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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 180181182183>
Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 05:10

Re: Еміграція, заробітчанство

akurt, писать в приват, ожидать ответа,при этом добавив меня в бан... это сильно Ж)
Понаехал
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 05:11

  stm написав:
  airmax78 написав:Невже ви всі огиду до себе не відчуваєте? Я - відчуваю. Хоча й виїхав законно.

Вы просто собираетесь вернуться. У кого-то другие планы. А те кто не выехал будет считать вас предателем. Донатьте это даёт + в карму, а используя еДопомогу кому-то легче хоть на несколько минут и не чувствуют себя брошенными ;)


Собирался-бы вернуться - не продавал-бы прелесць с намерением купитьв Вене аналогичную.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 05:14

Есть и другие примеры.
Так получилось, что Я НЕ случайно в эти дни в самой настоящей Силиконовой долине. Santa Clara.
Супермарет Whole Foods. Это не из дешевых.
На кассе передо мною трое парней лет 25-28, и я слышу их разговор на русском, но понимаю, что они НЕ россияне.
И знаю правила поведения в США: у каждого есть свое жизненное пространство.
Я его нарушил, когда оказалось, что среди покупок парней бутылка какой-то водки литра на полтора и упаковка пива банок на 12 - кассир потребовала паспорт - как доказательство того, что парням более 21 года.
Достают украинский закордонный.
Тут я набрался смелости. Заговорил.
Оказалось: программисты из Киева. Фирма работодатель ПРИКАЗАЛА выехать из Киева.
Выехали за 3 недели до войны.
Сказали, чо только сейчас оформляют разрешение на работу. Уже в США.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 05:21

  airmax78 написав:
  stm написав:
  airmax78 написав:Невже ви всі огиду до себе не відчуваєте? Я - відчуваю. Хоча й виїхав законно.

Вы просто собираетесь вернуться. У кого-то другие планы. А те кто не выехал будет считать вас предателем. Донатьте это даёт + в карму, а используя еДопомогу кому-то легче хоть на несколько минут и не чувствуют себя брошенными ;)

В дитинстві всі ми дивились одні й ті самі фільми. І в кіно про війну таких як ми називали тилові криси. І я дивувся, що як же ж так, як можна було відсиджуватись в тилу, коли вся країна воювала? А зараз вже розумію як. Але ж від цього розуміння сутність не змінюється. Це було огидно в дитинстві, це залишається огидним і зараз. Не розумію як по-діловому можна в такий час обговорювати як себе краще влаштувати за кордоном.


Восточная диктаторская идеология ставит интересы государства над интересами личности.
Западная ментальность направлена на интересы личности.
Развивайтесь в нужном направлении.

ЗЫ: Перечитал в детстве сотни книг о войне, пересмотрел десятки фильмов.
И почему-то стал антисоветчиком. В школе отказался вступать в комсомол, был грандиозный скандал, я был одним из лучших учеников школы. Премировали путевкой в Артек, но за отказ вступать в комсомол ее отдали другому.
По поводу начала второй мировой войны еще в школе у меня начались вопросы, на которые не могли учителя истории ответить.
Так что, если вы в душе комсомолец, то я вас понять могу, но позицию не разделяю. Да вы и сами ее не разделяете. Иначе не в Вене оборону держали, а под Бахмутом.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 05:21

  akurt написав:Так получилось, что Я НЕ случайно в эти дни в самой настоящей Силиконовой долине. Santa Clara.

Bay Area sees nation’s largest monthly drop in home values....- где ты- там проблемы с недвигой :) совпадение? не думаю!
  akurt написав:И знаю правила поведения в США: у каждого есть свое жизненное пространство.

small talk... видима так ты и не понял культуру. Глявное начинать с "Howdy" "Hi, y'all" :wink:
  akurt написав:Сказали, чо только сейчас оформляют разрешение на работу. Уже в США.

он не работал все эти месяцы войны? если работал без разрешения- нелегал. При этом настолько глупый, что рассказывает о нарушении закона первому встречному. :evil:
Понаехал
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 05:30

Дядя! Я все-таки думал что ты не дхххх.
КПИ все жа закончил...
Ошибался...

P.S. Там не было нарушения закона, дядя: парни - программисты и им явно не по 21... И я НЕ писал, что ОНИ работали.
А если работали, то продолжали УДАЛЕННО, что-то я думал, что ты знаешь, что это такое, и знаешь что такое "статус"... в США.
Боже, какой примитив... КПИ закончило... Ховайся, что може...
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 21 жов, 2022 05:35, всього редагувалось 2 разів.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 05:32

  Понаехал написав:
  rjkz написав: Старая школа преподов ушла, кто на пенсию кто еще дальше

Где-то ушла, а вот в моей almamater старая школа на месте. Всё как всегда :) Поляна для пива, Жуйков Валера не месте(ох как хорошо его помню за идеи меня отчислить...Не нравилось видите ли ему что курю в туалете. :mrgreen: Благо родная кафедрка вступилась :mrgreen: ).
Миша Згуровский тоже в норме. Глыбы! :mrgreen:

ПС. ФЭЛ всех и**л! :mrgreen:


Я в 96 градуэйтнулся.
Уже в то время большинство преподов были предпенсионного и пенсионного возраста.
Декана нащего покойного ныне ничто так не радовало, как сказать студенту лично "ВЫ отчислены". Сопромат из группы с первого раза сдавало человека 3 круглых отличников, остальные с третьего раза. Даже очень толковые студенты.
У меня была неделя выхода на сессию, когда я в общей сложности спал 9 часов. Еще раз! 9 часов сна за неделю. Я начала лысеть в институте и поступал с отличным зрением, закончил с очками и двумя операциями на глаза. И то и другое - не я один.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 05:36

  akurt написав:Дядя! Я все-таки думал что ты не дурак.
КПИ все жа закончил...
Ошибался...

P.S. Там не было нарушеняи закона, дядя: парни - программисты и им явно не по 21...

Да хоть 121 Ж) Разрешение на работу необходимо дяже для виз L, U4U и прочая лабудень требует получения work permit. H1 они б явно не получили по времени. Могли по визе b1\b2, но там черным по белому "An individual on a visitor visa (B1/B2) is not permitted to accept employment or work in the United States".
И будт ты хоть программист, хоть асенизатор. В США пред законом все равны!
Понаехал
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 05:37

  akurt написав:Есть и другие примеры.
Так получилось, что Я НЕ случайно в эти дни в самой настоящей Силиконовой долине. Santa Clara.
Супермарет Whole Foods. Это не из дешевых.
На кассе передо мною трое парней лет 25-28, и я слышу их разговор на русском, но понимаю, что они НЕ россияне.
И знаю правила поведения в США: у каждого есть свое жизненное пространство.
Я его нарушил, когда оказалось, что среди покупок парней бутылка какой-то водки литра на полтора и упаковка пива банок на 12 - кассир потребовала паспорт - как доказательство того, что парням более 21 года.
Достают украинский закордонный.
Тут я набрался смелости. Заговорил.
Оказалось: программисты из Киева. Фирма работодатель ПРИКАЗАЛА выехать из Киева.
Выехали за 3 недели до войны.
Сказали, чо только сейчас оформляют разрешение на работу. Уже в США.


У одних из моих арендаторов аналогичная ситуация, только перед войной из всез вывезли в Турцию и там они прожили пару месяцев, а потом уже в ЕС выехали.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 05:39

  akurt написав:А если работали, то продолжали УДАЛЕННО, что-то я думал, что ты знаешь, что это такое, и знаешь что такое "статус"... в США..

Это еще более говорит о них как о... Ну не самых свободных или сообразительных. Переезжать в чертовски дорогое место с их зарплатой... бугага
Понаехал
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