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#<1 ... 177178179180 Додано: Чет 20 жов, 2022 22:48 airmax78 не шукайте справедливості, тут її Ви точно не знайдете. BIGor

Повідомлень: 6736 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1055 раз. Подякували: 1433 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 жов, 2022 23:04 airmax78 написав: Невже ви всі огиду до себе не відчуваєте? Я - відчуваю. Хоча й виїхав законно. Невже ви всі огиду до себе не відчуваєте? Я - відчуваю. Хоча й виїхав законно.

Вы просто собираетесь вернуться. У кого-то другие планы. А те кто не выехал будет считать вас предателем. Донатьте это даёт + в карму, а используя еДопомогу кому-то легче хоть на несколько минут и не чувствуют себя брошенными Вы просто собираетесь вернуться. У кого-то другие планы. А те кто не выехал будет считать вас предателем. Донатьте это даёт + в карму, а используя еДопомогу кому-то легче хоть на несколько минут и не чувствуют себя брошенными stm

Повідомлень: 3535 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 589 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 жов, 2022 23:21 stm написав: airmax78 написав: Невже ви всі огиду до себе не відчуваєте? Я - відчуваю. Хоча й виїхав законно. Невже ви всі огиду до себе не відчуваєте? Я - відчуваю. Хоча й виїхав законно.

Вы просто собираетесь вернуться. У кого-то другие планы. А те кто не выехал будет считать вас предателем. Донатьте это даёт + в карму, а используя еДопомогу кому-то легче хоть на несколько минут и не чувствуют себя брошенными Вы просто собираетесь вернуться. У кого-то другие планы. А те кто не выехал будет считать вас предателем. Донатьте это даёт + в карму, а используя еДопомогу кому-то легче хоть на несколько минут и не чувствуют себя брошенными

В дитинстві всі ми дивились одні й ті самі фільми. І в кіно про війну таких як ми називали тилові криси. І я дивувся, що як же ж так, як можна було відсиджуватись в тилу, коли вся країна воювала? А зараз вже розумію як. Але ж від цього розуміння сутність не змінюється. Це було огидно в дитинстві, це залишається огидним і зараз. Не розумію як по-діловому можна в такий час обговорювати як себе краще влаштувати за кордоном. В дитинстві всі ми дивились одні й ті самі фільми. І в кіно про війну таких як ми називали тилові криси. І я дивувся, що як же ж так, як можна було відсиджуватись в тилу, коли вся країна воювала? А зараз вже розумію як. Але ж від цього розуміння сутність не змінюється. Це було огидно в дитинстві, це залишається огидним і зараз. Не розумію як по-діловому можна в такий час обговорювати як себе краще влаштувати за кордоном. airmax78 Повідомлень: 41112 З нами з: 25.10.12 Подякував: 950 раз. Подякували: 5089 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 жов, 2022 23:22 airmax78 написав: Невже ви всі огиду до себе не відчуваєте? Я - відчуваю. Хоча й виїхав законно. Невже ви всі огиду до себе не відчуваєте? Я - відчуваю. Хоча й виїхав законно.

С какого такого бодуна нужно испытывать к себе отвращение?

Что рейс назад отменили нафиг, и не ломанулся назад перекладными, теряя тапки?

Испытываю скорее отвращение к себе, что собранная в марте гуманитарка попала не пойми к кому.

Сегодня вечером отправил два короба реанимационных расходников, на этот раз со знакомым парнем и напрямую в больницу.

Немцы их тупо списали по сроку, а у нас эти кислородные маски, омбушки, переключатели, фильтры и трубки на вес золота.

Теперь вот сижу и жду инфу, как они пройдут нашу славную таможню. Чтобы определиться, гордиться собой или испытывать отвращение. С какого такого бодуна нужно испытывать к себе отвращение?Что рейс назад отменили нафиг, и не ломанулся назад перекладными, теряя тапки?Испытываю скорее отвращение к себе, что собранная в марте гуманитарка попала не пойми к кому.Сегодня вечером отправил два короба реанимационных расходников, на этот раз со знакомым парнем и напрямую в больницу.Немцы их тупо списали по сроку, а у нас эти кислородные маски, омбушки, переключатели, фильтры и трубки на вес золота.Теперь вот сижу и жду инфу, как они пройдут нашу славную таможню. Чтобы определиться, гордиться собой или испытывать отвращение. antey1969 1

Повідомлень: 11515 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1569 раз. Подякували: 3440 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 жов, 2022 23:43 BIGor написав: Faceless написав: BIGor написав: Сужу по своїй сімї за останні 110 років, було тільки дві покупки (в совку отримання) житла на 4 покоління. При незалежній Україні цей щанс прямує до нуля нажаль.

Надто мала вибірка насправді, щоб робити такі висновки.

Я бачу цілком протилежну ситуацію, і по друзям/знайомим - люди придбали власну нерухомість, плюс під оренду, авто і т п. Тобто це цілком реально в Україні, причому цілком легально, без якоїсь корупції, і в різних галузях. Надто мала вибірка насправді, щоб робити такі висновки.Я бачу цілком протилежну ситуацію, і по друзям/знайомим - люди придбали власну нерухомість, плюс під оренду, авто і т п. Тобто це цілком реально в Україні, причому цілком легально, без якоїсь корупції, і в різних галузях.

Ну не дарма існує таке поняття "Київ Фейслеса" . В Вас одна ситуація, а в мене реальність завсім інша. Кому повезло - купили, кому не повезло - стали емігрантами. Ну не дарма існує таке поняття "Київ Фейслеса". В Вас одна ситуація, а в мене реальність завсім інша. Кому повезло - купили, кому не повезло - стали емігрантами.



Кому повезло - стали эмигрантами.

На самом деле такая разница не только в финансовых возможностях, но и в других аспектах жизни, что сказать, что "повезло" тем кто остался, даже язык не поворачивается. Я не был, наверное, самым бедным в Украине.

Когда-то где-то встретил фразу:

"Эмигрировавшие из Украины, попадают в лучший мир еще при жизни" . Кому повезло - стали эмигрантами.На самом деле такая разница не только в финансовых возможностях, но и в других аспектах жизни, что сказать, что "повезло" тем кто остался, даже язык не поворачивается. Я не был, наверное, самым бедным в Украине.Когда-то где-то встретил фразу:"Эмигрировавшие из Украины, попадают в лучший мир еще при жизни" . rjkz

Повідомлень: 13807 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7214 раз. Подякували: 4280 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 жов, 2022 00:03 airmax78 написав: В дитинстві всі ми дивились одні й ті самі фільми. І в кіно про війну таких як ми називали тилові криси. І я дивувся, що як же ж так, як можна було відсиджуватись в тилу, коли вся країна воювала? А зараз вже розумію як. Але ж від цього розуміння сутність не змінюється. Це було огидно в дитинстві, це залишається огидним і зараз. Не розумію як по-діловому можна в такий час обговорювати як себе краще влаштувати за кордоном. В дитинстві всі ми дивились одні й ті самі фільми. І в кіно про війну таких як ми називали тилові криси. І я дивувся, що як же ж так, як можна було відсиджуватись в тилу, коли вся країна воювала? А зараз вже розумію як. Але ж від цього розуміння сутність не змінюється. Це було огидно в дитинстві, це залишається огидним і зараз. Не розумію як по-діловому можна в такий час обговорювати як себе краще влаштувати за кордоном.

Чувство вины - это ваше внутреннее недовольство собой. Найдите ресурс помогать больше. На время пропустит, т.к. есть цель.

И настоящие крысы у нас в Украине проявятся после войны. Крыса тем и славится: бежит первой, сидит тихо пока слышен шорох, вылазит на вкусняшки когда все успокоилось))) Чувство вины - это ваше внутреннее недовольство собой. Найдите ресурс помогать больше. На время пропустит, т.к. есть цель.И настоящие крысы у нас в Украине проявятся после войны. Крыса тем и славится: бежит первой, сидит тихо пока слышен шорох, вылазит на вкусняшки когда все успокоилось))) stm

Повідомлень: 3535 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 589 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 жов, 2022 00:23 Сейчас совсем другое кино, не то, что в детстве.

Оружия не хватает, своего производства нет. Если начнутся системные инфраструктурные сбои, то большинство народа станет обузой экономике, а не ее ресурсом. Пребыванием в Украине последних лет 10 я уже себе заработал плюсов в карму больше, чем если бы донатил по тысяче гривень в сутки. fox767676 Повідомлень: 435 З нами з: 13.06.20 Подякував: 212 раз. Подякували: 65 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 177178179180 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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