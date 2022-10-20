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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 20 жов, 2022 11:19
BIGor написав:
Гнила пропаганда, я багато часу працював і по 7 днів на тиждень, і після роботи до 24 годин, і ніяких квартир і авто не маю. Так що пишіть цю пропаганду на гілках про КРЖН.
Ще ж справа у рейті. Ясно, що краще викладача з вишу математику знають лише десь в інституті математики академії наук (0,0001% від суспільства). Тобто він попадає в 0,01% найбільш кваліфікованих в суспільстві та в 1-2% в своїй галузі;
Ви впевнені, що в своїй галузі потрапляєте в 1-2% найбільш кваліфікованих фахівців? І що ви, наприклад, зробили, щоб потрапити в 25% найбільш кваліфікованих?
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Додано: Чет 20 жов, 2022 11:25
antey1969 написав:
Преподаватель в ВУЗе - это и есть типичный чел на потоке. Левак от заочников льется просто рекой: за контрольные, зачеты, экзамены. Да и со стационара копеечка капает каждую сессию.
Це можливо і було в веселі 90-ті, такі кадри або вже повмирали, або їх повиганяли...
Набагато цікавіше з відносно дешевих студентів, які не розібралися в ринку праці зробити контору (хоча б в тому самому ІТ) та заробляти на цьому)))
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Додано: Чет 20 жов, 2022 11:34
BIGor написав: rjkz написав: BIGor написав:
А что ипотека якорь? Берете и сдаете. Или можно порешать с банком. Американцы постоянно переезжают - както же решают? В любом случае при низких ставках выгоднее за свое платить чем лендлорду.
Продать-то можно, но фактически нет смысла при аннуитете брать на короткий срок.Попандос на риелтора, на фи банка,и еще мелкие платежи.
А для "сдать" - тоже не всегда можно.
Да, понятно, всякие страховки, оценки, брокеры итд. На ипотеку нужно решаться очень взвешенно. Жилье это не покупка хлеба - покупается раз в жизни.
А аннуитет - это кабала, я бы в жизни на такое не согласился. На местном рынке еще не узнавал, есть ли классическая схема.
Чого одразу "раз в житті"?
Щодо ануїтет vs класична схема - у обох є плюси і мінуси, загалом треба дивитися на ставку і очікувану інфляцію
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Додано: Чет 20 жов, 2022 11:54
Faceless написав:
Чого одразу "раз в житті"?
Сужу по своїй сімї за останні 110 років, було тільки дві покупки (в совку отримання) житла на 4 покоління. При незалежній Україні цей щанс прямує до нуля нажаль.
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BIGor
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