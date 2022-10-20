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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 173174175176>
Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 07:54

Re: Еміграція, заробітчанство

  ava121 написав:И сам город выглядит не как место, где ребёнку можно дать образование, а в этом районе высоток под аренду - тем более.
* Саму Испанию можно оставить за рамками обсуждения с точки зрения образования, но имно в сельско-хозяйственном\курортном городе странно оставаться жить.

А можно тут подробнее? Аликанте по населению как наш большой обл. центр (330 тыс). Неужели на такой город там у них одна церковно-приходская сельськая бурса? :mrgreen:
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 10:10

Re: Еміграція, заробітчанство

  ava121 написав:Я может чего не понимаю в Аликанте и Испании в целом, но район расчитанный на туристов.

ИМНО перед кризисом влазить в ипотеку через месяц после переезда - немного рискованная затея при том, что ещё не устоялось мнение о стране и её плюсах-минусах.
И сам город выглядит не как место, где ребёнку можно дать образование, а в этом районе высоток под аренду - тем более.
* Саму Испанию можно оставить за рамками обсуждения с точки зрения образования, но имно в сельско-хозяйственном\курортном городе странно оставаться жить.

Население 330к, не такое уж и село. Школы обычные как везде, есть университет нормальный, частные учебные заведения если надо.
Я ипотеку и не беру пока, мне ее и не дадут сейчас. Просто прицениваюсь, чтобы в мае когда дойдет дело до ипотеки и если меня все остальное будет устраивать я открыл свои записи и сравнил что было с ценами, что стало, какие объекты ушли, а какие так и висят полгода. Чтобы покупка была продуманной, а не наобум дали ипотеку и побежал купил первое попавшееся.
П.С. Не вижу ничего плохого в туристическом городе для детей. Город развивается, куча строек, все время что-то новое открывается. Это не Бердянск.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 17:09

  Denik написав:
  rjkz написав:А если они будут жить не только или не столько в Украине, то вполне еще успеют стать состоятельными людьми, а не нищими украинскими пенсионерами.

Нищие украинские пенсионерьі - те, кто работал так-сяк или налогов не платил.
У меня мама в своих 61 работает, имеет недвижимость, помимо той в которой проживает, дачу у моря, сбережения, акции, депозитьі, нормальную пенсию.
Батя с 1998 сознательно не платил налогов, имеет минималку, не хватает денег на бензин.
А что в США, что в Европе там надо иметь 35 лет стажа, чтобьі +- нормальную пенсию иметь...

В СЩА надо иметь минимум 10 лет стажа с понижающим пенсию коэффициентом или 20 и более без него. Это для сощиал секьюрити пенсии. Причем не обязательно работать все годы без перерыва, чтобы год шел в стаж достаточно иметь инком от 8 куе за год, а выбрать для назначения размера пенсии любые 3 года.
Кроме сошиал секьюрити можно иметь собственные пенсионные планы и\или пенсию\пенсии от юниона\юнионов. Например, в МТА надо минимум отработать 10 лет и по достижению пенсионного возраста, будет пенсия от него и пожизненная медстраховка на супругов. Чем больше стаж, тем больше пенсия. Есть юнионы, где достаточно 5 лет отработать.
Ну и 401К и ему подобные никто не запрещал.
Я знаю человека, который отработал 30 лет и имеет 1200 пенсии и знаю человека, который отработал 15 лет и у него будет около 3,5-4, сейчас зарабатывает на перепродаже предметов коллекционирования больше, чем зарабатывал в МТА.

ЗЫ: Судя по возрасту родителей, вы еще достаточно молоды, чтобы знать о тех, кто закончил работать ранее начала 00-х. Их уравняла в пенсии инфляция,банкопады и девалы отняли сбережения. Да, почти у всех есть совковое жилье, в котором они сидят и грызут черствый хлеб, если еще не умерли и сохранили зубы.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 17:11

  BIGor написав:
  Denik написав:
  rjkz написав:А если они будут жить не только или не столько в Украине, то вполне еще успеют стать состоятельными людьми, а не нищими украинскими пенсионерами.

Нищие украинские пенсионерьі - те, кто работал так-сяк или налогов не платил.
У меня мама в своих 61 работает, имеет недвижимость, помимо той в которой проживает, дачу у моря, сбережения, акции, депозитьі, нормальную пенсию.
Батя с 1998 сознательно не платил налогов, имеет минималку, не хватает денег на бензин.
А что в США, что в Европе там надо иметь 35 лет стажа, чтобьі +- нормальную пенсию иметь...

И сколько таких "богатых" пенсионеров в Украине? 0,001%? За акции и дачу у моря - посмеялся)))
Рад, за твою маму, но вот пример - вдвоем работаем, платим налоги, а пока своей недвиги в Украине даже не заработали.
За стаж - вообще смешно написано, у нас тоже самое, но продолжительность жизни намного меньше.


Ну, может у молодого человека мама на потоках сидит.
Тогда он утаил еще много чего.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 19:12

  slonomag написав:
  ava121 написав:Я может чего не понимаю в Аликанте и Испании в целом, но район расчитанный на туристов.

ИМНО перед кризисом влазить в ипотеку через месяц после переезда - немного рискованная затея при том, что ещё не устоялось мнение о стране и её плюсах-минусах.
И сам город выглядит не как место, где ребёнку можно дать образование, а в этом районе высоток под аренду - тем более.
* Саму Испанию можно оставить за рамками обсуждения с точки зрения образования, но имно в сельско-хозяйственном\курортном городе странно оставаться жить.

Население 330к, не такое уж и село. Школы обычные как везде, есть университет нормальный, частные учебные заведения если надо.
Я ипотеку и не беру пока, мне ее и не дадут сейчас. Просто прицениваюсь, чтобы в мае когда дойдет дело до ипотеки и если меня все остальное будет устраивать я открыл свои записи и сравнил что было с ценами, что стало, какие объекты ушли, а какие так и висят полгода. Чтобы покупка была продуманной, а не наобум дали ипотеку и побежал купил первое попавшееся.
П.С. Не вижу ничего плохого в туристическом городе для детей. Город развивается, куча строек, все время что-то новое открывается. Это не Бердянск.


Тогда сбор среза реальной ситуации выглядит более оправданным.
На счёт места и времени покупки я бы не торопился, если прям не припекает.

Первый год в иммиграции не показателен, ещё не понятны многие вещи.
Возможно через пол года - год откроются глаза и захочется в другое место, но уже есть привязка к ипотеке, что со скромным европейским "нетто" сделает вас заложником ситуации.

Я вот привык к жизни на чемоданах и не хочу брать жильё, пока не буду уверен, что проживу хотя бы 4-5 лет в этом месте.
ava121
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 20:57

Re: Еміграція, заробітчанство

  ava121 написав:Первый год в иммиграции не показателен, ещё не понятны многие вещи.
Возможно через пол года - год откроются глаза и захочется в другое место, но уже есть привязка к ипотеке, что со скромным европейским "нетто" сделает вас заложником ситуации.

Я вот привык к жизни на чемоданах и не хочу брать жильё, пока не буду уверен, что проживу хотя бы 4-5 лет в этом месте.

А что ипотека якорь? Берете и сдаете. Или можно порешать с банком. Американцы постоянно переезжают - както же решают? В любом случае при низких ставках выгоднее за свое платить чем лендлорду.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 23:38

  BIGor написав:
  ava121 написав:Первый год в иммиграции не показателен, ещё не понятны многие вещи.
Возможно через пол года - год откроются глаза и захочется в другое место, но уже есть привязка к ипотеке, что со скромным европейским "нетто" сделает вас заложником ситуации.

Я вот привык к жизни на чемоданах и не хочу брать жильё, пока не буду уверен, что проживу хотя бы 4-5 лет в этом месте.

А что ипотека якорь? Берете и сдаете. Или можно порешать с банком. Американцы постоянно переезжают - както же решают? В любом случае при низких ставках выгоднее за свое платить чем лендлорду.


Продать-то можно, но фактически нет смысла при аннуитете брать на короткий срок.
Попандос на риелтора, на фи банка,и еще мелкие платежи.
А для "сдать" - тоже не всегда можно.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 04:35

[quote="5498409:BIGor"].
Да. В среднем на 2 года это якорь. Кроме форсмажера. Другое дело, если с лендером договорится(сейчас это легко) и вписать как форс-мажор получение работы в другом городе. Тогда руки развязаны. Помимо низких ставок, есть property tax. К примеру, мне надо заплатить 26к до конца января. Мир сбалансирован. :mrgreen:
Когда я покупал, было очень тяжело с лендером договорится. Вообще много подводных камней. А про американцев, что переезжают... 70% моих знакомых в IT в моей местности сейчас снимают.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 07:10

  rjkz написав:
  BIGor написав:
  ava121 написав:Первый год в иммиграции не показателен, ещё не понятны многие вещи.
Возможно через пол года - год откроются глаза и захочется в другое место, но уже есть привязка к ипотеке, что со скромным европейским "нетто" сделает вас заложником ситуации.

Я вот привык к жизни на чемоданах и не хочу брать жильё, пока не буду уверен, что проживу хотя бы 4-5 лет в этом месте.

А что ипотека якорь? Берете и сдаете. Или можно порешать с банком. Американцы постоянно переезжают - както же решают? В любом случае при низких ставках выгоднее за свое платить чем лендлорду.


Продать-то можно, но фактически нет смысла при аннуитете брать на короткий срок.
Попандос на риелтора, на фи банка,и еще мелкие платежи.
А для "сдать" - тоже не всегда можно.

Да, понятно, всякие страховки, оценки, брокеры итд. На ипотеку нужно решаться очень взвешенно. Жилье это не покупка хлеба - покупается раз в жизни.
А аннуитет - это кабала, я бы в жизни на такое не согласился. На местном рынке еще не узнавал, есть ли классическая схема.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 07:33

  BIGor написав:Да, понятно, всякие страховки, оценки, брокеры итд. На ипотеку нужно решаться очень взвешенно. Жилье это не покупка хлеба - покупается раз в жизни.
А аннуитет - это кабала, я бы в жизни на такое не согласился. На местном рынке еще не узнавал, есть ли классическая схема.

а чем так аннуитет не нравится? в нем же досрочное погашение не запрещено.
Shaman
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