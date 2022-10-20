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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 20 жов, 2022 15:44
BIGor написав: rjkz написав: BIGor написав:
А что ипотека якорь? Берете и сдаете. Или можно порешать с банком. Американцы постоянно переезжают - както же решают? В любом случае при низких ставках выгоднее за свое платить чем лендлорду.
Продать-то можно, но фактически нет смысла при аннуитете брать на короткий срок.Попандос на риелтора, на фи банка,и еще мелкие платежи.
А для "сдать" - тоже не всегда можно.
Да, понятно, всякие страховки, оценки, брокеры итд. На ипотеку нужно решаться очень взвешенно. Жилье это не покупка хлеба - покупается раз в жизни.
А аннуитет - это кабала, я бы в жизни на такое не согласился. На местном рынке еще не узнавал, есть ли классическая схема.
Знакомый покупает под аренду маленькие квартирки, там примерно платеж по мортгиджу БЫЛ равен ренту.
Арендаторы оплачивают мортгидж. Его только даун.
Сейчас интерес рейт дурной, смысла особого нет.
Надо дождаться снижения учетки и на начинающем расти рынке брать под аренду.
В моем случае проблема в том, что я смотрю под аренду то, что потом смогу использовать как собственное жилье. А такое пока не подешевело или есть ограничения типа "сдавать можно после 2-3 лет собственного проживания". Мне как раз наоборот надо. Чтобы посдавать, а потом жить самому.
Разница-же между тем, что можно купить и сдать и купить и жить примерно 200 куе. То есть, вообще нет смысла сдавать.
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Додано: Чет 20 жов, 2022 15:48
Shaman написав: BIGor написав:
Да, понятно, всякие страховки, оценки, брокеры итд. На ипотеку нужно решаться очень взвешенно. Жилье это не покупка хлеба - покупается раз в жизни.
А аннуитет - это кабала, я бы в жизни на такое не согласился. На местном рынке еще не узнавал, есть ли классическая схема.
а чем так аннуитет не нравится? в нем же досрочное погашение не запрещено.
Не запрещено.
Но если жить в таком жилье не очень долго, то выгоды финансовой нет.
Банк будет получать %% вместо лендлорда, но с гораздо бОльшей ответственностью и гемором.
Вот если купить сабжект ту мортгидж, то это интересно, но все шарахаются от этого как от чумного.
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Додано: Чет 20 жов, 2022 15:53
Denik написав: rjkz написав:
Ну, может у молодого человека мама на потоках сидит.
Тогда он утаил еще много чего.
Ха-ха, сиділа на потоці учнів в гімназії та репетиторства в гімназії. Просто 1,5 ставки х офіційна зарплата х років 40 стажу дають достатню пенсію.
І навіть з ковідом/війною репетиторство просто перейшло онлайн...
А!
Такого плана.
Ну что-ж, желаю вашей маме не испытать тех разочарований, которые до нее имели пенсионеры на протяжении всей истории независимой Украины.
И далеко не самые глупые.
Что такое солидарная система в соченании с инфляцией и девальвацией очень скоро она прочувствует и увидит что ее стаж и белая зарплата не спасут от уравниловки с остальными.
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Додано: Чет 20 жов, 2022 15:57
drevlyanin написав: Denik написав: drevlyanin написав:
А ви маєте впевненість, що 100% зможете залишити в Україні своїй дитині(дітям) от ту суттєву спадщину?
Я от докладаю зусиль, але впевненості нема через обставини які в нас склалися.
Так, маю 100% впевненості.
Як на мене, то це дуже самовпевнена заява. Що може пережити війну(можливо тривалу або й не одну) світові економічні кризи, епідемії і т.і.? Нерухомість, валюта, акції, золото в злитках? Все це може бути знищене, відібране, знецінитися або стати недоступним на роки а то й назавжди. Може я сліпаюватий в цьому питанні, але не бачу 100% гарантії
в жодному з інструментів та їх поєднанні, хіба що ви вкладете в кожний з перерахованих актвів не менше сотні кує, причому весь цей набір потрібно мати повним комплектом в різних частинах світу. Але для цього потрібно бути долларовим мультимільйонером як мінімум.
Или надо иметь несколько жизней.
+1
Собственно один из аспектов моей релокации имеет целью диверсификацию.
И как уже показал ход истории, совсем не лишнюю.
И на 100% уверенности я не тяну ну никак.
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Додано: Чет 20 жов, 2022 16:18
drevlyanin написав: Denik написав: drevlyanin написав:
Як на мене, то це дуже самовпевнена заява. Що може пережити війну(можливо тривалу або й не одну) світові економічні кризи, епідемії і т.і.?
УБД/Компенсація у випадку моєї смерті + пільги дітям до того майна що є цілком достатньо.
Герої не вмирають...
У мене теж був ваш оптимізм років до 35-40, а потім президентом став чивокуня (після ніякого пасічника) і пішло-поїхало...
Это Вы еще хорошо продержались.
У меня розовые очки слетели после павловского гопстопа и сбербанка ссср.
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Додано: Чет 20 жов, 2022 16:25
BIGor написав: Denik написав: BIGor написав:
Не тре заливати, тут всі дорослі люди. Казочки розказуй дітям.
То не казочки, а реалії життя. Знайомий викладач математики в виші на репетиторстві до ЗНО після того як виростив перших 2 дітей (до 23-25 з вищою освітою в КПІ/Шевченка), купив тачку, завів собі нову сім'ю (з принаймні дитиною), чи купляв квартиру під це - не знаю... Правда він трудоголік...
Якась гнила пропаганда. Одні саксесс сторі про успішних-успіхів.
Ой, какая там саксесс стори?
Надо уметь читать между строк.
Чувак брал взятки за зачеты/экзамены в вузе.
Купил машину и квартиру, потом завел другую семью - это саксесс-стори?
Тогда что это?:
Чувак свалил лет 30 назад из Одессы в США.
Живет в своей 3 бдрм квартире в неплохом районе НЙ, старшая дочка закончила МИТ и преподает сейчас в Стенфорде. И то и другое - Лига Плюща. Два сына еще учатся в школах НЙ. Инвестор на сток-маркете.
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Додано: Чет 20 жов, 2022 16:29
rjkz написав:
Тогда что это?:
Чувак свалил лет 30 назад из Одессы в США.
Живет в своей 3 бдрм квартире в неплохом районе НЙ, старшая дочка закончила МИТ и преподает сейчас в Стенфорде. И то и другое - Лига Плюща. Два сына еще учатся в школах НЙ. Инвестор на сток-маркете.
"гнила пропаганда" (с)
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Додано: Чет 20 жов, 2022 17:06
rjkz написав:
Ой, какая там саксесс стори?
Надо уметь читать между строк.
Чувак брал взятки за зачеты/экзамены в вузе.
Купил машину и квартиру, потом завел другую семью - это саксесс-стори?
В тому то й справа, що не брав, а кілька десятків років працював з непоганим рейтом.
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Додано: Чет 20 жов, 2022 17:50
Faceless написав: rjkz написав:
Тогда что это?:
Чувак свалил лет 30 назад из Одессы в США.
Живет в своей 3 бдрм квартире в неплохом районе НЙ, старшая дочка закончила МИТ и преподает сейчас в Стенфорде. И то и другое - Лига Плюща. Два сына еще учатся в школах НЙ. Инвестор на сток-маркете.
"гнила пропаганда" (с)
Америка - країна можливостей. Тільки сліпі люди того не бачать.
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