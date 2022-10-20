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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 176177178179> Додано: Чет 20 жов, 2022 15:44 BIGor написав: rjkz написав: BIGor написав: А что ипотека якорь? Берете и сдаете. Или можно порешать с банком. Американцы постоянно переезжают - както же решают? В любом случае при низких ставках выгоднее за свое платить чем лендлорду. А что ипотека якорь? Берете и сдаете. Или можно порешать с банком. Американцы постоянно переезжают - както же решают? В любом случае при низких ставках выгоднее за свое платить чем лендлорду.



Продать-то можно, но фактически нет смысла при аннуитете брать на короткий срок.

Попандос на риелтора, на фи банка,и еще мелкие платежи.

А для "сдать" - тоже не всегда можно. Продать-то можно, но фактически нет смысла при аннуитете брать на короткий срок.А для "сдать" - тоже не всегда можно.

Да, понятно, всякие страховки, оценки, брокеры итд. На ипотеку нужно решаться очень взвешенно. Жилье это не покупка хлеба - покупается раз в жизни.

А аннуитет - это кабала, я бы в жизни на такое не согласился. На местном рынке еще не узнавал, есть ли классическая схема. Да, понятно, всякие страховки, оценки, брокеры итд. На ипотеку нужно решаться очень взвешенно. Жилье это не покупка хлеба - покупается раз в жизни.А аннуитет - это кабала, я бы в жизни на такое не согласился. На местном рынке еще не узнавал, есть ли классическая схема.



Знакомый покупает под аренду маленькие квартирки, там примерно платеж по мортгиджу БЫЛ равен ренту.

Арендаторы оплачивают мортгидж. Его только даун.

Сейчас интерес рейт дурной, смысла особого нет.

Надо дождаться снижения учетки и на начинающем расти рынке брать под аренду.

В моем случае проблема в том, что я смотрю под аренду то, что потом смогу использовать как собственное жилье. А такое пока не подешевело или есть ограничения типа "сдавать можно после 2-3 лет собственного проживания". Мне как раз наоборот надо. Чтобы посдавать, а потом жить самому.

Разница-же между тем, что можно купить и сдать и купить и жить примерно 200 куе. То есть, вообще нет смысла сдавать. Знакомый покупает под аренду маленькие квартирки, там примерно платеж по мортгиджу БЫЛ равен ренту.Арендаторы оплачивают мортгидж. Его только даун.Сейчас интерес рейт дурной, смысла особого нет.Надо дождаться снижения учетки и на начинающем расти рынке брать под аренду.В моем случае проблема в том, что я смотрю под аренду то, что потом смогу использовать как собственное жилье. А такое пока не подешевело или есть ограничения типа "сдавать можно после 2-3 лет собственного проживания". Мне как раз наоборот надо. Чтобы посдавать, а потом жить самому.Разница-же между тем, что можно купить и сдать и купить и жить примерно 200 куе. То есть, вообще нет смысла сдавать. rjkz

Повідомлень: 13806 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7214 раз. Подякували: 4280 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 жов, 2022 15:48 Shaman написав: BIGor написав: Да, понятно, всякие страховки, оценки, брокеры итд. На ипотеку нужно решаться очень взвешенно. Жилье это не покупка хлеба - покупается раз в жизни.

А аннуитет - это кабала, я бы в жизни на такое не согласился. На местном рынке еще не узнавал, есть ли классическая схема. Да, понятно, всякие страховки, оценки, брокеры итд. На ипотеку нужно решаться очень взвешенно. Жилье это не покупка хлеба - покупается раз в жизни.А аннуитет - это кабала, я бы в жизни на такое не согласился. На местном рынке еще не узнавал, есть ли классическая схема.

а чем так аннуитет не нравится? в нем же досрочное погашение не запрещено. а чем так аннуитет не нравится? в нем же досрочное погашение не запрещено.



Не запрещено.

Но если жить в таком жилье не очень долго, то выгоды финансовой нет.

Банк будет получать %% вместо лендлорда, но с гораздо бОльшей ответственностью и гемором.

Вот если купить сабжект ту мортгидж, то это интересно, но все шарахаются от этого как от чумного. Не запрещено.Но если жить в таком жилье не очень долго, то выгоды финансовой нет.Банк будет получать %% вместо лендлорда, но с гораздо бОльшей ответственностью и гемором.Вот если купить сабжект ту мортгидж, то это интересно, но все шарахаются от этого как от чумного. rjkz

Повідомлень: 13806 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7214 раз. Подякували: 4280 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 жов, 2022 15:53 Denik написав: rjkz написав: Ну, может у молодого человека мама на потоках сидит.

Тогда он утаил еще много чего. Ну, может у молодого человека мама на потоках сидит.Тогда он утаил еще много чего.

Ха-ха, сиділа на потоці учнів в гімназії та репетиторства в гімназії. Просто 1,5 ставки х офіційна зарплата х років 40 стажу дають достатню пенсію.

І навіть з ковідом/війною репетиторство просто перейшло онлайн... Ха-ха, сиділа на потоці учнів в гімназії та репетиторства в гімназії. Просто 1,5 ставки х офіційна зарплата х років 40 стажу дають достатню пенсію.І навіть з ковідом/війною репетиторство просто перейшло онлайн...



А!

Такого плана.

Ну что-ж, желаю вашей маме не испытать тех разочарований, которые до нее имели пенсионеры на протяжении всей истории независимой Украины.

И далеко не самые глупые.

Что такое солидарная система в соченании с инфляцией и девальвацией очень скоро она прочувствует и увидит что ее стаж и белая зарплата не спасут от уравниловки с остальными. А!Такого плана.Ну что-ж, желаю вашей маме не испытать тех разочарований, которые до нее имели пенсионеры на протяжении всей истории независимой Украины.И далеко не самые глупые.Что такое солидарная система в соченании с инфляцией и девальвацией очень скоро она прочувствует и увидит что ее стаж и белая зарплата не спасут от уравниловки с остальными. rjkz

Повідомлень: 13806 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7214 раз. Подякували: 4280 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 жов, 2022 15:57 drevlyanin написав: Denik написав: drevlyanin написав: А ви маєте впевненість, що 100% зможете залишити в Україні своїй дитині(дітям) от ту суттєву спадщину?

Я от докладаю зусиль, але впевненості нема через обставини які в нас склалися. А ви маєте впевненість, що 100% зможете залишити в Україні своїй дитині(дітям) от ту суттєву спадщину?Я от докладаю зусиль, але впевненості нема через обставини які в нас склалися.

Так, маю 100% впевненості. Так, маю 100% впевненості.



Як на мене, то це дуже самовпевнена заява. Що може пережити війну(можливо тривалу або й не одну) світові економічні кризи, епідемії і т.і.? Нерухомість, валюта, акції, золото в злитках? Все це може бути знищене, відібране, знецінитися або стати недоступним на роки а то й назавжди. Може я сліпаюватий в цьому питанні, але не бачу 100% гарантії в жодному з інструментів та їх поєднанні, хіба що ви вкладете в кожний з перерахованих актвів не менше сотні кує, причому весь цей набір потрібно мати повним комплектом в різних частинах світу. Але для цього потрібно бути долларовим мультимільйонером як мінімум. Як на мене, то це дуже самовпевнена заява. Що може пережити війну(можливо тривалу або й не одну) світові економічні кризи, епідемії і т.і.? Нерухомість, валюта, акції, золото в злитках? Все це може бути знищене, відібране, знецінитися або стати недоступним на роки а то й назавжди. Може я сліпаюватий в цьому питанні, але не бачув жодному з інструментів та їх поєднанні, хіба що ви вкладете в кожний з перерахованих актвів не менше сотні кує, причому весь цей набір потрібно мати повним комплектом в різних частинах світу. Але для цього потрібно бути долларовим мультимільйонером як мінімум.



Или надо иметь несколько жизней.

+1

Собственно один из аспектов моей релокации имеет целью диверсификацию.

И как уже показал ход истории, совсем не лишнюю.

И на 100% уверенности я не тяну ну никак. Или надо иметь несколько жизней.+1Собственно один из аспектов моей релокации имеет целью диверсификацию.И как уже показал ход истории, совсем не лишнюю.И на 100% уверенности я не тяну ну никак. rjkz

Повідомлень: 13806 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7214 раз. Подякували: 4280 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 жов, 2022 16:18 drevlyanin написав: Denik написав: drevlyanin написав: Як на мене, то це дуже самовпевнена заява. Що може пережити війну(можливо тривалу або й не одну) світові економічні кризи, епідемії і т.і.? Як на мене, то це дуже самовпевнена заява. Що може пережити війну(можливо тривалу або й не одну) світові економічні кризи, епідемії і т.і.?

УБД/Компенсація у випадку моєї смерті + пільги дітям до того майна що є цілком достатньо.

Герої не вмирають... УБД/Компенсація у випадку моєї смерті + пільги дітям до того майна що є цілком достатньо.Герої не вмирають...



У мене теж був ваш оптимізм років до 35-40, а потім президентом став чивокуня (після ніякого пасічника) і пішло-поїхало... У мене теж був ваш оптимізм років до 35-40, а потім президентом став чивокуня (після ніякого пасічника) і пішло-поїхало...



Это Вы еще хорошо продержались.

У меня розовые очки слетели после павловского гопстопа и сбербанка ссср. Это Вы еще хорошо продержались.У меня розовые очки слетели после павловского гопстопа и сбербанка ссср. rjkz

Повідомлень: 13806 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7214 раз. Подякували: 4280 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 жов, 2022 16:25 BIGor написав: Denik написав: BIGor написав: Не тре заливати, тут всі дорослі люди. Казочки розказуй дітям. Не тре заливати, тут всі дорослі люди. Казочки розказуй дітям.

То не казочки, а реалії життя. Знайомий викладач математики в виші на репетиторстві до ЗНО після того як виростив перших 2 дітей (до 23-25 з вищою освітою в КПІ/Шевченка), купив тачку, завів собі нову сім'ю (з принаймні дитиною), чи купляв квартиру під це - не знаю... Правда він трудоголік... То не казочки, а реалії життя. Знайомий викладач математики в виші на репетиторстві до ЗНО після того як виростив перших 2 дітей (до 23-25 з вищою освітою в КПІ/Шевченка), купив тачку, завів собі нову сім'ю (з принаймні дитиною), чи купляв квартиру під це - не знаю... Правда він трудоголік...

Якась гнила пропаганда. Одні саксесс сторі про успішних-успіхів. Якась гнила пропаганда. Одні саксесс сторі про успішних-успіхів.



Ой, какая там саксесс стори?

Надо уметь читать между строк.

Чувак брал взятки за зачеты/экзамены в вузе.

Купил машину и квартиру, потом завел другую семью - это саксесс-стори?



Тогда что это?:

Чувак свалил лет 30 назад из Одессы в США.

Живет в своей 3 бдрм квартире в неплохом районе НЙ, старшая дочка закончила МИТ и преподает сейчас в Стенфорде. И то и другое - Лига Плюща. Два сына еще учатся в школах НЙ. Инвестор на сток-маркете. Ой, какая там саксесс стори?Надо уметь читать между строк.Чувак брал взятки за зачеты/экзамены в вузе.Купил машину и квартиру, потом завел другую семью - это саксесс-стори?Тогда что это?:Чувак свалил лет 30 назад из Одессы в США.Живет в своей 3 бдрм квартире в неплохом районе НЙ, старшая дочка закончила МИТ и преподает сейчас в Стенфорде. И то и другое - Лига Плюща. Два сына еще учатся в школах НЙ. Инвестор на сток-маркете. rjkz

Повідомлень: 13806 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7214 раз. Подякували: 4280 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 жов, 2022 16:29 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Тогда что это?:

Чувак свалил лет 30 назад из Одессы в США.

Живет в своей 3 бдрм квартире в неплохом районе НЙ, старшая дочка закончила МИТ и преподает сейчас в Стенфорде. И то и другое - Лига Плюща. Два сына еще учатся в школах НЙ. Инвестор на сток-маркете. Тогда что это?:Чувак свалил лет 30 назад из Одессы в США.Живет в своей 3 бдрм квартире в неплохом районе НЙ, старшая дочка закончила МИТ и преподает сейчас в Стенфорде. И то и другое - Лига Плюща. Два сына еще учатся в школах НЙ. Инвестор на сток-маркете.

"гнила пропаганда" (с) "гнила пропаганда" (с) Faceless

Модератор Повідомлень: 32158 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1357 раз. Подякували: 7601 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 жов, 2022 17:06 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Ой, какая там саксесс стори?

Надо уметь читать между строк.

Чувак брал взятки за зачеты/экзамены в вузе.

Купил машину и квартиру, потом завел другую семью - это саксесс-стори? Ой, какая там саксесс стори?Надо уметь читать между строк.Чувак брал взятки за зачеты/экзамены в вузе.Купил машину и квартиру, потом завел другую семью - это саксесс-стори?

В тому то й справа, що не брав, а кілька десятків років працював з непоганим рейтом. В тому то й справа, що не брав, а кілька десятків років працював з непоганим рейтом. Denik Повідомлень: 1692 З нами з: 23.02.09 Подякував: 544 раз. Подякували: 1043 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 жов, 2022 17:50 Faceless написав: rjkz написав: Тогда что это?:

Чувак свалил лет 30 назад из Одессы в США.

Живет в своей 3 бдрм квартире в неплохом районе НЙ, старшая дочка закончила МИТ и преподает сейчас в Стенфорде. И то и другое - Лига Плюща. Два сына еще учатся в школах НЙ. Инвестор на сток-маркете. Тогда что это?:Чувак свалил лет 30 назад из Одессы в США.Живет в своей 3 бдрм квартире в неплохом районе НЙ, старшая дочка закончила МИТ и преподает сейчас в Стенфорде. И то и другое - Лига Плюща. Два сына еще учатся в школах НЙ. Инвестор на сток-маркете.

"гнила пропаганда" (с) "гнила пропаганда" (с)

Америка - країна можливостей. Тільки сліпі люди того не бачать. Америка - країна можливостей. Тільки сліпі люди того не бачать. BIGor

Повідомлень: 6731 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1055 раз. Подякували: 1431 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 жов, 2022 18:20 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Америка - країна можливостей. Америка - країна можливостей.

В жодному разі не сперечаюся. Але не тільки Америка В жодному разі не сперечаюся. Але не тільки Америка Faceless

Модератор Повідомлень: 32158 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1357 раз. Подякували: 7601 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 176177178179> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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