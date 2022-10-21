Я в 2007м. Очень хорошие воспоминания. Учеба в меру сложная, при том что я на полной ставке работал с 3го курса. 1й-2й на пол ставки. Вот только все тяжело было выбрать между девченками с социологии КПИ и ближайшим медом )
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 05:41
Додано: П'ят 21 жов, 2022 05:42
rjkz!
Вне всякого сомнения Вы на сегодня - самый классный писатель на форуме и самый классный генератор идей - и реально мозг системы.
Я не шучу, не ёрничаю и не преувеличиваю. Всем форумчан не хватало именно этого: МОЗГ нужен. Соображалка. Думалка.
Додано: П'ят 21 жов, 2022 05:50
Додано: П'ят 21 жов, 2022 05:54
Я думаю, это преувеличение. В очень высокой мере.
Додано: П'ят 21 жов, 2022 05:55
Мы все помним, как ты на финансовом форуме Украины хвастался техасской водкой.
Мы все храним фото твоей засраннОй кухни в арендованной квартире в полуподвале в Остине.
Нам всем очень грустно, что всем этим дерьмом ЖИВЕТ и в таком дерьме много лет живет выпускник КПИ, мечтающий об 1-к квартире за (цитирую) МКАД или домике в родной Махачкале.
УгАмАнИсь.
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