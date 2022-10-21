Тому і пропоную тему закрити. Не на часі. Хто хоче втікти - нехай втікає. Але тут досвідом ділитись та поради давати як і куди краще в такий час - це дно.
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 02:28
Тому і пропоную тему закрити. Не на часі. Хто хоче втікти - нехай втікає. Але тут досвідом ділитись та поради давати як і куди краще в такий час - це дно.
Додано: П'ят 21 жов, 2022 03:21
Час дійсно важкий та нервовий.
Надважкий та наднервовий.
Але Вам особисто, пане airmax78, слід визнати свої помилки.
То для всіх наука.
Ви нас розважали роками, підводячи в десятий ступінь "понти".
Понти виявилися більше, ніж понтами.
То наука для всіх.
І ми пам"ятаємо Ваш допис про інвестиції в закордонну нерухоімсть: "Впаде в ціні на 50%".
Це Ви, а не хтось інший писав.
Тому тему закривати НЕ варто. Вже одну - завдячуючи і Вам особисто - закрили.
Результат?
P.S. У нас з Вами по одній золотій медалі.
Ваша із статусом вище за мою: Ґуру...
Ґуру в прямому сенсі є не вчителем, що передає будь-яку інформацію, а тим, хто направляє і живить пробудження учня. Часто словом «ґуру» називають професіоналів, віртуозів, майстрів своєї справи.
То вже будьте Ґуру... учні пробуджуються...
Додано: П'ят 21 жов, 2022 03:41
Это мой сосед.
Додано: П'ят 21 жов, 2022 03:51
Слушайте, я прекрасно знаю "кухню" в вузах и зарплаты и как они индексируются.
Когда я учился в 90-х все студенты в основном были бедные (у меня стипендия была 1,5 (полтора) доллара), но у некоторой части родители "платили" за учебу детей. Кто=то деньгами, одного студента родители держали пасеку и он рассчитывался медом.
Моего друга кум и наш общий однокурсник, сейчас преподает в этом-же вузе. Старая школа преподов ушла, кто на пенсию кто еще дальше. Те аспиранты, через которых "договаривались" стали деканами и оседлали потоки. Учиться стало легче намного, но и сушественно дороже. Бутылкой или шоколадкой уже не отделаешься.
Профессия преподавателя вуза заиграла новыми красками.
Додано: П'ят 21 жов, 2022 03:53
Додано: П'ят 21 жов, 2022 03:56
И я снова смогу "гадить" (ТМ Прохожий) на ветке про обвал?
Или вас нервирует свал потенциальных покупателей скрытых плинтусов?
Наверное очень непросто держать оборону Вены? Совсем не цинично?
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