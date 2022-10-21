RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 178179180181
Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 02:28

  копейка написав:
  airmax78 написав:Невже ви всі огиду до себе не відчуваєте? Я - відчуваю. Хоча й виїхав законно.

Міркувати про цінності з висоти пташиного посліду таке собі завдання. Тож повертайтеся теж законно, щоб полегшало.

Тому і пропоную тему закрити. Не на часі. Хто хоче втікти - нехай втікає. Але тут досвідом ділитись та поради давати як і куди краще в такий час - це дно.
airmax78
 
Повідомлень: 41113
З нами з: 25.10.12
Подякував: 950 раз.
Подякували: 5089 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 03:21

Час дійсно важкий та нервовий.
Надважкий та наднервовий.
Але Вам особисто, пане airmax78, слід визнати свої помилки.
То для всіх наука.
Ви нас розважали роками, підводячи в десятий ступінь "понти".
Понти виявилися більше, ніж понтами.
То наука для всіх.
І ми пам"ятаємо Ваш допис про інвестиції в закордонну нерухоімсть: "Впаде в ціні на 50%".
Це Ви, а не хтось інший писав.
Тому тему закривати НЕ варто. Вже одну - завдячуючи і Вам особисто - закрили.
Результат?

P.S. У нас з Вами по одній золотій медалі.
Ваша із статусом вище за мою: Ґуру...
Ґуру в прямому сенсі є не вчителем, що передає будь-яку інформацію, а тим, хто направляє і живить пробудження учня. Часто словом «ґуру» називають професіоналів, віртуозів, майстрів своєї справи.
То вже будьте Ґуру... учні пробуджуються...
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7008
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2753 раз.
Подякували: 937 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 03:41

  Faceless написав:
  rjkz написав:Тогда что это?:
Чувак свалил лет 30 назад из Одессы в США.
Живет в своей 3 бдрм квартире в неплохом районе НЙ, старшая дочка закончила МИТ и преподает сейчас в Стенфорде. И то и другое - Лига Плюща. Два сына еще учатся в школах НЙ. Инвестор на сток-маркете.

"гнила пропаганда" (с) :mrgreen:


Это мой сосед.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13811
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7214 раз.
Подякували: 4281 раз.
 
Профіль
3
3
2
Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 03:51

  Denik написав:
  rjkz написав:Ой, какая там саксесс стори?
Надо уметь читать между строк.
Чувак брал взятки за зачеты/экзамены в вузе.
Купил машину и квартиру, потом завел другую семью - это саксесс-стори?

В тому то й справа, що не брав, а кілька десятків років працював з непоганим рейтом.


Слушайте, я прекрасно знаю "кухню" в вузах и зарплаты и как они индексируются.
Когда я учился в 90-х все студенты в основном были бедные (у меня стипендия была 1,5 (полтора) доллара), но у некоторой части родители "платили" за учебу детей. Кто=то деньгами, одного студента родители держали пасеку и он рассчитывался медом.
Моего друга кум и наш общий однокурсник, сейчас преподает в этом-же вузе. Старая школа преподов ушла, кто на пенсию кто еще дальше. Те аспиранты, через которых "договаривались" стали деканами и оседлали потоки. Учиться стало легче намного, но и сушественно дороже. Бутылкой или шоколадкой уже не отделаешься.
Профессия преподавателя вуза заиграла новыми красками.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13811
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7214 раз.
Подякували: 4281 раз.
 
Профіль
3
3
2
Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 03:53

  Faceless написав:
  BIGor написав:Америка - країна можливостей.

В жодному разі не сперечаюся. Але не тільки Америка


Но и Киев Фейслесса? :lol:
"А как-же Рио-Инженейро?"(с)
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13811
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7214 раз.
Подякували: 4281 раз.
 
Профіль
3
3
2
Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 03:56

  airmax78 написав:Я пропоную закрити цю тему на період війни. Якось вона дуже цинічно виглядає зараз. Тим більше що жінки тут майже нічого не пишуть.
Я серьозно, давайте цю тему заблокуємо.


И я снова смогу "гадить" (ТМ Прохожий) на ветке про обвал?
Или вас нервирует свал потенциальных покупателей скрытых плинтусов?
Наверное очень непросто держать оборону Вены? Совсем не цинично?
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13811
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7214 раз.
Подякували: 4281 раз.
 
Профіль
3
3
2
  #<1 ... 178179180181
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (1897)
21.10.2022 04:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.