно не платил налогов, имеет минималку, не хватает денег на бензин.

А что в США, что в Европе там надо иметь 35 лет стажа, чтобьі +- нормальную пенсию иметь... Нищие украинские пенсионерьі - те, кто работал так-сяк или налогов не платил.У меня мама в своих 61 работает, имеет недвижимость, помимо той в которой проживает, дачу у моря, сбережения, акции, депозитьі, нормальную пенсию.Батя с 1998 сознательно не платил налогов, имеет минималку, не хватает денег на бензин.А что в США, что в Европе там надо иметь 35 лет стажа, чтобьі +- нормальную пенсию иметь...

В СЩА надо иметь минимум 10 лет стажа с понижающим пенсию коэффициентом или 20 и более без него. Это для сощиал секьюрити пенсии. Причем не обязательно работать все годы без перерыва, чтобы год шел в стаж достаточно иметь инком от 8 куе за год, а выбрать для назначения размера пенсии любые 3 года.

Кроме сошиал секьюрити можно иметь собственные пенсионные планы и\или пенсию\пенсии от юниона\юнионов. Например, в МТА надо минимум отработать 10 лет и по достижению пенсионного возраста, будет пенсия от него и пожизненная медстраховка на супругов. Чем больше стаж, тем больше пенсия. Есть юнионы, где достаточно 5 лет отработать.

Ну и 401К и ему подобные никто не запрещал.

Я знаю человека, который отработал 30 лет и имеет 1200 пенсии и знаю человека, который отработал 15 лет и у него будет около 3,5-4, сейчас зарабатывает на перепродаже предметов коллекционирования больше, чем зарабатывал в МТА.



ЗЫ: Судя по возрасту родителей, вы еще достаточно молоды, чтобы знать о тех, кто закончил работать ранее начала 00-х. Их уравняла в пенсии инфляция,банкопады и девалы отняли сбережения. Да, почти у всех есть совковое жилье, в котором они сидят и грызут черствый хлеб, если еще не умерли и сохранили зубы. В СЩА надо иметь минимум 10 лет стажа с понижающим пенсию коэффициентом или 20 и более без него. Это для сощиал секьюрити пенсии. Причем не обязательно работать все годы без перерыва, чтобы год шел в стаж достаточно иметь инком от 8 куе за год, а выбрать для назначения размера пенсии любые 3 года.Кроме сошиал секьюрити можно иметь собственные пенсионные планы и\или пенсию\пенсии от юниона\юнионов. Например, в МТА надо минимум отработать 10 лет и по достижению пенсионного возраста, будет пенсия от него и пожизненная медстраховка на супругов. Чем больше стаж, тем больше пенсия. Есть юнионы, где достаточно 5 лет отработать.Ну и 401К и ему подобные никто не запрещал.Я знаю человека, который отработал 30 лет и имеет 1200 пенсии и знаю человека, который отработал 15 лет и у него будет около 3,5-4, сейчас зарабатывает на перепродаже предметов коллекционирования больше, чем зарабатывал в МТА.ЗЫ: Судя по возрасту родителей, вы еще достаточно молоды, чтобы знать о тех, кто закончил работать ранее начала 00-х. Их уравняла в пенсии инфляция,банкопады и девалы отняли сбережения. Да, почти у всех есть совковое жилье, в котором они сидят и грызут черствый хлеб, если еще не умерли и сохранили зубы. rjkz

Повідомлень: 13797 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7209 раз. Подякували: 4280 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 жов, 2022 17:11 BIGor написав: Denik написав: rjkz написав: А если они будут жить не только или не столько в Украине, то вполне еще успеют стать состоятельными людьми, а не нищими украинскими пенсионерами. А если они будут жить не только или не столько в Украине, то вполне еще успеют стать состоятельными людьми, а не нищими украинскими пенсионерами.

Нищие украинские пенсионерьі - те, кто работал так-сяк или налогов не платил.

У меня мама в своих 61 работает, имеет недвижимость, помимо той в которой проживает, дачу у моря, сбережения, акции, депозитьі, нормальную пенсию.

Батя с 1998 сознательно не платил налогов, имеет минималку, не хватает денег на бензин.

А что в США, что в Европе там надо иметь 35 лет стажа, чтобьі +- нормальную пенсию иметь... Нищие украинские пенсионерьі - те, кто работал так-сяк или налогов не платил.Батя с 1998 сознательно не платил налогов, имеет минималку, не хватает денег на бензин.А что в США, что в Европе там надо иметь 35 лет стажа, чтобьі +- нормальную пенсию иметь...

И сколько таких "богатых" пенсионеров в Украине? 0,001%? За акции и дачу у моря - посмеялся)))

Рад, за твою маму, но вот пример - вдвоем работаем, платим налоги, а пока своей недвиги в Украине даже не заработали.

За стаж - вообще смешно написано, у нас тоже самое, но продолжительность жизни намного меньше. И сколько таких "богатых" пенсионеров в Украине? 0,001%? За акции и дачу у моря - посмеялся)))Рад, за твою маму, но вот пример - вдвоем работаем, платим налоги, а пока своей недвиги в Украине даже не заработали.За стаж - вообще смешно написано, у нас тоже самое, но продолжительность жизни намного меньше.



Ну, может у молодого человека мама на потоках сидит.

Тогда он утаил еще много чего. Ну, может у молодого человека мама на потоках сидит.Тогда он утаил еще много чего. rjkz

Повідомлень: 13797 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7209 раз. Подякували: 4280 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 жов, 2022 19:12 slonomag написав: ava121 написав: Я может чего не понимаю в Аликанте и Испании в целом, но район расчитанный на туристов.



ИМНО перед кризисом влазить в ипотеку через месяц после переезда - немного рискованная затея при том, что ещё не устоялось мнение о стране и её плюсах-минусах.

И сам город выглядит не как место, где ребёнку можно дать образование, а в этом районе высоток под аренду - тем более.

* Саму Испанию можно оставить за рамками обсуждения с точки зрения образования, но имно в сельско-хозяйственном\курортном городе странно оставаться жить. Я может чего не понимаю в Аликанте и Испании в целом, но район расчитанный на туристов.ИМНО перед кризисом влазить в ипотеку через месяц после переезда - немного рискованная затея при том, что ещё не устоялось мнение о стране и её плюсах-минусах.И сам город выглядит не как место, где ребёнку можно дать образование, а в этом районе высоток под аренду - тем более.* Саму Испанию можно оставить за рамками обсуждения с точки зрения образования, но имно в сельско-хозяйственном\курортном городе странно оставаться жить.

Население 330к, не такое уж и село. Школы обычные как везде, есть университет нормальный, частные учебные заведения если надо.

Я ипотеку и не беру пока, мне ее и не дадут сейчас. Просто прицениваюсь, чтобы в мае когда дойдет дело до ипотеки и если меня все остальное будет устраивать я открыл свои записи и сравнил что было с ценами, что стало, какие объекты ушли, а какие так и висят полгода. Чтобы покупка была продуманной, а не наобум дали ипотеку и побежал купил первое попавшееся.

П.С. Не вижу ничего плохого в туристическом городе для детей. Город развивается, куча строек, все время что-то новое открывается. Это не Бердянск. Население 330к, не такое уж и село. Школы обычные как везде, есть университет нормальный, частные учебные заведения если надо.Я ипотеку и не беру пока, мне ее и не дадут сейчас. Просто прицениваюсь, чтобы в мае когда дойдет дело до ипотеки и если меня все остальное будет устраивать я открыл свои записи и сравнил что было с ценами, что стало, какие объекты ушли, а какие так и висят полгода. Чтобы покупка была продуманной, а не наобум дали ипотеку и побежал купил первое попавшееся.П.С. Не вижу ничего плохого в туристическом городе для детей. Город развивается, куча строек, все время что-то новое открывается. Это не Бердянск.



Тогда сбор среза реальной ситуации выглядит более оправданным.

На счёт места и времени покупки я бы не торопился, если прям не припекает.



Первый год в иммиграции не показателен, ещё не понятны многие вещи.

Возможно через пол года - год откроются глаза и захочется в другое место, но уже есть привязка к ипотеке, что со скромным европейским "нетто" сделает вас заложником ситуации.



Я вот привык к жизни на чемоданах и не хочу брать жильё, пока не буду уверен, что проживу хотя бы 4-5 лет в этом месте. Тогда сбор среза реальной ситуации выглядит более оправданным.На счёт места и времени покупки я бы не торопился, если прям не припекает.Первый год в иммиграции не показателен, ещё не понятны многие вещи.Возможно через пол года - год откроются глаза и захочется в другое место, но уже есть привязка к ипотеке, что со скромным европейским "нетто" сделает вас заложником ситуации.Я вот привык к жизни на чемоданах и не хочу брать жильё, пока не буду уверен, что проживу хотя бы 4-5 лет в этом месте. ava121 Повідомлень: 38 З нами з: 13.10.10 Подякував: 8 раз. Подякували: 13 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 жов, 2022 20:57 Re: Еміграція, заробітчанство ava121 написав: Первый год в иммиграции не показателен, ещё не понятны многие вещи.

Возможно через пол года - год откроются глаза и захочется в другое место, но уже есть привязка к ипотеке, что со скромным европейским "нетто" сделает вас заложником ситуации.



Я вот привык к жизни на чемоданах и не хочу брать жильё, пока не буду уверен, что проживу хотя бы 4-5 лет в этом месте. Первый год в иммиграции не показателен, ещё не понятны многие вещи.Возможно через пол года - год откроются глаза и захочется в другое место, но уже есть привязка к ипотеке, что со скромным европейским "нетто" сделает вас заложником ситуации.Я вот привык к жизни на чемоданах и не хочу брать жильё, пока не буду уверен, что проживу хотя бы 4-5 лет в этом месте.

А что ипотека якорь? Берете и сдаете. Или можно порешать с банком. Американцы постоянно переезжают - както же решают? В любом случае при низких ставках выгоднее за свое платить чем лендлорду. А что ипотека якорь? Берете и сдаете. Или можно порешать с банком. Американцы постоянно переезжают - както же решают? В любом случае при низких ставках выгоднее за свое платить чем лендлорду. BIGor

Повідомлень: 6721 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1055 раз. Подякували: 1431 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 172173174175 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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