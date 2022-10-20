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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 176177178179
Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 19:13

Re: Еміграція, заробітчанство

Я пропоную закрити цю тему на період війни. Якось вона дуже цинічно виглядає зараз. Тим більше що жінки тут майже нічого не пишуть.
Я серьозно, давайте цю тему заблокуємо.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 19:54

  airmax78 написав:Я пропоную закрити цю тему на період війни. Якось вона дуже цинічно виглядає зараз. Тим більше що жінки тут майже нічого не пишуть.
Я серьозно, давайте цю тему заблокуємо.

Лишимо останнього вимушених емігрантів?
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 20:27

  airmax78 написав:Я пропоную закрити цю тему на період війни. Якось вона дуже цинічно виглядає зараз. Тим більше що жінки тут майже нічого не пишуть.
Я серьозно, давайте цю тему заблокуємо.


Вы темой ошиблись, вам с предложениием в "нереальные цены"
Эта будет в топчике, уже большая часть форумчан заробитчанствует в эмиграции, всеми правдами и неправдами, а будет еще больше
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 21:23

  fox767676 написав:
  airmax78 написав:Я пропоную закрити цю тему на період війни. Якось вона дуже цинічно виглядає зараз. Тим більше що жінки тут майже нічого не пишуть.
Я серьозно, давайте цю тему заблокуємо.


Вы темой ошиблись, вам с предложениием в "нереальные цены"
Эта будет в топчике, уже большая часть форумчан заробитчанствует в эмиграции, всеми правдами и неправдами, а будет еще больше

С каждым месяцем вижу за кордоном все больше наших относительно молодых парней призывного возраста. И как бы по ним совсем не скажешь, что они многодетные отцы или инвалиды.
Похоже, где-то на границе все мощнее протекает.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 21:41

  antey1969 написав:
  fox767676 написав:
  airmax78 написав:Я пропоную закрити цю тему на період війни. Якось вона дуже цинічно виглядає зараз. Тим більше що жінки тут майже нічого не пишуть.
Я серьозно, давайте цю тему заблокуємо.


Вы темой ошиблись, вам с предложениием в "нереальные цены"
Эта будет в топчике, уже большая часть форумчан заробитчанствует в эмиграции, всеми правдами и неправдами, а будет еще больше

С каждым месяцем вижу за кордоном все больше наших относительно молодых парней призывного возраста. И как бы по ним совсем не скажешь, что они многодетные отцы или инвалиды.
Похоже, где-то на границе все мощнее протекает.

Тому й пропоную заблокувати цю тему.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 21:45

antey1969

Да есть и такое. Кроме того, посыл Эйрмакса исходит из ложного предположения, что все кто мог законно уехать уже уехали, что есть постыдной недооценкой морального облика украинцев
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 21:51

  fox767676 написав:antey1969

Да есть и такое. Кроме того, посыл Эйрмакса исходит из ложного предположения, что все кто мог законно уехать уже уехали, что есть постыдной недооценкой морального облика украинцев

Т.е. в начале ехали "законно", а сейчас "незаконно"? Кто вообще законность проверяет?
Ветка эта - последний мостик связи с Родиной. А Эйрмакс предлагает ее удалить...
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 21:54

  fox767676 написав:antey1969

Да есть и такое. Кроме того, посыл Эйрмакса исходит из ложного предположения, что все кто мог законно уехать уже уехали, что есть постыдной недооценкой морального облика украинцев

Я бы даже сказал - возмутительной клеветой на моральный облик украинцев :)

Может быть даже вражеской ИПСО :)
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 21:58

  fox767676 написав:
  fox767676 написав:antey1969

Да есть и такое. Кроме того, посыл Эйрмакса исходит из ложного предположения, что все кто мог законно уехать уже уехали, что есть постыдной недооценкой морального облика украинцев

Я бы даже сказал - возмутительной клеветой на моральный облик украинцев :)

Может быть даже вражеской ИПСО :)

Тлетворное влияние венского кофе и оперы.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 22:28

Re: Еміграція, заробітчанство

Невже ви всі огиду до себе не відчуваєте? Я - відчуваю. Хоча й виїхав законно.
airmax78
 
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  #<1 ... 176177178179
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