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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 20 жов, 2022 19:13
Я пропоную закрити цю тему на період війни. Якось вона дуже цинічно виглядає зараз. Тим більше що жінки тут майже нічого не пишуть.
Я серьозно, давайте цю тему заблокуємо.
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airmax78
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Додано: Чет 20 жов, 2022 19:54
airmax78 написав:
Я пропоную закрити цю тему на період війни. Якось вона дуже цинічно виглядає зараз. Тим більше що жінки тут майже нічого не пишуть.
Я серьозно, давайте цю тему заблокуємо.
Лишимо останнього вимушених емігрантів?
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BIGor
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Додано: Чет 20 жов, 2022 20:27
airmax78 написав:
Я пропоную закрити цю тему на період війни. Якось вона дуже цинічно виглядає зараз. Тим більше що жінки тут майже нічого не пишуть.
Я серьозно, давайте цю тему заблокуємо.
Вы темой ошиблись, вам с предложениием в "нереальные цены"
Эта будет в топчике, уже большая часть форумчан заробитчанствует в эмиграции, всеми правдами и неправдами, а будет еще больше
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fox767676
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Додано: Чет 20 жов, 2022 21:23
fox767676 написав: airmax78 написав:
Я пропоную закрити цю тему на період війни. Якось вона дуже цинічно виглядає зараз. Тим більше що жінки тут майже нічого не пишуть.
Я серьозно, давайте цю тему заблокуємо.
Вы темой ошиблись, вам с предложениием в "нереальные цены"
Эта будет в топчике, уже большая часть форумчан заробитчанствует в эмиграции, всеми правдами и неправдами, а будет еще больше
С каждым месяцем вижу за кордоном все больше наших относительно молодых парней призывного возраста. И как бы по ним совсем не скажешь, что они многодетные отцы или инвалиды.
Похоже, где-то на границе все мощнее протекает.
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antey1969
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Додано: Чет 20 жов, 2022 21:41
antey1969 написав: fox767676 написав: airmax78 написав:
Я пропоную закрити цю тему на період війни. Якось вона дуже цинічно виглядає зараз. Тим більше що жінки тут майже нічого не пишуть.
Я серьозно, давайте цю тему заблокуємо.
Вы темой ошиблись, вам с предложениием в "нереальные цены"
Эта будет в топчике, уже большая часть форумчан заробитчанствует в эмиграции, всеми правдами и неправдами, а будет еще больше
С каждым месяцем вижу за кордоном все больше наших относительно молодых парней призывного возраста. И как бы по ним совсем не скажешь, что они многодетные отцы или инвалиды.
Похоже, где-то на границе все мощнее протекает.
Тому й пропоную заблокувати цю тему.
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airmax78
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Додано: Чет 20 жов, 2022 21:45
antey1969
Да есть и такое. Кроме того, посыл Эйрмакса исходит из ложного предположения, что все кто мог законно уехать уже уехали, что есть постыдной недооценкой морального облика украинцев
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fox767676
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Додано: Чет 20 жов, 2022 21:51
fox767676 написав:antey1969
Да есть и такое. Кроме того, посыл Эйрмакса исходит из ложного предположения, что все кто мог законно уехать уже уехали, что есть постыдной недооценкой морального облика украинцев
Т.е. в начале ехали "законно", а сейчас "незаконно"? Кто вообще законность проверяет?
Ветка эта - последний мостик связи с Родиной. А Эйрмакс предлагает ее удалить...
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Додано: Чет 20 жов, 2022 21:54
fox767676 написав:antey1969
Да есть и такое. Кроме того, посыл Эйрмакса исходит из ложного предположения, что все кто мог законно уехать уже уехали, что есть постыдной недооценкой морального облика украинцев
Я бы даже сказал - возмутительной клеветой на моральный облик украинцев
Может быть даже вражеской ИПСО
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fox767676
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Додано: Чет 20 жов, 2022 21:58
fox767676 написав: fox767676 написав:antey1969
Да есть и такое. Кроме того, посыл Эйрмакса исходит из ложного предположения, что все кто мог законно уехать уже уехали, что есть постыдной недооценкой морального облика украинцев
Я бы даже сказал - возмутительной клеветой на моральный облик украинцев
Может быть даже вражеской ИПСО
Тлетворное влияние венского кофе и оперы.
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Додано: Чет 20 жов, 2022 22:28
Невже ви всі огиду до себе не відчуваєте? Я - відчуваю. Хоча й виїхав законно.
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airmax78
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