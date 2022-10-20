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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 20 жов, 2022 11:19
BIGor написав:
Гнила пропаганда, я багато часу працював і по 7 днів на тиждень, і після роботи до 24 годин, і ніяких квартир і авто не маю. Так що пишіть цю пропаганду на гілках про КРЖН.
Ще ж справа у рейті. Ясно, що краще викладача з вишу математику знають лише десь в інституті математики академії наук (0,0001% від суспільства). Тобто він попадає в 0,01% найбільш кваліфікованих в суспільстві та в 1-2% в своїй галузі;
Ви впевнені, що в своїй галузі потрапляєте в 1-2% найбільш кваліфікованих фахівців? І що ви, наприклад, зробили, щоб потрапити в 25% найбільш кваліфікованих?
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Додано: Чет 20 жов, 2022 11:25
antey1969 написав:
Преподаватель в ВУЗе - это и есть типичный чел на потоке. Левак от заочников льется просто рекой: за контрольные, зачеты, экзамены. Да и со стационара копеечка капает каждую сессию.
Це можливо і було в веселі 90-ті, такі кадри або вже повмирали, або їх повиганяли...
Набагато цікавіше з відносно дешевих студентів, які не розібралися в ринку праці зробити контору (хоча б в тому самому ІТ) та заробляти на цьому)))
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Додано: Чет 20 жов, 2022 11:34
BIGor написав: rjkz написав: BIGor написав:
А что ипотека якорь? Берете и сдаете. Или можно порешать с банком. Американцы постоянно переезжают - както же решают? В любом случае при низких ставках выгоднее за свое платить чем лендлорду.
Продать-то можно, но фактически нет смысла при аннуитете брать на короткий срок.Попандос на риелтора, на фи банка,и еще мелкие платежи.
А для "сдать" - тоже не всегда можно.
Да, понятно, всякие страховки, оценки, брокеры итд. На ипотеку нужно решаться очень взвешенно. Жилье это не покупка хлеба - покупается раз в жизни.
А аннуитет - это кабала, я бы в жизни на такое не согласился. На местном рынке еще не узнавал, есть ли классическая схема.
Чого одразу "раз в житті"?
Щодо ануїтет vs класична схема - у обох є плюси і мінуси, загалом треба дивитися на ставку і очікувану інфляцію
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Додано: Чет 20 жов, 2022 11:54
Faceless написав:
Чого одразу "раз в житті"?
Сужу по своїй сімї за останні 110 років, було тільки дві покупки (в совку отримання) житла на 4 покоління. При незалежній Україні цей щанс прямує до нуля нажаль.
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BIGor
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Додано: Чет 20 жов, 2022 13:41
slonomag написав:
Универсалы в основном. На 80%. Просто время ограничено и когда уже делаешь 1-2 проекта, а к тебе старый клиент вылазит с тасками, то чтобы его не потерять есть смысл перекинуть его на знакомого фрилансера, пусть ты денег не заработаешь с этих тасков, зато клиент не уйдет нового кодера искать. Ну или бывает так что у тебя есть клиент, ты делаешь ему сайт уже 5 лет, и тут он хочет приложение. А ты не умеешь. Если сказать что иди ищи другого кодера, я этим не занимаюсь, то есть риск что клиент найдет тебе замену. А так свой человек ему то приложение сделает, а ты и дальше будешь сайтом заниматься. Мне например так заказ этим летом и пришел на 2 приложения. И я получается заработал, и тот чувак что скинул заказ на меня, дальше сидит и делает клиенту веб.
А можно привести типичный пример универсала из вашей "группы" ?
Сколько лет и какими технологиями на высоком уровне владеет.
От вас возвращались на офисную работу в официальные ИТ-конторы ?
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vladimir07
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Додано: Чет 20 жов, 2022 14:33
vladimir07 написав:
А можно привести типичный пример универсала из вашей "группы" ?
Сколько лет и какими технологиями на высоком уровне владеет.
От вас возвращались на офисную работу в официальные ИТ-конторы ?
Самый "нуб" 8 лет опыта. Джуном его между собой называем ) Ну например у меня php, js, vue, java, swift, kotlin. Ну и по мелочи всякая фигня, то что меньше 2х лет активного использования я не считаю. Остальные +/- такие же. Ну некоторые чисто на вебе, тоесть у них вместо java, swift, kotlin какой-то react и node например.
Уходят те у кого 1-2 технологии. Таким лучше в продуктовых компаниях. Сидишь себе и пилишь фотошоп 48 на одном языке в течении 15 лет. Я так не могу, но некоторых это устраивает, С - Стабильность
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Додано: Чет 20 жов, 2022 14:35
BIGor написав: Faceless написав:
Чого одразу "раз в житті"?
Сужу по своїй сімї за останні 110 років, було тільки дві покупки (в совку отримання) житла на 4 покоління. При незалежній Україні цей щанс прямує до нуля нажаль.
Надто мала вибірка насправді, щоб робити такі висновки.
Я бачу цілком протилежну ситуацію, і по друзям/знайомим - люди придбали власну нерухомість, плюс під оренду, авто і т п. Тобто це цілком реально в Україні, причому цілком легально, без якоїсь корупції, і в різних галузях.
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Додано: Чет 20 жов, 2022 14:39
Faceless написав: BIGor написав: Faceless написав:
Чого одразу "раз в житті"?
Сужу по своїй сімї за останні 110 років, було тільки дві покупки (в совку отримання) житла на 4 покоління. При незалежній Україні цей щанс прямує до нуля нажаль.
Надто мала вибірка насправді, щоб робити такі висновки.
Я бачу цілком протилежну ситуацію, і по друзям/знайомим - люди придбали власну нерухомість, плюс під оренду, авто і т п. Тобто це цілком реально в Україні, причому цілком легально, без якоїсь корупції, і в різних галузях.
Ну не дарма існує таке поняття "Київ Фейслеса"
. В Вас одна ситуація, а в мене реальність завсім інша. Кому повезло - купили, кому не повезло - стали емігрантами.
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BIGor
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Додано: Чет 20 жов, 2022 14:41
slonomag написав:
например у меня php, js, vue, java, swift, kotlin.
Як Ви це все переварюєте? Особливо swift та kotlin? Це ж зовсім інші галактики. Мені поки тільки одна мова дається.
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Додано: Чет 20 жов, 2022 15:05
BIGor написав: slonomag написав:
например у меня php, js, vue, java, swift, kotlin.
Як Ви це все переварюєте? Особливо swift та kotlin? Це ж зовсім інші галактики. Мені поки тільки одна мова дається.
Ну я еще с С# и as3 начинал (флеш игры вконтакте мб помните, пара из них мои). За 15 лет мне впринципе уже пофиг какой язык. Свифт кстати вообще учил делая заказ ) посмотрел доки что там легко (особенно когда уже изучил android разработку), взял заказ на небольшое приложение к онлайн магазину (просто выводить все то, что на сайте) и сразу в браузере доки, в альт-табе xcode и делаешь приложение. Тем более что там половина работы это верстка в эдиторе, самого кода в разы меньше чем в других языках.
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slonomag
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