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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 181182183184>
Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 05:41

  rjkz написав:Я в 96 градуэйтнулся.

Я в 2007м. Очень хорошие воспоминания. Учеба в меру сложная, при том что я на полной ставке работал с 3го курса. 1й-2й на пол ставки. Вот только все тяжело было выбрать между девченками с социологии КПИ и ближайшим медом )
Понаехал
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 05:42

rjkz!
Вне всякого сомнения Вы на сегодня - самый классный писатель на форуме и самый классный генератор идей - и реально мозг системы.
Я не шучу, не ёрничаю и не преувеличиваю. Всем форумчан не хватало именно этого: МОЗГ нужен. Соображалка. Думалка.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 05:50

  akurt написав:Супермарет Whole Foods. Это не из дешевых.
....среди покупок парней бутылка какой-то водки литра на полтора

God Blessed Texas! Не увижу тут такого. Меня в Киеве от таких коробило.... Продавать водку в продуктовом магазине.... Это ужас. Дети же могут увидети. Какой позор...
Понаехал
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 05:54

  akurt написав:rjkz!
Вне всякого сомнения Вы на сегодня - самый классный писатель на форуме и самый классный генератор идей - и реально мозг системы.
Я не шучу, не ёрничаю и не преувеличиваю. Всем форумчан не хватало именно этого: МОЗГ нужен. Соображалка. Думалка.


Я думаю, это преувеличение. В очень высокой мере.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 05:55

Мы все помним, ПОНАЕХАЛ, как ты на финансовом форуме Украины хвастался техасской водкой.
Мы все храним фото твоей засранной кухий, заставленной пустыми бутылками, в арендованной квартире в полуподвале в Остине.
Нам всем очень грустно, что всем этим дерьмом ЖИВЕТ и в таком дерьме много лет живет выпускник КПИ, мечтающий об 1-к квартире за (цитирую) МКАД или домике в родной Махачкале.
УгАмАнИсь. Стань человеком.
Время изменилось.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 21 жов, 2022 05:57, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 05:57

  Понаехал написав:
  akurt написав:Супермарет Whole Foods. Это не из дешевых.
....среди покупок парней бутылка какой-то водки литра на полтора

God Blessed Texas! Не увижу тут такого. Меня в Киеве от таких коробило.... Продавать водку в продуктовом магазине.... Это ужас. Дети же могут увидети. Какой позор...


Кстати, в НЙ тоже в продуктовом из алкоголя только пиво продается.
Почему так?
Я вино-бы к порицательному продукту-бы не относил.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 05:58

  akurt написав:Мы все помним, как ты на финансовом форуме Украины хвастался техасской водкой.
Мы все храним фото твоей засраннОй кухни в арендованной квартире в полуподвале в Остине.
Нам всем очень грустно, что всем этим дерьмом ЖИВЕТ и в таком дерьме много лет живет выпускник КПИ, мечтающий об 1-к квартире за (цитирую) МКАД или домике в родной Махачкале.
УгАмАнИсь.

Что-то ты меня с кем-то путаешь )
Начнем с того, что я не жил ниже второго этажа не разу в жизни- так что полуподвал- это не про меня.
Водка в Техасе есть и при этом одна из лучших в мире. НО НЕ ПРОДАЕТСЯ В ПРОДУКТОВЫХ МАГАЗИНАХ У ДЕТЕЙ НА ГЛАЗАХ.
Ну и неплохо было бы показать фото это "засранной кухни" :) если ты поять не врешь публично
Понаехал
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 05:59

Re: Еміграція, заробітчанство

"Девочки не ссортесь"(с)
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 06:01

  rjkz написав:
Кстати, в НЙ тоже в продуктовом из алкоголя только пиво продается.
Почему так?
Я вино-бы к порицательному продукту-бы не относил.

У нас вино и пиво есть в продуктовых. Вроде в воскресенье было ограничение на продажу вина и пива, но его вроде сняли. Я вино, за очень редким исключением, только в маринад употребляю. Пива, наверное, лет 5-6 не пил.
Понаехал
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 06:03

  rjkz написав:"Девочки не ссортесь"(с)

Так я то че... Это у нашего петушка истерика. Он мне сперва в личку написвал. Теперь публично хамит. Глупенький)
Понаехал
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