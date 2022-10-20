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#<1 ... 174175176177 Додано: Чет 20 жов, 2022 11:19 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Гнила пропаганда, я багато часу працював і по 7 днів на тиждень, і після роботи до 24 годин, і ніяких квартир і авто не маю. Так що пишіть цю пропаганду на гілках про КРЖН. Гнила пропаганда, я багато часу працював і по 7 днів на тиждень, і після роботи до 24 годин, і ніяких квартир і авто не маю. Так що пишіть цю пропаганду на гілках про КРЖН.

Ще ж справа у рейті. Ясно, що краще викладача з вишу математику знають лише десь в інституті математики академії наук (0,0001% від суспільства). Тобто він попадає в 0,01% найбільш кваліфікованих в суспільстві та в 1-2% в своїй галузі;

Ви впевнені, що в своїй галузі потрапляєте в 1-2% найбільш кваліфікованих фахівців? І що ви, наприклад, зробили, щоб потрапити в 25% найбільш кваліфікованих? Ще ж справа у рейті. Ясно, що краще викладача з вишу математику знають лише десь в інституті математики академії наук (0,0001% від суспільства). Тобто він попадає в 0,01% найбільш кваліфікованих в суспільстві та в 1-2% в своїй галузі;Ви впевнені, що в своїй галузі потрапляєте в 1-2% найбільш кваліфікованих фахівців? І що ви, наприклад, зробили, щоб потрапити в 25% найбільш кваліфікованих? Denik Повідомлень: 1689 З нами з: 23.02.09 Подякував: 544 раз. Подякували: 1043 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 жов, 2022 11:25 Re: Еміграція, заробітчанство antey1969 написав: Преподаватель в ВУЗе - это и есть типичный чел на потоке. Левак от заочников льется просто рекой: за контрольные, зачеты, экзамены. Да и со стационара копеечка капает каждую сессию. Преподаватель в ВУЗе - это и есть типичный чел на потоке. Левак от заочников льется просто рекой: за контрольные, зачеты, экзамены. Да и со стационара копеечка капает каждую сессию.

Це можливо і було в веселі 90-ті, такі кадри або вже повмирали, або їх повиганяли...

Набагато цікавіше з відносно дешевих студентів, які не розібралися в ринку праці зробити контору (хоча б в тому самому ІТ) та заробляти на цьому))) Це можливо і було в веселі 90-ті, такі кадри або вже повмирали, або їх повиганяли...Набагато цікавіше з відносно дешевих студентів, які не розібралися в ринку праці зробити контору (хоча б в тому самому ІТ) та заробляти на цьому))) Denik Повідомлень: 1689 З нами з: 23.02.09 Подякував: 544 раз. Подякували: 1043 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 жов, 2022 11:34 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: rjkz написав: BIGor написав: А что ипотека якорь? Берете и сдаете. Или можно порешать с банком. Американцы постоянно переезжают - както же решают? В любом случае при низких ставках выгоднее за свое платить чем лендлорду. А что ипотека якорь? Берете и сдаете. Или можно порешать с банком. Американцы постоянно переезжают - както же решают? В любом случае при низких ставках выгоднее за свое платить чем лендлорду.



Продать-то можно, но фактически нет смысла при аннуитете брать на короткий срок.

Попандос на риелтора, на фи банка,и еще мелкие платежи.

А для "сдать" - тоже не всегда можно. Продать-то можно, но фактически нет смысла при аннуитете брать на короткий срок.А для "сдать" - тоже не всегда можно.

Да, понятно, всякие страховки, оценки, брокеры итд. На ипотеку нужно решаться очень взвешенно. Жилье это не покупка хлеба - покупается раз в жизни.

А аннуитет - это кабала, я бы в жизни на такое не согласился. На местном рынке еще не узнавал, есть ли классическая схема. Да, понятно, всякие страховки, оценки, брокеры итд. На ипотеку нужно решаться очень взвешенно. Жилье это не покупка хлеба - покупается раз в жизни.А аннуитет - это кабала, я бы в жизни на такое не согласился. На местном рынке еще не узнавал, есть ли классическая схема. Чого одразу "раз в житті"?

Щодо ануїтет vs класична схема - у обох є плюси і мінуси, загалом треба дивитися на ставку і очікувану інфляцію Чого одразу "раз в житті"?Щодо ануїтет vs класична схема - у обох є плюси і мінуси, загалом треба дивитися на ставку і очікувану інфляцію Faceless

Модератор Повідомлень: 32150 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1357 раз. Подякували: 7599 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 жов, 2022 11:54 Re: Еміграція, заробітчанство Faceless написав: Чого одразу "раз в житті"? Чого одразу "раз в житті"?

Сужу по своїй сімї за останні 110 років, було тільки дві покупки (в совку отримання) житла на 4 покоління. При незалежній Україні цей щанс прямує до нуля нажаль. Сужу по своїй сімї за останні 110 років, було тільки дві покупки (в совку отримання) житла на 4 покоління. При незалежній Україні цей щанс прямує до нуля нажаль. BIGor

Повідомлень: 6727 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1055 раз. Подякували: 1431 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 174175176177 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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