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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 175176177178> Додано: Чет 20 жов, 2022 11:19 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Гнила пропаганда, я багато часу працював і по 7 днів на тиждень, і після роботи до 24 годин, і ніяких квартир і авто не маю. Так що пишіть цю пропаганду на гілках про КРЖН. Гнила пропаганда, я багато часу працював і по 7 днів на тиждень, і після роботи до 24 годин, і ніяких квартир і авто не маю. Так що пишіть цю пропаганду на гілках про КРЖН.

Ще ж справа у рейті. Ясно, що краще викладача з вишу математику знають лише десь в інституті математики академії наук (0,0001% від суспільства). Тобто він попадає в 0,01% найбільш кваліфікованих в суспільстві та в 1-2% в своїй галузі;

Ви впевнені, що в своїй галузі потрапляєте в 1-2% найбільш кваліфікованих фахівців? І що ви, наприклад, зробили, щоб потрапити в 25% найбільш кваліфікованих? Ще ж справа у рейті. Ясно, що краще викладача з вишу математику знають лише десь в інституті математики академії наук (0,0001% від суспільства). Тобто він попадає в 0,01% найбільш кваліфікованих в суспільстві та в 1-2% в своїй галузі;Ви впевнені, що в своїй галузі потрапляєте в 1-2% найбільш кваліфікованих фахівців? І що ви, наприклад, зробили, щоб потрапити в 25% найбільш кваліфікованих? Denik Повідомлень: 1690 З нами з: 23.02.09 Подякував: 544 раз. Подякували: 1043 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 жов, 2022 11:25 Re: Еміграція, заробітчанство antey1969 написав: Преподаватель в ВУЗе - это и есть типичный чел на потоке. Левак от заочников льется просто рекой: за контрольные, зачеты, экзамены. Да и со стационара копеечка капает каждую сессию. Преподаватель в ВУЗе - это и есть типичный чел на потоке. Левак от заочников льется просто рекой: за контрольные, зачеты, экзамены. Да и со стационара копеечка капает каждую сессию.

Це можливо і було в веселі 90-ті, такі кадри або вже повмирали, або їх повиганяли...

Набагато цікавіше з відносно дешевих студентів, які не розібралися в ринку праці зробити контору (хоча б в тому самому ІТ) та заробляти на цьому))) Це можливо і було в веселі 90-ті, такі кадри або вже повмирали, або їх повиганяли...Набагато цікавіше з відносно дешевих студентів, які не розібралися в ринку праці зробити контору (хоча б в тому самому ІТ) та заробляти на цьому))) Denik Повідомлень: 1690 З нами з: 23.02.09 Подякував: 544 раз. Подякували: 1043 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 жов, 2022 11:34 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: rjkz написав: BIGor написав: А что ипотека якорь? Берете и сдаете. Или можно порешать с банком. Американцы постоянно переезжают - както же решают? В любом случае при низких ставках выгоднее за свое платить чем лендлорду. А что ипотека якорь? Берете и сдаете. Или можно порешать с банком. Американцы постоянно переезжают - както же решают? В любом случае при низких ставках выгоднее за свое платить чем лендлорду.



Продать-то можно, но фактически нет смысла при аннуитете брать на короткий срок.

Попандос на риелтора, на фи банка,и еще мелкие платежи.

А для "сдать" - тоже не всегда можно. Продать-то можно, но фактически нет смысла при аннуитете брать на короткий срок.А для "сдать" - тоже не всегда можно.

Да, понятно, всякие страховки, оценки, брокеры итд. На ипотеку нужно решаться очень взвешенно. Жилье это не покупка хлеба - покупается раз в жизни.

А аннуитет - это кабала, я бы в жизни на такое не согласился. На местном рынке еще не узнавал, есть ли классическая схема. Да, понятно, всякие страховки, оценки, брокеры итд. На ипотеку нужно решаться очень взвешенно. Жилье это не покупка хлеба - покупается раз в жизни.А аннуитет - это кабала, я бы в жизни на такое не согласился. На местном рынке еще не узнавал, есть ли классическая схема. Чого одразу "раз в житті"?

Щодо ануїтет vs класична схема - у обох є плюси і мінуси, загалом треба дивитися на ставку і очікувану інфляцію Чого одразу "раз в житті"?Щодо ануїтет vs класична схема - у обох є плюси і мінуси, загалом треба дивитися на ставку і очікувану інфляцію Faceless

Модератор Повідомлень: 32154 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1357 раз. Подякували: 7600 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 жов, 2022 11:54 Re: Еміграція, заробітчанство Faceless написав: Чого одразу "раз в житті"? Чого одразу "раз в житті"?

Сужу по своїй сімї за останні 110 років, було тільки дві покупки (в совку отримання) житла на 4 покоління. При незалежній Україні цей щанс прямує до нуля нажаль. Сужу по своїй сімї за останні 110 років, було тільки дві покупки (в совку отримання) житла на 4 покоління. При незалежній Україні цей щанс прямує до нуля нажаль. BIGor

Повідомлень: 6729 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1055 раз. Подякували: 1431 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 жов, 2022 13:41 slonomag написав: Универсалы в основном. На 80%. Просто время ограничено и когда уже делаешь 1-2 проекта, а к тебе старый клиент вылазит с тасками, то чтобы его не потерять есть смысл перекинуть его на знакомого фрилансера, пусть ты денег не заработаешь с этих тасков, зато клиент не уйдет нового кодера искать. Ну или бывает так что у тебя есть клиент, ты делаешь ему сайт уже 5 лет, и тут он хочет приложение. А ты не умеешь. Если сказать что иди ищи другого кодера, я этим не занимаюсь, то есть риск что клиент найдет тебе замену. А так свой человек ему то приложение сделает, а ты и дальше будешь сайтом заниматься. Мне например так заказ этим летом и пришел на 2 приложения. И я получается заработал, и тот чувак что скинул заказ на меня, дальше сидит и делает клиенту веб.

Универсалы в основном. На 80%. Просто время ограничено и когда уже делаешь 1-2 проекта, а к тебе старый клиент вылазит с тасками, то чтобы его не потерять есть смысл перекинуть его на знакомого фрилансера, пусть ты денег не заработаешь с этих тасков, зато клиент не уйдет нового кодера искать. Ну или бывает так что у тебя есть клиент, ты делаешь ему сайт уже 5 лет, и тут он хочет приложение. А ты не умеешь. Если сказать что иди ищи другого кодера, я этим не занимаюсь, то есть риск что клиент найдет тебе замену. А так свой человек ему то приложение сделает, а ты и дальше будешь сайтом заниматься. Мне например так заказ этим летом и пришел на 2 приложения. И я получается заработал, и тот чувак что скинул заказ на меня, дальше сидит и делает клиенту веб.



А можно привести типичный пример универсала из вашей "группы" ?

Сколько лет и какими технологиями на высоком уровне владеет.

От вас возвращались на офисную работу в официальные ИТ-конторы ? А можно привести типичный пример универсала из вашей "группы" ?Сколько лет и какими технологиями на высоком уровне владеет.От вас возвращались на офисную работу в официальные ИТ-конторы ? vladimir07 Повідомлень: 1740 З нами з: 30.01.14 Подякував: 51 раз. Подякували: 135 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 жов, 2022 14:33 vladimir07 написав: А можно привести типичный пример универсала из вашей "группы" ?

Сколько лет и какими технологиями на высоком уровне владеет.

От вас возвращались на офисную работу в официальные ИТ-конторы ? А можно привести типичный пример универсала из вашей "группы" ?Сколько лет и какими технологиями на высоком уровне владеет.От вас возвращались на офисную работу в официальные ИТ-конторы ?

Самый "нуб" 8 лет опыта. Джуном его между собой называем ) Ну например у меня php, js, vue, java, swift, kotlin. Ну и по мелочи всякая фигня, то что меньше 2х лет активного использования я не считаю. Остальные +/- такие же. Ну некоторые чисто на вебе, тоесть у них вместо java, swift, kotlin какой-то react и node например.

Уходят те у кого 1-2 технологии. Таким лучше в продуктовых компаниях. Сидишь себе и пилишь фотошоп 48 на одном языке в течении 15 лет. Я так не могу, но некоторых это устраивает, С - Стабильность Самый "нуб" 8 лет опыта. Джуном его между собой называем ) Ну например у меня php, js, vue, java, swift, kotlin. Ну и по мелочи всякая фигня, то что меньше 2х лет активного использования я не считаю. Остальные +/- такие же. Ну некоторые чисто на вебе, тоесть у них вместо java, swift, kotlin какой-то react и node например.Уходят те у кого 1-2 технологии. Таким лучше в продуктовых компаниях. Сидишь себе и пилишь фотошоп 48 на одном языке в течении 15 лет. Я так не могу, но некоторых это устраивает, С - Стабильность slonomag Повідомлень: 120 З нами з: 23.11.17 Подякував: 5 раз. Подякували: 12 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 жов, 2022 14:35 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Faceless написав: Чого одразу "раз в житті"? Чого одразу "раз в житті"?

Сужу по своїй сімї за останні 110 років, було тільки дві покупки (в совку отримання) житла на 4 покоління. При незалежній Україні цей щанс прямує до нуля нажаль. Сужу по своїй сімї за останні 110 років, було тільки дві покупки (в совку отримання) житла на 4 покоління. При незалежній Україні цей щанс прямує до нуля нажаль.

Надто мала вибірка насправді, щоб робити такі висновки.

Я бачу цілком протилежну ситуацію, і по друзям/знайомим - люди придбали власну нерухомість, плюс під оренду, авто і т п. Тобто це цілком реально в Україні, причому цілком легально, без якоїсь корупції, і в різних галузях. Надто мала вибірка насправді, щоб робити такі висновки.Я бачу цілком протилежну ситуацію, і по друзям/знайомим - люди придбали власну нерухомість, плюс під оренду, авто і т п. Тобто це цілком реально в Україні, причому цілком легально, без якоїсь корупції, і в різних галузях. Faceless

Модератор Повідомлень: 32154 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1357 раз. Подякували: 7600 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 жов, 2022 14:39 Faceless написав: BIGor написав: Faceless написав: Чого одразу "раз в житті"? Чого одразу "раз в житті"?

Сужу по своїй сімї за останні 110 років, було тільки дві покупки (в совку отримання) житла на 4 покоління. При незалежній Україні цей щанс прямує до нуля нажаль. Сужу по своїй сімї за останні 110 років, було тільки дві покупки (в совку отримання) житла на 4 покоління. При незалежній Україні цей щанс прямує до нуля нажаль.

Надто мала вибірка насправді, щоб робити такі висновки.

Я бачу цілком протилежну ситуацію, і по друзям/знайомим - люди придбали власну нерухомість, плюс під оренду, авто і т п. Тобто це цілком реально в Україні, причому цілком легально, без якоїсь корупції, і в різних галузях. Надто мала вибірка насправді, щоб робити такі висновки.Я бачу цілком протилежну ситуацію, і по друзям/знайомим - люди придбали власну нерухомість, плюс під оренду, авто і т п. Тобто це цілком реально в Україні, причому цілком легально, без якоїсь корупції, і в різних галузях.

Ну не дарма існує таке поняття "Київ Фейслеса" . В Вас одна ситуація, а в мене реальність завсім інша. Кому повезло - купили, кому не повезло - стали емігрантами. Ну не дарма існує таке поняття "Київ Фейслеса". В Вас одна ситуація, а в мене реальність завсім інша. Кому повезло - купили, кому не повезло - стали емігрантами. BIGor

Повідомлень: 6729 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1055 раз. Подякували: 1431 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 жов, 2022 14:41 Re: Еміграція, заробітчанство slonomag написав: например у меня php, js, vue, java, swift, kotlin. например у меня php, js, vue, java, swift, kotlin.

Як Ви це все переварюєте? Особливо swift та kotlin? Це ж зовсім інші галактики. Мені поки тільки одна мова дається. Як Ви це все переварюєте? Особливо swift та kotlin? Це ж зовсім інші галактики. Мені поки тільки одна мова дається. BIGor

Повідомлень: 6729 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1055 раз. Подякували: 1431 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 жов, 2022 15:05 BIGor написав: slonomag написав: например у меня php, js, vue, java, swift, kotlin. например у меня php, js, vue, java, swift, kotlin.

Як Ви це все переварюєте? Особливо swift та kotlin? Це ж зовсім інші галактики. Мені поки тільки одна мова дається. Як Ви це все переварюєте? Особливо swift та kotlin? Це ж зовсім інші галактики. Мені поки тільки одна мова дається.

Ну я еще с С# и as3 начинал (флеш игры вконтакте мб помните, пара из них мои). За 15 лет мне впринципе уже пофиг какой язык. Свифт кстати вообще учил делая заказ ) посмотрел доки что там легко (особенно когда уже изучил android разработку), взял заказ на небольшое приложение к онлайн магазину (просто выводить все то, что на сайте) и сразу в браузере доки, в альт-табе xcode и делаешь приложение. Тем более что там половина работы это верстка в эдиторе, самого кода в разы меньше чем в других языках. Ну я еще с С# и as3 начинал (флеш игры вконтакте мб помните, пара из них мои). За 15 лет мне впринципе уже пофиг какой язык. Свифт кстати вообще учил делая заказ ) посмотрел доки что там легко (особенно когда уже изучил android разработку), взял заказ на небольшое приложение к онлайн магазину (просто выводить все то, что на сайте) и сразу в браузере доки, в альт-табе xcode и делаешь приложение. Тем более что там половина работы это верстка в эдиторе, самого кода в разы меньше чем в других языках. slonomag Повідомлень: 120 З нами з: 23.11.17 Подякував: 5 раз. Подякували: 12 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 175176177178> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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