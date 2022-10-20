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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 176177178179
Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 19:13

Re: Еміграція, заробітчанство

Я пропоную закрити цю тему на період війни. Якось вона дуже цинічно виглядає зараз. Тим більше що жінки тут майже нічого не пишуть.
Я серьозно, давайте цю тему заблокуємо.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 19:54

  airmax78 написав:Я пропоную закрити цю тему на період війни. Якось вона дуже цинічно виглядає зараз. Тим більше що жінки тут майже нічого не пишуть.
Я серьозно, давайте цю тему заблокуємо.

Лишимо останнього вимушених емігрантів?
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 20:27

  airmax78 написав:Я пропоную закрити цю тему на період війни. Якось вона дуже цинічно виглядає зараз. Тим більше що жінки тут майже нічого не пишуть.
Я серьозно, давайте цю тему заблокуємо.


Вы темой ошиблись, вам с предложениием в "нереальные цены"
Эта будет в топчике, уже большая часть форумчан заробитчанствует в эмиграции, всеми правдами и неправдами, а будет еще больше
fox767676
 
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  #<1 ... 176177178179
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