RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 174175176177>
Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 07:46

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Ну, может у молодого человека мама на потоках сидит.
Тогда он утаил еще много чего.

Ха-ха, сиділа на потоці учнів в гімназії та репетиторства в гімназії. Просто 1,5 ставки х офіційна зарплата х років 40 стажу дають достатню пенсію.
І навіть з ковідом/війною репетиторство просто перейшло онлайн...
Denik
 
Повідомлень: 1689
З нами з: 23.02.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1043 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 09:11

  Denik написав:
  rjkz написав:Ну, может у молодого человека мама на потоках сидит.
Тогда он утаил еще много чего.

Ха-ха, сиділа на потоці учнів в гімназії та репетиторства в гімназії. Просто 1,5 ставки х офіційна зарплата х років 40 стажу дають достатню пенсію.
І навіть з ковідом/війною репетиторство просто перейшло онлайн...

Не тре заливати, тут всі дорослі люди. Казочки розказуй дітям.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6727
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1055 раз.
Подякували: 1431 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 09:16

  Denik написав:
  drevlyanin написав:А ви маєте впевненість, що 100% зможете залишити в Україні своїй дитині(дітям) от ту суттєву спадщину?
Я от докладаю зусиль, але впевненості нема через обставини які в нас склалися.

Так, маю 100% впевненості.


Як на мене, то це дуже самовпевнена заява. Що може пережити війну(можливо тривалу або й не одну) світові економічні кризи, епідемії і т.і.? Нерухомість, валюта, акції, золото в злитках? Все це може бути знищене, відібране, знецінитися або стати недоступним на роки а то й назавжди. Може я сліпаюватий в цьому питанні, але не бачу 100% гарантії в жодному з інструментів та їх поєднанні, хіба що ви вкладете в кожний з перерахованих актвів не менше сотні кує, причому весь цей набір потрібно мати повним комплектом в різних частинах світу. Але для цього потрібно бути долларовим мультимільйонером як мінімум. 8)
drevlyanin
 
Повідомлень: 1050
З нами з: 01.04.20
Подякував: 433 раз.
Подякували: 407 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 09:18

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:Не тре заливати, тут всі дорослі люди. Казочки розказуй дітям.

То не казочки, а реалії життя. Знайомий викладач математики в виші на репетиторстві до ЗНО після того як виростив перших 2 дітей (до 23-25 з вищою освітою в КПІ/Шевченка), купив тачку, завів собі нову сім'ю (з принаймні дитиною), чи купляв квартиру під це - не знаю... Правда він трудоголік...
Denik
 
Повідомлень: 1689
З нами з: 23.02.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1043 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 09:21

Re: Еміграція, заробітчанство

  drevlyanin написав:Як на мене, то це дуже самовпевнена заява. Що може пережити війну(можливо тривалу або й не одну) світові економічні кризи, епідемії і т.і.?

УБД/Компенсація у випадку моєї смерті + пільги дітям до того майна що є цілком достатньо.
Герої не вмирають...
Denik
 
Повідомлень: 1689
З нами з: 23.02.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1043 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 09:37

  Denik написав:
  drevlyanin написав:Як на мене, то це дуже самовпевнена заява. Що може пережити війну(можливо тривалу або й не одну) світові економічні кризи, епідемії і т.і.?

УБД/Компенсація у випадку моєї смерті + пільги дітям до того майна що є цілком достатньо.
Герої не вмирають...


У мене теж був ваш оптимізм років до 35-40, а потім президентом став чивокуня (після ніякого пасічника) і пішло-поїхало...
drevlyanin
 
Повідомлень: 1050
З нами з: 01.04.20
Подякував: 433 раз.
Подякували: 407 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 09:58

  Denik написав:
  BIGor написав:Не тре заливати, тут всі дорослі люди. Казочки розказуй дітям.

То не казочки, а реалії життя. Знайомий викладач математики в виші на репетиторстві до ЗНО після того як виростив перших 2 дітей (до 23-25 з вищою освітою в КПІ/Шевченка), купив тачку, завів собі нову сім'ю (з принаймні дитиною), чи купляв квартиру під це - не знаю... Правда він трудоголік...

Якась гнила пропаганда. Одні саксесс сторі про успішних-успіхів.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6727
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1055 раз.
Подякували: 1431 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 10:14

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:Якась гнила пропаганда. Одні саксесс сторі про успішних-успіхів.

Трудоголізм, бо багато працював з 8 по 20 і по деяких суботах...
Denik
 
Повідомлень: 1689
З нами з: 23.02.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1043 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 10:27

  Denik написав:
  BIGor написав:Якась гнила пропаганда. Одні саксесс сторі про успішних-успіхів.

Трудоголізм, бо багато працював з 8 по 20 і по деяких суботах...

Гнила пропаганда, я багато часу працював і по 7 днів на тиждень, і після роботи до 24 годин, і ніяких квартир і авто не маю. Так що пишіть цю пропаганду на гілках про КРЖН.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6727
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1055 раз.
Подякували: 1431 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 11:19

  Denik написав:
  BIGor написав:Не тре заливати, тут всі дорослі люди. Казочки розказуй дітям.

То не казочки, а реалії життя. Знайомий викладач математики в виші на репетиторстві до ЗНО після того як виростив перших 2 дітей (до 23-25 з вищою освітою в КПІ/Шевченка), купив тачку, завів собі нову сім'ю (з принаймні дитиною), чи купляв квартиру під це - не знаю... Правда він трудоголік...

Преподаватель в ВУЗе - это и есть типичный чел на потоке. Левак от заочников льется просто рекой: за контрольные, зачеты, экзамены. Да и со стационара копеечка капает каждую сессию.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 11513
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1569 раз.
Подякували: 3439 раз.
 
Профіль
2
2
1
  #<1 ... 174175176177>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.