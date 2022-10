Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 181182183184> Додано: П'ят 21 жов, 2022 05:41 rjkz написав: Я в 96 градуэйтнулся.

Я в 96 градуэйтнулся.

Я в 2007м. Очень хорошие воспоминания. Учеба в меру сложная, при том что я на полной ставке работал с 3го курса. 1й-2й на пол ставки. Вот только все тяжело было выбрать между девченками с социологии КПИ и ближайшим медом ) Я в 2007м. Очень хорошие воспоминания. Учеба в меру сложная, при том что я на полной ставке работал с 3го курса. 1й-2й на пол ставки. Вот только все тяжело было выбрать между девченками с социологии КПИ и ближайшим медом ) Понаехал

Повідомлень: 4065 З нами з: 22.05.16 Подякував: 79 раз. Подякували: 178 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 жов, 2022 05:42 rjkz!

Вне всякого сомнения Вы на сегодня - самый классный писатель на форуме и самый классный генератор идей - и реально мозг системы.

Я не шучу, не ёрничаю и не преувеличиваю. Всем форумчан не хватало именно этого: МОЗГ нужен. Соображалка. Думалка. akurt

Повідомлень: 7017 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2754 раз. Подякували: 938 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 жов, 2022 05:50 akurt написав: Супермарет Whole Foods. Это не из дешевых.

....среди покупок парней бутылка какой-то водки литра на полтора Супермарет Whole Foods. Это не из дешевых.....среди покупок парней бутылка какой-то водки литра на полтора

God Blessed Texas! Не увижу тут такого. Меня в Киеве от таких коробило.... Продавать водку в продуктовом магазине.... Это ужас. Дети же могут увидети. Какой позор... God Blessed Texas! Не увижу тут такого. Меня в Киеве от таких коробило.... Продавать водку в продуктовом магазине.... Это ужас. Дети же могут увидети. Какой позор... Понаехал

Повідомлень: 4065 З нами з: 22.05.16 Подякував: 79 раз. Подякували: 178 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 жов, 2022 05:54 akurt написав: rjkz!

Вне всякого сомнения Вы на сегодня - самый классный писатель на форуме и самый классный генератор идей - и реально мозг системы.

Я не шучу, не ёрничаю и не преувеличиваю. Всем форумчан не хватало именно этого: МОЗГ нужен. Соображалка. Думалка. Вне всякого сомнения Вы на сегодня - самый классный писатель на форуме и самый классный генератор идей - иЯ не шучу, не ёрничаю и не преувеличиваю. Всем форумчан не хватало именно этого:Соображалка. Думалка.



Я думаю, это преувеличение. В очень высокой мере. Я думаю, это преувеличение. В очень высокой мере. rjkz

Повідомлень: 13821 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7215 раз. Подякували: 4282 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 жов, 2022 05:55 Мы все помним, ПОНАЕХАЛ, как ты на финансовом форуме Украины хвастался техасской водкой.

Мы все храним фото твоей засранной кухий, заставленной пустыми бутылками, в арендованной квартире в полуподвале в Остине.

Нам всем очень грустно, что всем этим дерьмом ЖИВЕТ и в таком дерьме много лет живет выпускник КПИ, мечтающий об 1-к квартире за (цитирую) МКАД или домике в родной Махачкале.

УгАмАнИсь. Стань человеком.

Время изменилось. Востаннє редагувалось akurt в П'ят 21 жов, 2022 05:57, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 7017 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2754 раз. Подякували: 938 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 жов, 2022 05:57 Понаехал написав: akurt написав: Супермарет Whole Foods. Это не из дешевых.

....среди покупок парней бутылка какой-то водки литра на полтора Супермарет Whole Foods. Это не из дешевых.....среди покупок парней бутылка какой-то водки литра на полтора

God Blessed Texas! Не увижу тут такого. Меня в Киеве от таких коробило.... Продавать водку в продуктовом магазине.... Это ужас. Дети же могут увидети. Какой позор... God Blessed Texas! Не увижу тут такого. Меня в Киеве от таких коробило.... Продавать водку в продуктовом магазине.... Это ужас. Дети же могут увидети. Какой позор...



Кстати, в НЙ тоже в продуктовом из алкоголя только пиво продается.

Почему так?

Я вино-бы к порицательному продукту-бы не относил. Кстати, в НЙ тоже в продуктовом из алкоголя только пиво продается.Почему так?Я вино-бы к порицательному продукту-бы не относил. rjkz

Повідомлень: 13821 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7215 раз. Подякували: 4282 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 жов, 2022 05:58 akurt написав: Мы все помним, как ты на финансовом форуме Украины хвастался техасской водкой.

Мы все храним фото твоей засраннОй кухни в арендованной квартире в полуподвале в Остине.

Нам всем очень грустно, что всем этим дерьмом ЖИВЕТ и в таком дерьме много лет живет выпускник КПИ, мечтающий об 1-к квартире за (цитирую) МКАД или домике в родной Махачкале.

УгАмАнИсь. Мы все помним, как ты на финансовом форуме Украины хвасталсяМы все храним фото твоей засраннОй кухни в арендованной квартире в полуподвале в Остине.Нам всем очень грустно, что всем этим дерьмом ЖИВЕТ и в таком дерьме много лет живет выпускник КПИ, мечтающий об 1-к квартире за (цитирую) МКАД или домике в родной Махачкале.УгАмАнИсь.

Что-то ты меня с кем-то путаешь )

Начнем с того, что я не жил ниже второго этажа не разу в жизни- так что полуподвал- это не про меня.

Водка в Техасе есть и при этом одна из лучших в мире. НО НЕ ПРОДАЕТСЯ В ПРОДУКТОВЫХ МАГАЗИНАХ У ДЕТЕЙ НА ГЛАЗАХ.

Ну и неплохо было бы показать фото это "засранной кухни" если ты поять не врешь публично Что-то ты меня с кем-то путаешь )Начнем с того, что я не жил ниже второго этажа не разу в жизни- так что полуподвал- это не про меня.Водка в Техасе есть и при этом одна из лучших в мире. НО НЕ ПРОДАЕТСЯ В ПРОДУКТОВЫХ МАГАЗИНАХ У ДЕТЕЙ НА ГЛАЗАХ.Ну и неплохо было бы показать фото это "засранной кухни"если ты поять не врешь публично Понаехал

Повідомлень: 4065 З нами з: 22.05.16 Подякував: 79 раз. Подякували: 178 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 жов, 2022 05:59 Re: Еміграція, заробітчанство "Девочки не ссортесь"(с) rjkz

Повідомлень: 13821 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7215 раз. Подякували: 4282 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 жов, 2022 06:01 rjkz написав:

Кстати, в НЙ тоже в продуктовом из алкоголя только пиво продается.

Почему так?

Я вино-бы к порицательному продукту-бы не относил. Кстати, в НЙ тоже в продуктовом из алкоголя только пиво продается.Почему так?Я вино-бы к порицательному продукту-бы не относил.

У нас вино и пиво есть в продуктовых. Вроде в воскресенье было ограничение на продажу вина и пива, но его вроде сняли. Я вино, за очень редким исключением, только в маринад употребляю. Пива, наверное, лет 5-6 не пил. У нас вино и пиво есть в продуктовых. Вроде в воскресенье было ограничение на продажу вина и пива, но его вроде сняли. Я вино, за очень редким исключением, только в маринад употребляю. Пива, наверное, лет 5-6 не пил. Понаехал

Повідомлень: 4065 З нами з: 22.05.16 Подякував: 79 раз. Подякували: 178 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 жов, 2022 06:03 rjkz написав: "Девочки не ссортесь"(с) "Девочки не ссортесь"(с)

Так я то че... Это у нашего петушка истерика. Он мне сперва в личку написвал. Теперь публично хамит. Глупенький) Так я то че... Это у нашего петушка истерика. Он мне сперва в личку написвал. Теперь публично хамит. Глупенький) Понаехал

Повідомлень: 4065 З нами з: 22.05.16 Подякував: 79 раз. Подякували: 178 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 181182183184> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостейМодератори: Faceless