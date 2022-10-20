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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 177178179180
Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 22:48

airmax78 не шукайте справедливості, тут її Ви точно не знайдете.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 23:04

  airmax78 написав:Невже ви всі огиду до себе не відчуваєте? Я - відчуваю. Хоча й виїхав законно.

Вы просто собираетесь вернуться. У кого-то другие планы. А те кто не выехал будет считать вас предателем. Донатьте это даёт + в карму, а используя еДопомогу кому-то легче хоть на несколько минут и не чувствуют себя брошенными ;)
stm
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 23:21

  stm написав:
  airmax78 написав:Невже ви всі огиду до себе не відчуваєте? Я - відчуваю. Хоча й виїхав законно.

Вы просто собираетесь вернуться. У кого-то другие планы. А те кто не выехал будет считать вас предателем. Донатьте это даёт + в карму, а используя еДопомогу кому-то легче хоть на несколько минут и не чувствуют себя брошенными ;)

В дитинстві всі ми дивились одні й ті самі фільми. І в кіно про війну таких як ми називали тилові криси. І я дивувся, що як же ж так, як можна було відсиджуватись в тилу, коли вся країна воювала? А зараз вже розумію як. Але ж від цього розуміння сутність не змінюється. Це було огидно в дитинстві, це залишається огидним і зараз. Не розумію як по-діловому можна в такий час обговорювати як себе краще влаштувати за кордоном.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 23:22

  airmax78 написав:Невже ви всі огиду до себе не відчуваєте? Я - відчуваю. Хоча й виїхав законно.

С какого такого бодуна нужно испытывать к себе отвращение?
Что рейс назад отменили нафиг, и не ломанулся назад перекладными, теряя тапки?
Испытываю скорее отвращение к себе, что собранная в марте гуманитарка попала не пойми к кому.
Сегодня вечером отправил два короба реанимационных расходников, на этот раз со знакомым парнем и напрямую в больницу.
Немцы их тупо списали по сроку, а у нас эти кислородные маски, омбушки, переключатели, фильтры и трубки на вес золота.
Теперь вот сижу и жду инфу, как они пройдут нашу славную таможню. Чтобы определиться, гордиться собой или испытывать отвращение.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 23:43

  BIGor написав:
  Faceless написав:
BIGor написав:Сужу по своїй сімї за останні 110 років, було тільки дві покупки (в совку отримання) житла на 4 покоління. При незалежній Україні цей щанс прямує до нуля нажаль.

Надто мала вибірка насправді, щоб робити такі висновки.
Я бачу цілком протилежну ситуацію, і по друзям/знайомим - люди придбали власну нерухомість, плюс під оренду, авто і т п. Тобто це цілком реально в Україні, причому цілком легально, без якоїсь корупції, і в різних галузях.

Ну не дарма існує таке поняття "Київ Фейслеса" :D. В Вас одна ситуація, а в мене реальність завсім інша. Кому повезло - купили, кому не повезло - стали емігрантами.


Кому повезло - стали эмигрантами.
На самом деле такая разница не только в финансовых возможностях, но и в других аспектах жизни, что сказать, что "повезло" тем кто остался, даже язык не поворачивается. Я не был, наверное, самым бедным в Украине.
Когда-то где-то встретил фразу:
"Эмигрировавшие из Украины, попадают в лучший мир еще при жизни" .
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 00:03

  airmax78 написав:В дитинстві всі ми дивились одні й ті самі фільми. І в кіно про війну таких як ми називали тилові криси. І я дивувся, що як же ж так, як можна було відсиджуватись в тилу, коли вся країна воювала? А зараз вже розумію як. Але ж від цього розуміння сутність не змінюється. Це було огидно в дитинстві, це залишається огидним і зараз. Не розумію як по-діловому можна в такий час обговорювати як себе краще влаштувати за кордоном.

Чувство вины - это ваше внутреннее недовольство собой. Найдите ресурс помогать больше. На время пропустит, т.к. есть цель.
И настоящие крысы у нас в Украине проявятся после войны. Крыса тем и славится: бежит первой, сидит тихо пока слышен шорох, вылазит на вкусняшки когда все успокоилось)))
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 00:23

Сейчас совсем другое кино, не то, что в детстве.
Оружия не хватает, своего производства нет. Если начнутся системные инфраструктурные сбои, то большинство народа станет обузой экономике, а не ее ресурсом. Пребыванием в Украине последних лет 10 я уже себе заработал плюсов в карму больше, чем если бы донатил по тысяче гривень в сутки.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 00:37

  fox767676 написав:Сейчас совсем другое кино, не то, что в детстве.
Оружия не хватает, своего производства нет. Если начнутся системные инфраструктурные сбои, то большинство народа станет обузой экономике, а не ее ресурсом. Пребыванием в Украине последних лет 10 я уже себе заработал плюсов в карму больше, чем если бы донатил по тысяче гривень в сутки.

Миссия выполнена ))) Плюс в карму правда засчитывается не когда сам собой гордишься, а когда другие считают проделанное тобой достойным, но это несущественные нюансы, не будем заострять на них внимания )))
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 00:58

stm

Так и я достаточно скромный денежный эквивалент своих заслуг привел )
И как раз сам собой не горжусь. Вот если бы какой-нибудь дрон-камикадзе изобрел, или Поздняки чем-то приличным застроил, тогда да. А так на уровне мастера по невидимым плинтусам, только в другой сфере. Но это ж тоже хорощо.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 01:17

  airmax78 написав:Невже ви всі огиду до себе не відчуваєте? Я - відчуваю. Хоча й виїхав законно.

Міркувати про цінності з висоти пташиного посліду таке собі завдання. Тож повертайтеся теж законно, щоб полегшало.
копейка
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  #<1 ... 177178179180
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