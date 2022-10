Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 180181182183> Додано: П'ят 21 жов, 2022 05:10 Re: Еміграція, заробітчанство akurt, писать в приват, ожидать ответа,при этом добавив меня в бан... это сильно Ж) Понаехал

Вы просто собираетесь вернуться. У кого-то другие планы. А те кто не выехал будет считать вас предателем. Донатьте это даёт + в карму, а используя еДопомогу кому-то легче хоть на несколько минут и не чувствуют себя брошенными Вы просто собираетесь вернуться. У кого-то другие планы. А те кто не выехал будет считать вас предателем. Донатьте это даёт + в карму, а используя еДопомогу кому-то легче хоть на несколько минут и не чувствуют себя брошенными



Собирался-бы вернуться - не продавал-бы прелесць с намерением купитьв Вене аналогичную. Собирался-бы вернуться - не продавал-бы прелесць с намерением купитьв Вене аналогичную. rjkz

Так получилось, что Я НЕ случайно в эти дни в самой настоящей Силиконовой долине. Santa Clara.

Супермарет Whole Foods. Это не из дешевых.

На кассе передо мною трое парней лет 25-28, и я слышу их разговор на русском, но понимаю, что они НЕ россияне.

И знаю правила поведения в США: у каждого есть свое жизненное пространство.

Я его нарушил, когда оказалось, что среди покупок парней бутылка какой-то водки литра на полтора и упаковка пива банок на 12 - кассир потребовала паспорт - как доказательство того, что парням более 21 года.

Достают украинский закордонный.

Тут я набрался смелости. Заговорил.

Оказалось: программисты из Киева. Фирма работодатель ПРИКАЗАЛА выехать из Киева.

Выехали за 3 недели до войны.

В дитинстві всі ми дивились одні й ті самі фільми. І в кіно про війну таких як ми називали тилові криси. І я дивувся, що як же ж так, як можна було відсиджуватись в тилу, коли вся країна воювала? А зараз вже розумію як. Але ж від цього розуміння сутність не змінюється. Це було огидно в дитинстві, це залишається огидним і зараз. Не розумію як по-діловому можна в такий час обговорювати як себе краще влаштувати за кордоном. В дитинстві всі ми дивились одні й ті самі фільми. І в кіно про війну таких як ми називали тилові криси. І я дивувся, що як же ж так, як можна було відсиджуватись в тилу, коли вся країна воювала? А зараз вже розумію як. Але ж від цього розуміння сутність не змінюється. Це було огидно в дитинстві, це залишається огидним і зараз. Не розумію як по-діловому можна в такий час обговорювати як себе краще влаштувати за кордоном.



Восточная диктаторская идеология ставит интересы государства над интересами личности.

Западная ментальность направлена на интересы личности.

Развивайтесь в нужном направлении.



ЗЫ: Перечитал в детстве сотни книг о войне, пересмотрел десятки фильмов.

И почему-то стал антисоветчиком. В школе отказался вступать в комсомол, был грандиозный скандал, я был одним из лучших учеников школы. Премировали путевкой в Артек, но за отказ вступать в комсомол ее отдали другому.

По поводу начала второй мировой войны еще в школе у меня начались вопросы, на которые не могли учителя истории ответить.

akurt написав: Так получилось, что Я НЕ случайно в эти дни в самой настоящей Силиконовой долине. Santa Clara.

Bay Area sees nation’s largest monthly drop in home values....- где ты- там проблемы с недвигой совпадение? не думаю!

akurt написав: И знаю правила поведения в США: у каждого есть свое жизненное пространство.

И знаю правила поведения в США: у каждого есть свое жизненное пространство.

small talk... видима так ты и не понял культуру. Глявное начинать с "Howdy" "Hi, y'all"

akurt написав: Сказали, чо только сейчас оформляют разрешение на работу. Уже в США. Сказали, чо только сейчас оформляют разрешение на работу. Уже в США.

КПИ все жа закончил...

Ошибался...



P.S. Там не было нарушения закона, дядя: парни - программисты и им явно не по 21... И я НЕ писал, что ОНИ работали.

А если работали, то продолжали УДАЛЕННО, что-то я думал, что ты знаешь, что это такое, и знаешь что такое "статус"... в США.

Где-то ушла, а вот в моей almamater старая школа на месте. Всё как всегда Поляна для пива, Жуйков Валера не месте(ох как хорошо его помню за идеи меня отчислить...Не нравилось видите ли ему что курю в туалете. Благо родная кафедрка вступилась ).

Миша Згуровский тоже в норме. Глыбы!



ПС. ФЭЛ всех и**л! Где-то ушла, а вот в моей almamater старая школа на месте. Всё как всегдаПоляна для пива, Жуйков Валера не месте(ох как хорошо его помню за идеи меня отчислить...Не нравилось видите ли ему что курю в туалете.Благо родная кафедрка вступилась).Миша Згуровский тоже в норме. Глыбы!ПС. ФЭЛ всех и**л!



Я в 96 градуэйтнулся.

Уже в то время большинство преподов были предпенсионного и пенсионного возраста.

Декана нащего покойного ныне ничто так не радовало, как сказать студенту лично "ВЫ отчислены". Сопромат из группы с первого раза сдавало человека 3 круглых отличников, остальные с третьего раза. Даже очень толковые студенты.

КПИ все жа закончил...

Ошибался...



P.S. Там не было нарушеняи закона, дядя: парни - программисты и им явно не по 21... Дядя! Я все-таки думал что ты не дурак.КПИ все жа закончил...Ошибался...Там не было нарушеняи закона, дядя: парни - программисты и им явно не по 21...

Да хоть 121 Ж) Разрешение на работу необходимо дяже для виз L, U4U и прочая лабудень требует получения work permit. H1 они б явно не получили по времени. Могли по визе b1\b2, но там черным по белому "An individual on a visitor visa (B1/B2) is not permitted to accept employment or work in the United States".

Это еще более говорит о них как о... Ну не самых свободных или сообразительных. Переезжать в чертовски дорогое место с их зарплатой... бугага Это еще более говорит о них как о... Ну не самых свободных или сообразительных. Переезжать в чертовски дорогое место с их зарплатой... бугага Понаехал

