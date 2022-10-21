Тому і пропоную тему закрити. Не на часі. Хто хоче втікти - нехай втікає. Але тут досвідом ділитись та поради давати як і куди краще в такий час - це дно.
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 02:28
Тому і пропоную тему закрити. Не на часі. Хто хоче втікти - нехай втікає. Але тут досвідом ділитись та поради давати як і куди краще в такий час - це дно.
Додано: П'ят 21 жов, 2022 03:21
Час дійсно важкий та нервовий.
Надважкий та наднервовий.
Але Вам особисто, пане airmax78, слід визнати свої помилки.
То для всіх наука.
Ви нас розважали роками, підводячи в десятий ступінь "понти".
Понти виявилися більше, ніж понтами.
То наука для всіх.
І ми пам"ятаємо Ваш допис про інвестиції в закордонну нерухоімсть: "Впаде в ціні на 50%".
Це Ви, а не хтось інший писав.
Тому тему закривати НЕ варто. Вже одну - завдячуючи і Вам особисто - закрили.
Результат?
P.S. У нас з Вами по одній золотій медалі.
Ваша із статусом вище за мою: Ґуру...
Ґуру в прямому сенсі є не вчителем, що передає будь-яку інформацію, а тим, хто направляє і живить пробудження учня. Часто словом «ґуру» називають професіоналів, віртуозів, майстрів своєї справи.
То вже будьте Ґуру... учні пробуджуються...
Додано: П'ят 21 жов, 2022 03:41
Это мой сосед.
Додано: П'ят 21 жов, 2022 03:51
Слушайте, я прекрасно знаю "кухню" в вузах и зарплаты и как они индексируются.
Когда я учился в 90-х все студенты в основном были бедные (у меня стипендия была 1,5 (полтора) доллара), но у некоторой части родители "платили" за учебу детей. Кто=то деньгами, одного студента родители держали пасеку и он рассчитывался медом.
Моего друга кум и наш общий однокурсник, сейчас преподает в этом-же вузе. Старая школа преподов ушла, кто на пенсию кто еще дальше. Те аспиранты, через которых "договаривались" стали деканами и оседлали потоки. Учиться стало легче намного, но и сушественно дороже. Бутылкой или шоколадкой уже не отделаешься.
Профессия преподавателя вуза заиграла новыми красками.
Додано: П'ят 21 жов, 2022 03:53
Додано: П'ят 21 жов, 2022 03:56
И я снова смогу "гадить" (ТМ Прохожий) на ветке про обвал?
Или вас нервирует свал потенциальных покупателей скрытых плинтусов?
Наверное очень непросто держать оборону Вены? Совсем не цинично?
Додано: П'ят 21 жов, 2022 04:18
Где-то ушла, а вот в моей almamater старая школа на месте. Всё как всегда Поляна для пива, Жуйков Валера не месте(ох как хорошо его помню за идеи меня отчислить...Не нравилось видите ли ему что курю в туалете. Благо родная кафедрка вступилась ).
Миша Згуровский тоже в норме. Глыбы!
ПС. ФЭЛ всех и**л!
Додано: П'ят 21 жов, 2022 05:00
Вчера в сетевом супермаркете, который 300 лет назад назывался "русская база" (сорри, из песни слов не выкинешь. В этой сети продаются продукты преимушественно из стран б.СССР и Европы. Кажется 12 супермаркетов входит в сеть - большей частью НЙ, но есть в Нью-Джерси и Филаделфии), впереди меня на кассе отоваривалась семья из Украины (україномовні), кассирша услышав мову, тоже на нее перешла. После покупки рассчитались фудстемпами, то есть, скорей всего беженцы-ньюкамеры. Все остальные категории ньюкамеров легально на фудстемпы не подпадают. При этом папаша лет 40, метра под два ростом. Правда, купил росийское пиво, за него рассчитался отдельно, на фудстемпы покупать алкоголь нельзя. Я ни расийское ни беларуское не покупаю даже если очень надо.
В Маршалсе уже даже объявления стали по залу делать на украинском и русском. Такого никогда не было, но что делать, если с половину покупателей украино/русскоязычные.
По улицам ходят толпы украинцев в поиске аренды жилья. Жаль людей, сейчас цены взлетели и все более менее недорогое разлетелось.
Подозреваю, что в кои-то веки снизилась ваканстность на низкооплачиваемые работы.
Додано: П'ят 21 жов, 2022 05:05
В стиле Прохожего:
Запилите свою тему "Кому впарить овноблоковый новострой со скрытыми плинтусами по цене аналогичного в Вене, потому что очень деньги нужны".
Думаю будет мегапопулярной.
Додано: П'ят 21 жов, 2022 05:09
С какого?
Я выехал не только законно, но и за несколько лет до вас.
Меня даже с этической точки зрения нельзя порицать, что "сбежал от войны".
Хотя именно это я и сделал.
Вы выехали может, вполне допускаю, и законно, но Франт против.
Он считает, что все должны в равной мере рисковать.
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