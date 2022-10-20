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Додано: Чет 20 жов, 2022 23:04
Вы просто собираетесь вернуться. У кого-то другие планы. А те кто не выехал будет считать вас предателем. Донатьте это даёт + в карму, а используя еДопомогу кому-то легче хоть на несколько минут и не чувствуют себя брошенными
Додано: Чет 20 жов, 2022 23:21
В дитинстві всі ми дивились одні й ті самі фільми. І в кіно про війну таких як ми називали тилові криси. І я дивувся, що як же ж так, як можна було відсиджуватись в тилу, коли вся країна воювала? А зараз вже розумію як. Але ж від цього розуміння сутність не змінюється. Це було огидно в дитинстві, це залишається огидним і зараз. Не розумію як по-діловому можна в такий час обговорювати як себе краще влаштувати за кордоном.
Додано: Чет 20 жов, 2022 23:22
С какого такого бодуна нужно испытывать к себе отвращение?
Что рейс назад отменили нафиг, и не ломанулся назад перекладными, теряя тапки?
Испытываю скорее отвращение к себе, что собранная в марте гуманитарка попала не пойми к кому.
Сегодня вечером отправил два короба реанимационных расходников, на этот раз со знакомым парнем и напрямую в больницу.
Немцы их тупо списали по сроку, а у нас эти кислородные маски, омбушки, переключатели, фильтры и трубки на вес золота.
Теперь вот сижу и жду инфу, как они пройдут нашу славную таможню. Чтобы определиться, гордиться собой или испытывать отвращение.
Додано: Чет 20 жов, 2022 23:43
Кому повезло - стали эмигрантами.
На самом деле такая разница не только в финансовых возможностях, но и в других аспектах жизни, что сказать, что "повезло" тем кто остался, даже язык не поворачивается. Я не был, наверное, самым бедным в Украине.
Когда-то где-то встретил фразу:
"Эмигрировавшие из Украины, попадают в лучший мир еще при жизни" .
Додано: П'ят 21 жов, 2022 00:03
Чувство вины - это ваше внутреннее недовольство собой. Найдите ресурс помогать больше. На время пропустит, т.к. есть цель.
И настоящие крысы у нас в Украине проявятся после войны. Крыса тем и славится: бежит первой, сидит тихо пока слышен шорох, вылазит на вкусняшки когда все успокоилось)))
Додано: П'ят 21 жов, 2022 00:23
Сейчас совсем другое кино, не то, что в детстве.
Оружия не хватает, своего производства нет. Если начнутся системные инфраструктурные сбои, то большинство народа станет обузой экономике, а не ее ресурсом. Пребыванием в Украине последних лет 10 я уже себе заработал плюсов в карму больше, чем если бы донатил по тысяче гривень в сутки.
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