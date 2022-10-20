Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 176177178179 Додано: Чет 20 жов, 2022 19:13 Re: Еміграція, заробітчанство Я пропоную закрити цю тему на період війни. Якось вона дуже цинічно виглядає зараз. Тим більше що жінки тут майже нічого не пишуть.

Я серьозно, давайте цю тему заблокуємо. airmax78 Повідомлень: 41111 З нами з: 25.10.12 Подякував: 950 раз. Подякували: 5089 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 жов, 2022 19:54 airmax78 написав: Я пропоную закрити цю тему на період війни. Якось вона дуже цинічно виглядає зараз. Тим більше що жінки тут майже нічого не пишуть.

Я серьозно, давайте цю тему заблокуємо. Я пропоную закрити цю тему на період війни. Якось вона дуже цинічно виглядає зараз. Тим більше що жінки тут майже нічого не пишуть.Я серьозно, давайте цю тему заблокуємо.

Лишимо останнього вимушених емігрантів? Лишимо останнього вимушених емігрантів? BIGor

Повідомлень: 6735 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1055 раз. Подякували: 1433 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 жов, 2022 20:27 airmax78 написав: Я пропоную закрити цю тему на період війни. Якось вона дуже цинічно виглядає зараз. Тим більше що жінки тут майже нічого не пишуть.

Я серьозно, давайте цю тему заблокуємо. Я пропоную закрити цю тему на період війни. Якось вона дуже цинічно виглядає зараз. Тим більше що жінки тут майже нічого не пишуть.Я серьозно, давайте цю тему заблокуємо.



Вы темой ошиблись, вам с предложениием в "нереальные цены"

Эта будет в топчике, уже большая часть форумчан заробитчанствует в эмиграции, всеми правдами и неправдами, а будет еще больше Вы темой ошиблись, вам с предложениием в "нереальные цены"Эта будет в топчике, уже большая часть форумчан заробитчанствует в эмиграции, всеми правдами и неправдами, а будет еще больше fox767676 Повідомлень: 434 З нами з: 13.06.20 Подякував: 212 раз. Подякували: 65 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 жов, 2022 21:23 fox767676 написав: airmax78 написав: Я пропоную закрити цю тему на період війни. Якось вона дуже цинічно виглядає зараз. Тим більше що жінки тут майже нічого не пишуть.

Я серьозно, давайте цю тему заблокуємо. Я пропоную закрити цю тему на період війни. Якось вона дуже цинічно виглядає зараз. Тим більше що жінки тут майже нічого не пишуть.Я серьозно, давайте цю тему заблокуємо.



Вы темой ошиблись, вам с предложениием в "нереальные цены"

Эта будет в топчике, уже большая часть форумчан заробитчанствует в эмиграции, всеми правдами и неправдами, а будет еще больше Вы темой ошиблись, вам с предложениием в "нереальные цены"Эта будет в топчике, уже большая часть форумчан заробитчанствует в эмиграции, всеми правдами и неправдами, а будет еще больше

С каждым месяцем вижу за кордоном все больше наших относительно молодых парней призывного возраста. И как бы по ним совсем не скажешь, что они многодетные отцы или инвалиды.

Похоже, где-то на границе все мощнее протекает. С каждым месяцем вижу за кордоном все больше наших относительно молодых парней призывного возраста. И как бы по ним совсем не скажешь, что они многодетные отцы или инвалиды.Похоже, где-то на границе все мощнее протекает. antey1969 1

Повідомлень: 11514 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1569 раз. Подякували: 3440 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 жов, 2022 21:41 antey1969 написав: fox767676 написав: airmax78 написав: Я пропоную закрити цю тему на період війни. Якось вона дуже цинічно виглядає зараз. Тим більше що жінки тут майже нічого не пишуть.

Я серьозно, давайте цю тему заблокуємо. Я пропоную закрити цю тему на період війни. Якось вона дуже цинічно виглядає зараз. Тим більше що жінки тут майже нічого не пишуть.Я серьозно, давайте цю тему заблокуємо.



Вы темой ошиблись, вам с предложениием в "нереальные цены"

Эта будет в топчике, уже большая часть форумчан заробитчанствует в эмиграции, всеми правдами и неправдами, а будет еще больше Вы темой ошиблись, вам с предложениием в "нереальные цены"Эта будет в топчике, уже большая часть форумчан заробитчанствует в эмиграции, всеми правдами и неправдами, а будет еще больше

С каждым месяцем вижу за кордоном все больше наших относительно молодых парней призывного возраста. И как бы по ним совсем не скажешь, что они многодетные отцы или инвалиды.

Похоже, где-то на границе все мощнее протекает. С каждым месяцем вижу за кордоном все больше наших относительно молодых парней призывного возраста. И как бы по ним совсем не скажешь, что они многодетные отцы или инвалиды.Похоже, где-то на границе все мощнее протекает.

Тому й пропоную заблокувати цю тему. Тому й пропоную заблокувати цю тему. airmax78 Повідомлень: 41111 З нами з: 25.10.12 Подякував: 950 раз. Подякували: 5089 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 жов, 2022 21:45 antey1969



Да есть и такое. Кроме того, посыл Эйрмакса исходит из ложного предположения, что все кто мог законно уехать уже уехали, что есть постыдной недооценкой морального облика украинцев fox767676 Повідомлень: 434 З нами з: 13.06.20 Подякував: 212 раз. Подякували: 65 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 жов, 2022 21:51 fox767676 написав: antey1969



Да есть и такое. Кроме того, посыл Эйрмакса исходит из ложного предположения, что все кто мог законно уехать уже уехали, что есть постыдной недооценкой морального облика украинцев Да есть и такое. Кроме того, посыл Эйрмакса исходит из ложного предположения, что все кто мог законно уехать уже уехали, что есть постыдной недооценкой морального облика украинцев

Т.е. в начале ехали "законно", а сейчас "незаконно"? Кто вообще законность проверяет?

Ветка эта - последний мостик связи с Родиной. А Эйрмакс предлагает ее удалить... Т.е. в начале ехали "законно", а сейчас "незаконно"? Кто вообще законность проверяет?Ветка эта - последний мостик связи с Родиной. А Эйрмакс предлагает ее удалить... BIGor

Повідомлень: 6735 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1055 раз. Подякували: 1433 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 жов, 2022 21:54 fox767676 написав: antey1969



Да есть и такое. Кроме того, посыл Эйрмакса исходит из ложного предположения, что все кто мог законно уехать уже уехали, что есть постыдной недооценкой морального облика украинцев Да есть и такое. Кроме того, посыл Эйрмакса исходит из ложного предположения, что все кто мог законно уехать уже уехали, что есть постыдной недооценкой морального облика украинцев

Я бы даже сказал - возмутительной клеветой на моральный облик украинцев



Может быть даже вражеской ИПСО Я бы даже сказал - возмутительной клеветой на моральный облик украинцевМожет быть даже вражеской ИПСО fox767676 Повідомлень: 434 З нами з: 13.06.20 Подякував: 212 раз. Подякували: 65 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 жов, 2022 21:58 fox767676 написав: fox767676 написав: antey1969



Да есть и такое. Кроме того, посыл Эйрмакса исходит из ложного предположения, что все кто мог законно уехать уже уехали, что есть постыдной недооценкой морального облика украинцев Да есть и такое. Кроме того, посыл Эйрмакса исходит из ложного предположения, что все кто мог законно уехать уже уехали, что есть постыдной недооценкой морального облика украинцев

Я бы даже сказал - возмутительной клеветой на моральный облик украинцев



Может быть даже вражеской ИПСО Я бы даже сказал - возмутительной клеветой на моральный облик украинцевМожет быть даже вражеской ИПСО

Тлетворное влияние венского кофе и оперы. Тлетворное влияние венского кофе и оперы. BIGor

Повідомлень: 6735 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1055 раз. Подякували: 1433 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 жов, 2022 22:28 Re: Еміграція, заробітчанство Невже ви всі огиду до себе не відчуваєте? Я - відчуваю. Хоча й виїхав законно. airmax78 Повідомлень: 41111 З нами з: 25.10.12 Подякував: 950 раз. Подякували: 5089 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 176177178179 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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