Я пропоную закрити цю тему на період війни. Якось вона дуже цинічно виглядає зараз. Тим більше що жінки тут майже нічого не пишуть.
Я серьозно, давайте цю тему заблокуємо.
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Додано: Чет 20 жов, 2022 19:13
Re: Еміграція, заробітчанство
Я пропоную закрити цю тему на період війни. Якось вона дуже цинічно виглядає зараз. Тим більше що жінки тут майже нічого не пишуть.
Я серьозно, давайте цю тему заблокуємо.
Додано: Чет 20 жов, 2022 19:54
Додано: Чет 20 жов, 2022 20:27
Вы темой ошиблись, вам с предложениием в "нереальные цены"
Эта будет в топчике, уже большая часть форумчан заробитчанствует в эмиграции, всеми правдами и неправдами, а будет еще больше
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