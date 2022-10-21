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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 180181182183
Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 05:41

  rjkz написав:Я в 96 градуэйтнулся.

Я в 2007м. Очень хорошие воспоминания. Учеба в меру сложная, при том что я на полной ставке работал с 3го курса. 1й-2й на пол ставки. Вот только все тяжело было выбрать между девченками с социологии КПИ и ближайшим медом )
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 05:42

rjkz!
Вне всякого сомнения Вы на сегодня - самый классный писатель на форуме и самый классный генератор идей - и реально мозг системы.
Я не шучу, не ёрничаю и не преувеличиваю. Всем форумчан не хватало именно этого: МОЗГ нужен. Соображалка. Думалка.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 05:50

  akurt написав:Супермарет Whole Foods. Это не из дешевых.
....среди покупок парней бутылка какой-то водки литра на полтора

God Blessed Texas! Не увижу тут такого. Меня в Киеве от таких коробило.... Продавать водку в продуктовом магазине.... Это ужас. Дети же могут увидети. Какой позор...
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 05:54

  akurt написав:rjkz!
Вне всякого сомнения Вы на сегодня - самый классный писатель на форуме и самый классный генератор идей - и реально мозг системы.
Я не шучу, не ёрничаю и не преувеличиваю. Всем форумчан не хватало именно этого: МОЗГ нужен. Соображалка. Думалка.


Я думаю, это преувеличение. В очень высокой мере.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 05:55

Мы все помним, как ты на финансовом форуме Украины хвастался техасской водкой.
Мы все храним фото твоей засраннОй кухни в арендованной квартире в полуподвале в Остине.
Нам всем очень грустно, что всем этим дерьмом ЖИВЕТ и в таком дерьме много лет живет выпускник КПИ, мечтающий об 1-к квартире за (цитирую) МКАД или домике в родной Махачкале.
УгАмАнИсь.
akurt
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