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Додано: П'ят 21 жов, 2022 05:10
Re: Еміграція, заробітчанство
akurt, писать в приват, ожидать ответа,при этом добавив меня в бан... это сильно Ж)
Додано: П'ят 21 жов, 2022 05:11
Собирался-бы вернуться - не продавал-бы прелесць с намерением купитьв Вене аналогичную.
Додано: П'ят 21 жов, 2022 05:14
Есть и другие примеры.
Так получилось, что Я НЕ случайно в эти дни в самой настоящей Силиконовой долине. Santa Clara.
Супермарет Whole Foods. Это не из дешевых.
На кассе передо мною трое парней лет 25-28, и я слышу их разговор на русском, но понимаю, что они НЕ россияне.
И знаю правила поведения в США: у каждого есть свое жизненное пространство.
Я его нарушил, когда оказалось, что среди покупок парней бутылка какой-то водки литра на полтора и упаковка пива банок на 12 - кассир потребовала паспорт - как доказательство того, что парням более 21 года.
Достают украинский закордонный.
Тут я набрался смелости. Заговорил.
Оказалось: программисты из Киева. Фирма работодатель ПРИКАЗАЛА выехать из Киева.
Выехали за 3 недели до войны.
Сказали, чо только сейчас оформляют разрешение на работу. Уже в США.
Додано: П'ят 21 жов, 2022 05:21
Восточная диктаторская идеология ставит интересы государства над интересами личности.
Западная ментальность направлена на интересы личности.
Развивайтесь в нужном направлении.
ЗЫ: Перечитал в детстве сотни книг о войне, пересмотрел десятки фильмов.
И почему-то стал антисоветчиком. В школе отказался вступать в комсомол, был грандиозный скандал, я был одним из лучших учеников школы. Премировали путевкой в Артек, но за отказ вступать в комсомол ее отдали другому.
По поводу начала второй мировой войны еще в школе у меня начались вопросы, на которые не могли учителя истории ответить.
Так что, если вы в душе комсомолец, то я вас понять могу, но позицию не разделяю. Да вы и сами ее не разделяете. Иначе не в Вене оборону держали, а под Бахмутом.
Додано: П'ят 21 жов, 2022 05:21
Bay Area sees nation’s largest monthly drop in home values....- где ты- там проблемы с недвигой совпадение? не думаю!
small talk... видима так ты и не понял культуру. Глявное начинать с "Howdy" "Hi, y'all"
он не работал все эти месяцы войны? если работал без разрешения- нелегал. При этом настолько глупый, что рассказывает о нарушении закона первому встречному.
Додано: П'ят 21 жов, 2022 05:30
Дядя! Я все-таки думал что ты не дхххх.
КПИ все жа закончил...
Ошибался...
P.S. Там не было нарушения закона, дядя: парни - программисты и им явно не по 21... И я НЕ писал, что ОНИ работали.
А если работали, то продолжали УДАЛЕННО, что-то я думал, что ты знаешь, что это такое, и знаешь что такое "статус"... в США.
Боже, какой примитив... КПИ закончило... Ховайся, что може...
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 21 жов, 2022 05:35, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 21 жов, 2022 05:32
Я в 96 градуэйтнулся.
Уже в то время большинство преподов были предпенсионного и пенсионного возраста.
Декана нащего покойного ныне ничто так не радовало, как сказать студенту лично "ВЫ отчислены". Сопромат из группы с первого раза сдавало человека 3 круглых отличников, остальные с третьего раза. Даже очень толковые студенты.
У меня была неделя выхода на сессию, когда я в общей сложности спал 9 часов. Еще раз! 9 часов сна за неделю. Я начала лысеть в институте и поступал с отличным зрением, закончил с очками и двумя операциями на глаза. И то и другое - не я один.
Додано: П'ят 21 жов, 2022 05:36
Да хоть 121 Ж) Разрешение на работу необходимо дяже для виз L, U4U и прочая лабудень требует получения work permit. H1 они б явно не получили по времени. Могли по визе b1\b2, но там черным по белому "An individual on a visitor visa (B1/B2) is not permitted to accept employment or work in the United States".
И будт ты хоть программист, хоть асенизатор. В США пред законом все равны!
Додано: П'ят 21 жов, 2022 05:37
У одних из моих арендаторов аналогичная ситуация, только перед войной из всез вывезли в Турцию и там они прожили пару месяцев, а потом уже в ЕС выехали.
Додано: П'ят 21 жов, 2022 05:39
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