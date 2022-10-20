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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 173174175176
Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 07:46

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Ну, может у молодого человека мама на потоках сидит.
Тогда он утаил еще много чего.

Ха-ха, сиділа на потоці учнів в гімназії та репетиторства в гімназії. Просто 1,5 ставки х офіційна зарплата х років 40 стажу дають достатню пенсію.
І навіть з ковідом/війною репетиторство просто перейшло онлайн...
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 09:11

  Denik написав:
  rjkz написав:Ну, может у молодого человека мама на потоках сидит.
Тогда он утаил еще много чего.

Ха-ха, сиділа на потоці учнів в гімназії та репетиторства в гімназії. Просто 1,5 ставки х офіційна зарплата х років 40 стажу дають достатню пенсію.
І навіть з ковідом/війною репетиторство просто перейшло онлайн...

Не тре заливати, тут всі дорослі люди. Казочки розказуй дітям.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 09:16

  Denik написав:
  drevlyanin написав:А ви маєте впевненість, що 100% зможете залишити в Україні своїй дитині(дітям) от ту суттєву спадщину?
Я от докладаю зусиль, але впевненості нема через обставини які в нас склалися.

Так, маю 100% впевненості.


Як на мене, то це дуже самовпевнена заява. Що може пережити війну(можливо тривалу або й не одну) світові економічні кризи, епідемії і т.і.? Нерухомість, валюта, акції, золото в злитках? Все це може бути знищене, відібране, знецінитися або стати недоступним на роки а то й назавжди. Може я сліпаюватий в цьому питанні, але не бачу 100% гарантії в жодному з інструментів та їх поєднанні, хіба що ви вкладете в кожний з перерахованих актвів не менше сотні кує, причому весь цей набір потрібно мати повним комплектом в різних частинах світу. Але для цього потрібно бути долларовим мультимільйонером як мінімум. 8)
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 09:18

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:Не тре заливати, тут всі дорослі люди. Казочки розказуй дітям.

То не казочки, а реалії життя. Знайомий викладач математики в виші на репетиторстві до ЗНО після того як виростив перших 2 дітей (до 23-25 з вищою освітою в КПІ/Шевченка), купив тачку, завів собі нову сім'ю (з принаймні дитиною), чи купляв квартиру під це - не знаю... Правда він трудоголік...
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 09:21

Re: Еміграція, заробітчанство

  drevlyanin написав:Як на мене, то це дуже самовпевнена заява. Що може пережити війну(можливо тривалу або й не одну) світові економічні кризи, епідемії і т.і.?

УБД/Компенсація у випадку моєї смерті + пільги дітям до того майна що є цілком достатньо.
Герої не вмирають...
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 09:37

  Denik написав:
  drevlyanin написав:Як на мене, то це дуже самовпевнена заява. Що може пережити війну(можливо тривалу або й не одну) світові економічні кризи, епідемії і т.і.?

УБД/Компенсація у випадку моєї смерті + пільги дітям до того майна що є цілком достатньо.
Герої не вмирають...


У мене теж був ваш оптимізм років до 35-40, а потім президентом став чивокуня (після ніякого пасічника) і пішло-поїхало...
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 09:58

  Denik написав:
  BIGor написав:Не тре заливати, тут всі дорослі люди. Казочки розказуй дітям.

То не казочки, а реалії життя. Знайомий викладач математики в виші на репетиторстві до ЗНО після того як виростив перших 2 дітей (до 23-25 з вищою освітою в КПІ/Шевченка), купив тачку, завів собі нову сім'ю (з принаймні дитиною), чи купляв квартиру під це - не знаю... Правда він трудоголік...

Якась гнила пропаганда. Одні саксесс сторі про успішних-успіхів.
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 10:14

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:Якась гнила пропаганда. Одні саксесс сторі про успішних-успіхів.

Трудоголізм, бо багато працював з 8 по 20 і по деяких суботах...
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