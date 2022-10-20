|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 19 жов, 2022 07:54
ava121 написав:
И сам город выглядит не как место, где ребёнку можно дать образование
, а в этом районе высоток под аренду - тем более.
* Саму Испанию можно оставить за рамками обсуждения с точки зрения образования, но имно в сельско-хозяйственном\курортном городе странно оставаться жить.
А можно тут подробнее? Аликанте по населению как наш большой обл. центр (330 тыс). Неужели на такой город там у них одна церковно-приходская сельськая бурса?
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 6725
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1055 раз.
- Подякували: 1431 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 19 жов, 2022 10:10
ava121 написав:
Я может чего не понимаю в Аликанте и Испании в целом, но район расчитанный на туристов.
ИМНО перед кризисом влазить в ипотеку через месяц после переезда - немного рискованная затея при том, что ещё не устоялось мнение о стране и её плюсах-минусах.
И сам город выглядит не как место, где ребёнку можно дать образование, а в этом районе высоток под аренду - тем более.
* Саму Испанию можно оставить за рамками обсуждения с точки зрения образования, но имно в сельско-хозяйственном\курортном городе странно оставаться жить.
Население 330к, не такое уж и село. Школы обычные как везде, есть университет нормальный, частные учебные заведения если надо.
Я ипотеку и не беру пока, мне ее и не дадут сейчас. Просто прицениваюсь, чтобы в мае когда дойдет дело до ипотеки и если меня все остальное будет устраивать я открыл свои записи и сравнил что было с ценами, что стало, какие объекты ушли, а какие так и висят полгода. Чтобы покупка была продуманной, а не наобум дали ипотеку и побежал купил первое попавшееся.
П.С. Не вижу ничего плохого в туристическом городе для детей. Город развивается, куча строек, все время что-то новое открывается. Это не Бердянск.
-
slonomag
-
-
- Повідомлень: 118
- З нами з: 23.11.17
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 19 жов, 2022 17:09
Denik написав: rjkz написав:
А если они будут жить не только или не столько в Украине, то вполне еще успеют стать состоятельными людьми, а не нищими украинскими пенсионерами.
Нищие украинские пенсионерьі - те, кто работал так-сяк или налогов не платил.
У меня мама в своих 61 работает, имеет недвижимость, помимо той в которой проживает, дачу у моря, сбережения, акции, депозитьі, нормальную пенсию.
Батя с 1998 сознательно не платил налогов, имеет минималку, не хватает денег на бензин.
А что в США, что в Европе там надо иметь 35 лет стажа, чтобьі +- нормальную пенсию иметь...
В СЩА надо иметь минимум 10 лет стажа с понижающим пенсию коэффициентом или 20 и более без него. Это для сощиал секьюрити пенсии. Причем не обязательно работать все годы без перерыва, чтобы год шел в стаж достаточно иметь инком от 8 куе за год, а выбрать для назначения размера пенсии любые 3 года.
Кроме сошиал секьюрити можно иметь собственные пенсионные планы и\или пенсию\пенсии от юниона\юнионов. Например, в МТА надо минимум отработать 10 лет и по достижению пенсионного возраста, будет пенсия от него и пожизненная медстраховка на супругов. Чем больше стаж, тем больше пенсия. Есть юнионы, где достаточно 5 лет отработать.
Ну и 401К и ему подобные никто не запрещал.
Я знаю человека, который отработал 30 лет и имеет 1200 пенсии и знаю человека, который отработал 15 лет и у него будет около 3,5-4, сейчас зарабатывает на перепродаже предметов коллекционирования больше, чем зарабатывал в МТА.
ЗЫ: Судя по возрасту родителей, вы еще достаточно молоды, чтобы знать о тех, кто закончил работать ранее начала 00-х. Их уравняла в пенсии инфляция,банкопады и девалы отняли сбережения. Да, почти у всех есть совковое жилье, в котором они сидят и грызут черствый хлеб, если еще не умерли и сохранили зубы.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 13799
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7211 раз.
- Подякували: 4280 раз.
-
- Профіль
-
3
3
2
Додано: Сер 19 жов, 2022 17:11
BIGor написав: Denik написав: rjkz написав:
А если они будут жить не только или не столько в Украине, то вполне еще успеют стать состоятельными людьми, а не нищими украинскими пенсионерами.
Нищие украинские пенсионерьі - те, кто работал так-сяк или налогов не платил.У меня мама в своих 61 работает, имеет недвижимость, помимо той в которой проживает, дачу у моря, сбережения, акции, депозитьі, нормальную пенсию.
Батя с 1998 сознательно не платил налогов, имеет минималку, не хватает денег на бензин.
А что в США, что в Европе там надо иметь 35 лет стажа, чтобьі +- нормальную пенсию иметь...
И сколько таких "богатых" пенсионеров в Украине? 0,001%? За акции и дачу у моря - посмеялся)))
Рад, за твою маму, но вот пример - вдвоем работаем, платим налоги, а пока своей недвиги в Украине даже не заработали.
За стаж - вообще смешно написано, у нас тоже самое, но продолжительность жизни намного меньше.
Ну, может у молодого человека мама на потоках сидит.
Тогда он утаил еще много чего.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 13799
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7211 раз.
- Подякували: 4280 раз.
-
- Профіль
-
3
3
2
Додано: Сер 19 жов, 2022 19:12
slonomag написав: ava121 написав:
Я может чего не понимаю в Аликанте и Испании в целом, но район расчитанный на туристов.
ИМНО перед кризисом влазить в ипотеку через месяц после переезда - немного рискованная затея при том, что ещё не устоялось мнение о стране и её плюсах-минусах.
И сам город выглядит не как место, где ребёнку можно дать образование, а в этом районе высоток под аренду - тем более.
* Саму Испанию можно оставить за рамками обсуждения с точки зрения образования, но имно в сельско-хозяйственном\курортном городе странно оставаться жить.
Население 330к, не такое уж и село. Школы обычные как везде, есть университет нормальный, частные учебные заведения если надо.
Я ипотеку и не беру пока, мне ее и не дадут сейчас. Просто прицениваюсь, чтобы в мае когда дойдет дело до ипотеки и если меня все остальное будет устраивать я открыл свои записи и сравнил что было с ценами, что стало, какие объекты ушли, а какие так и висят полгода. Чтобы покупка была продуманной, а не наобум дали ипотеку и побежал купил первое попавшееся.
П.С. Не вижу ничего плохого в туристическом городе для детей. Город развивается, куча строек, все время что-то новое открывается. Это не Бердянск.
Тогда сбор среза реальной ситуации выглядит более оправданным.
На счёт места и времени покупки я бы не торопился, если прям не припекает.
Первый год в иммиграции не показателен, ещё не понятны многие вещи.
Возможно через пол года - год откроются глаза и захочется в другое место, но уже есть привязка к ипотеке, что со скромным европейским "нетто" сделает вас заложником ситуации.
Я вот привык к жизни на чемоданах и не хочу брать жильё, пока не буду уверен, что проживу хотя бы 4-5 лет в этом месте.
-
ava121
-
-
- Повідомлень: 38
- З нами з: 13.10.10
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 14 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 19 жов, 2022 20:57
ava121 написав:
Первый год в иммиграции не показателен, ещё не понятны многие вещи.
Возможно через пол года - год откроются глаза и захочется в другое место, но уже есть привязка к ипотеке, что со скромным европейским "нетто" сделает вас заложником ситуации.
Я вот привык к жизни на чемоданах и не хочу брать жильё, пока не буду уверен, что проживу хотя бы 4-5 лет в этом месте.
А что ипотека якорь? Берете и сдаете. Или можно порешать с банком. Американцы постоянно переезжают - както же решают? В любом случае при низких ставках выгоднее за свое платить чем лендлорду.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 6725
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1055 раз.
- Подякували: 1431 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 19 жов, 2022 23:38
BIGor написав: ava121 написав:
Первый год в иммиграции не показателен, ещё не понятны многие вещи.
Возможно через пол года - год откроются глаза и захочется в другое место, но уже есть привязка к ипотеке, что со скромным европейским "нетто" сделает вас заложником ситуации.
Я вот привык к жизни на чемоданах и не хочу брать жильё, пока не буду уверен, что проживу хотя бы 4-5 лет в этом месте.
А что ипотека якорь? Берете и сдаете. Или можно порешать с банком. Американцы постоянно переезжают - както же решают? В любом случае при низких ставках выгоднее за свое платить чем лендлорду.
Продать-то можно, но фактически нет смысла при аннуитете брать на короткий срок.
Попандос на риелтора, на фи банка,и еще мелкие платежи.
А для "сдать" - тоже не всегда можно.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 13799
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7211 раз.
- Подякували: 4280 раз.
-
- Профіль
-
3
3
2
Додано: Чет 20 жов, 2022 04:35
[quote="5498409:BIGor"].
Да. В среднем на 2 года это якорь. Кроме форсмажера. Другое дело, если с лендером договорится(сейчас это легко) и вписать как форс-мажор получение работы в другом городе. Тогда руки развязаны. Помимо низких ставок, есть property tax. К примеру, мне надо заплатить 26к до конца января. Мир сбалансирован.
Когда я покупал, было очень тяжело с лендером договорится. Вообще много подводных камней. А про американцев, что переезжают... 70% моих знакомых в IT в моей местности сейчас снимают.
-
Понаехал
-
-
- Повідомлень: 4052
- З нами з: 22.05.16
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 178 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 20 жов, 2022 07:10
rjkz написав: BIGor написав: ava121 написав:
Первый год в иммиграции не показателен, ещё не понятны многие вещи.
Возможно через пол года - год откроются глаза и захочется в другое место, но уже есть привязка к ипотеке, что со скромным европейским "нетто" сделает вас заложником ситуации.
Я вот привык к жизни на чемоданах и не хочу брать жильё, пока не буду уверен, что проживу хотя бы 4-5 лет в этом месте.
А что ипотека якорь? Берете и сдаете. Или можно порешать с банком. Американцы постоянно переезжают - както же решают? В любом случае при низких ставках выгоднее за свое платить чем лендлорду.
Продать-то можно, но фактически нет смысла при аннуитете брать на короткий срок.Попандос на риелтора, на фи банка,и еще мелкие платежи.
А для "сдать" - тоже не всегда можно.
Да, понятно, всякие страховки, оценки, брокеры итд. На ипотеку нужно решаться очень взвешенно. Жилье это не покупка хлеба - покупается раз в жизни.
А аннуитет - это кабала, я бы в жизни на такое не согласился. На местном рынке еще не узнавал, есть ли классическая схема.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 6725
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1055 раз.
- Подякували: 1431 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 20 жов, 2022 07:33
BIGor написав:
Да, понятно, всякие страховки, оценки, брокеры итд. На ипотеку нужно решаться очень взвешенно. Жилье это не покупка хлеба - покупается раз в жизни.
А аннуитет - это кабала, я бы в жизни на такое не согласился. На местном рынке еще не узнавал, есть ли классическая схема.
а чем так аннуитет не нравится? в нем же досрочное погашение не запрещено.
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 2490
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 366 раз.
- Подякували: 766 раз.
-
- Профіль
-
1
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|