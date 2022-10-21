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#<1 ... 178179180181 Додано: П'ят 21 жов, 2022 02:28 копейка написав: airmax78 написав: Невже ви всі огиду до себе не відчуваєте? Я - відчуваю. Хоча й виїхав законно. Невже ви всі огиду до себе не відчуваєте? Я - відчуваю. Хоча й виїхав законно.

Міркувати про цінності з висоти пташиного посліду таке собі завдання. Тож повертайтеся теж законно, щоб полегшало. Міркувати про цінності з висоти пташиного посліду таке собі завдання. Тож повертайтеся теж законно, щоб полегшало.

Тому і пропоную тему закрити. Не на часі. Хто хоче втікти - нехай втікає. Але тут досвідом ділитись та поради давати як і куди краще в такий час - це дно. Тому і пропоную тему закрити. Не на часі. Хто хоче втікти - нехай втікає. Але тут досвідом ділитись та поради давати як і куди краще в такий час - це дно. airmax78 Повідомлень: 41113 З нами з: 25.10.12 Подякував: 950 раз. Подякували: 5089 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 жов, 2022 03:21 Час дійсно важкий та нервовий.

Надважкий та наднервовий.

Але Вам особисто, пане airmax78, слід визнати свої помилки.

То для всіх наука.

Ви нас розважали роками, підводячи в десятий ступінь "понти".

Понти виявилися більше, ніж понтами.

То наука для всіх.

І ми пам"ятаємо Ваш допис про інвестиції в закордонну нерухоімсть: "Впаде в ціні на 50%".

Це Ви, а не хтось інший писав.

Тому тему закривати НЕ варто. Вже одну - завдячуючи і Вам особисто - закрили.

Результат?



P.S. У нас з Вами по одній золотій медалі.

Ваша із статусом вище за мою: Ґуру...

Ґуру в прямому сенсі є не вчителем, що передає будь-яку інформацію, а тим, хто направляє і живить пробудження учня. Часто словом «ґуру» називають професіоналів, віртуозів, майстрів своєї справи.

То вже будьте Ґуру... учні пробуджуються... akurt

Повідомлень: 7008 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2753 раз. Подякували: 937 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 жов, 2022 03:41 Faceless написав: rjkz написав: Тогда что это?:

Чувак свалил лет 30 назад из Одессы в США.

Живет в своей 3 бдрм квартире в неплохом районе НЙ, старшая дочка закончила МИТ и преподает сейчас в Стенфорде. И то и другое - Лига Плюща. Два сына еще учатся в школах НЙ. Инвестор на сток-маркете. Тогда что это?:Чувак свалил лет 30 назад из Одессы в США.Живет в своей 3 бдрм квартире в неплохом районе НЙ, старшая дочка закончила МИТ и преподает сейчас в Стенфорде. И то и другое - Лига Плюща. Два сына еще учатся в школах НЙ. Инвестор на сток-маркете.

"гнила пропаганда" (с) "гнила пропаганда" (с)



Это мой сосед. Это мой сосед. rjkz

Повідомлень: 13811 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7214 раз. Подякували: 4281 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 жов, 2022 03:51 Denik написав: rjkz написав: Ой, какая там саксесс стори?

Надо уметь читать между строк.

Чувак брал взятки за зачеты/экзамены в вузе.

Купил машину и квартиру, потом завел другую семью - это саксесс-стори? Ой, какая там саксесс стори?Надо уметь читать между строк.Чувак брал взятки за зачеты/экзамены в вузе.Купил машину и квартиру, потом завел другую семью - это саксесс-стори?

В тому то й справа, що не брав, а кілька десятків років працював з непоганим рейтом. В тому то й справа, що не брав, а кілька десятків років працював з непоганим рейтом.



Слушайте, я прекрасно знаю "кухню" в вузах и зарплаты и как они индексируются.

Когда я учился в 90-х все студенты в основном были бедные (у меня стипендия была 1,5 (полтора) доллара), но у некоторой части родители "платили" за учебу детей. Кто=то деньгами, одного студента родители держали пасеку и он рассчитывался медом.

Моего друга кум и наш общий однокурсник, сейчас преподает в этом-же вузе. Старая школа преподов ушла, кто на пенсию кто еще дальше. Те аспиранты, через которых "договаривались" стали деканами и оседлали потоки. Учиться стало легче намного, но и сушественно дороже. Бутылкой или шоколадкой уже не отделаешься.

Профессия преподавателя вуза заиграла новыми красками. Слушайте, я прекрасно знаю "кухню" в вузах и зарплаты и как они индексируются.Когда я учился в 90-х все студенты в основном были бедные (у меня стипендия была 1,5 (полтора) доллара), но у некоторой части родители "платили" за учебу детей. Кто=то деньгами, одного студента родители держали пасеку и он рассчитывался медом.Моего друга кум и наш общий однокурсник, сейчас преподает в этом-же вузе. Старая школа преподов ушла, кто на пенсию кто еще дальше. Те аспиранты, через которых "договаривались" стали деканами и оседлали потоки. Учиться стало легче намного, но и сушественно дороже. Бутылкой или шоколадкой уже не отделаешься.Профессия преподавателя вуза заиграла новыми красками. rjkz

Повідомлень: 13811 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7214 раз. Подякували: 4281 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 жов, 2022 03:53 Faceless написав: BIGor написав: Америка - країна можливостей. Америка - країна можливостей.

В жодному разі не сперечаюся. Але не тільки Америка В жодному разі не сперечаюся. Але не тільки Америка



Но и Киев Фейслесса?

"А как-же Рио-Инженейро?"(с) Но и Киев Фейслесса?"А как-же Рио-Инженейро?"(с) rjkz

Повідомлень: 13811 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7214 раз. Подякували: 4281 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 жов, 2022 03:56 airmax78 написав: Я пропоную закрити цю тему на період війни. Якось вона дуже цинічно виглядає зараз. Тим більше що жінки тут майже нічого не пишуть.

Я серьозно, давайте цю тему заблокуємо. Я пропоную закрити цю тему на період війни. Якось вона дуже цинічно виглядає зараз. Тим більше що жінки тут майже нічого не пишуть.Я серьозно, давайте цю тему заблокуємо.



И я снова смогу "гадить" (ТМ Прохожий) на ветке про обвал?

Или вас нервирует свал потенциальных покупателей скрытых плинтусов?

Наверное очень непросто держать оборону Вены? Совсем не цинично? И я снова смогу "гадить" (ТМ Прохожий) на ветке про обвал?Или вас нервирует свал потенциальных покупателей скрытых плинтусов?Наверное очень непросто держать оборону Вены? Совсем не цинично? rjkz

Повідомлень: 13811 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7214 раз. Подякували: 4281 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 178179180181 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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