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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 21 жов, 2022 05:41
rjkz написав:
Я в 96 градуэйтнулся.
Я в 2007м. Очень хорошие воспоминания. Учеба в меру сложная, при том что я на полной ставке работал с 3го курса. 1й-2й на пол ставки. Вот только все тяжело было выбрать между девченками с социологии КПИ и ближайшим медом )
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Понаехал
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 05:42
rjkz!
Вне всякого сомнения Вы на сегодня - самый классный писатель на форуме и самый классный генератор идей - и реально мозг системы.
Я не шучу, не ёрничаю и не преувеличиваю. Всем форумчан не хватало именно этого: МОЗГ нужен. Соображалка. Думалка.
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akurt
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 05:50
akurt написав:
Супермарет Whole Foods.
Это не из дешевых.
....среди покупок парней бутылка какой-то водки литра на полтора
God Blessed Texas! Не увижу тут такого. Меня в Киеве от таких коробило.... Продавать водку в продуктовом магазине.... Это ужас. Дети же могут увидети. Какой позор...
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 05:54
akurt написав:rjkz
!
Вне всякого сомнения Вы на сегодня - самый классный писатель на форуме и самый классный генератор идей - и реально мозг системы.
Я не шучу, не ёрничаю и не преувеличиваю. Всем форумчан не хватало именно этого: МОЗГ нужен.
Соображалка. Думалка.
Я думаю, это преувеличение. В очень высокой мере.
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rjkz
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 05:55
Мы все помним, ПОНАЕХАЛ, как ты на финансовом форуме Украины хвастался техасской водкой.
Мы все храним фото твоей засранной кухий, заставленной пустыми бутылками, в арендованной квартире в полуподвале в Остине.
Нам всем очень грустно, что всем этим дерьмом ЖИВЕТ и в таком дерьме много лет живет выпускник КПИ, мечтающий об 1-к квартире за (цитирую) МКАД или домике в родной Махачкале.
УгАмАнИсь. Стань человеком.
Время изменилось.
Востаннє редагувалось akurt
в П'ят 21 жов, 2022 05:57, всього редагувалось 1 раз.
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akurt
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 05:57
Понаехал написав: akurt написав:
Супермарет Whole Foods.
Это не из дешевых.
....среди покупок парней бутылка какой-то водки литра на полтора
God Blessed Texas! Не увижу тут такого. Меня в Киеве от таких коробило.... Продавать водку в продуктовом магазине.... Это ужас. Дети же могут увидети. Какой позор...
Кстати, в НЙ тоже в продуктовом из алкоголя только пиво продается.
Почему так?
Я вино-бы к порицательному продукту-бы не относил.
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rjkz
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 05:58
akurt написав:
Мы все помним, как ты на финансовом форуме Украины хвастался техасской водкой.
Мы все храним фото твоей засраннОй кухни в арендованной квартире в полуподвале в Остине.
Нам всем очень грустно, что всем этим дерьмом ЖИВЕТ и в таком дерьме много лет живет выпускник КПИ, мечтающий об 1-к квартире за (цитирую
) МКАД или домике в родной Махачкале.
УгАмАнИсь.
Что-то ты меня с кем-то путаешь )
Начнем с того, что я не жил ниже второго этажа не разу в жизни- так что полуподвал- это не про меня.
Водка в Техасе есть и при этом одна из лучших в мире. НО НЕ ПРОДАЕТСЯ В ПРОДУКТОВЫХ МАГАЗИНАХ У ДЕТЕЙ НА ГЛАЗАХ.
Ну и неплохо было бы показать фото это "засранной кухни"
если ты поять не врешь публично
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Понаехал
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 05:59
"Девочки не ссортесь"(с)
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rjkz
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 06:01
rjkz написав:
Кстати, в НЙ тоже в продуктовом из алкоголя только пиво продается.
Почему так?
Я вино-бы к порицательному продукту-бы не относил.
У нас вино и пиво есть в продуктовых. Вроде в воскресенье было ограничение на продажу вина и пива, но его вроде сняли. Я вино, за очень редким исключением, только в маринад употребляю. Пива, наверное, лет 5-6 не пил.
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Понаехал
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 06:03
rjkz написав:
"Девочки не ссортесь"(с)
Так я то че... Это у нашего петушка истерика. Он мне сперва в личку написвал. Теперь публично хамит. Глупенький)
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Понаехал
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